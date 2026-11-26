La influencer reflejó en sus redes el procedimiento por el cual cambió su estilo

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Sofi Gonet volvió a sorprender a sus seguidores, que siempre están atentos a cada uno de sus movimientos. Enn esta oportunidad, la influencer mostró el proceso completo detrás de su cambio de look con el que abandonó el negro en su cabello. La transformación llega como fin de un año de gran exposición mediática, en el que su trabajo cada vez más visible se mezcló con el escándalo mediático y judicial derivado de su relación con Homero Pettinato.

La influencer detalló el antes y el después en dos videos compilado. “No entienden lo que me hicieron en la peluquería”, arrancó Gonet en el primer registro, antes de contextualizar el momento elegido para el cambio. “Volví de viaje, está por empezar un nuevo año, una nueva etapa, nuevos proyectos, así que sentí que era el momento ideal para cambiar mi pelo”, explicó.

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La influencer adelantó que el proceso no sería sencillo debido a la dificultad técnica que implica remover el tono oscuro. “El cabello negro ya cumplió su ciclo, pero hay un problema, es el color más difícil de sacar”, señaló, antes de invitar a sus seguidores a acompañar “esta aventura” junto a su estilista.

Según detalló, el primer paso consistió en una decoloración progresiva. “Lo primero que hicimos fue decolorar con muchísimo cuidado y prestando mucha atención a cómo reaccionaba mi pelo”, relató Gonet, quien calificó ese tramo del proceso como un ejercicio de paciencia: “Todo esto que van a ver es literalmente confiar en el proceso”.

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La Reini sorprendió a sus seguidores con un tono en su cabello muy parecido a su color natural

Para alcanzar el tono final, el peluquero combinó distintas tinturas hasta lograr una fórmula personalizada. “Mi peluquero hizo una especie de pócima de tinturas para lograr un color que es muy parecido a mi natural”, contó la influencer, quien además sumó extensiones para lograr mayor largo. “No se asusten, también las emparejamos con el color del pelo”, aclaró.

El objetivo no fue conseguir un color uniforme, sino un efecto con matices. “No teníamos ganas de hacer un pelo totalmente homogéneo, queríamos que tenga distintos colores, iluminación, profundidad”, describió Gonet sobre la técnica aplicada.

En un segundo video, la influencer amplió los motivos personales detrás de la decisión. Explicó que, pese a que el negro le generaba buenos comentarios, no se ajustaba a su fisonomía: “Siento como que te hace ver cara sexy, oscura. La realidad es que no estaba dentro de mi colorimetría, entonces también me endurecía bastante los rasgos de la cara”. Agregó que esa tonalidad acentuaba otros rasgos de su rostro: “Yo sentía que me hacía ver como también más grande. Yo soy más bien cálida, entonces no me terminaba de iluminar”.

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El paso a paso de La Reini en fotos

Gonet remarcó que el negro siempre fue pensado como una etapa transitoria. “Para mí siempre fue una etapa y yo siempre supe que quería volver a mi color natural o a lo más parecido que se pueda llegar”, sostuvo, y adelantó los cuidados que aplicará de ahora en más: “Probablemente nos quedemos con este pelo, le metamos fuerte a las nutriciones y en algún momento hagamos alguna que otra iluminación”.

El resultado final se tradujo en una melena castaña con reflejos cálidos y cobrizos, de textura ondulada, que la influencer mostró en distintos registros de TikTok. El resultado dividió las opiniones entre sus seguidores. Algunos celebraron la nueva coloración, mientras que otros destacaron el negro como su tonalidad favorita: “Los cambios te quedan genial, pero el negro y sin extensiones es lo mejor q tuviste”, “Todo te queda bien, Sofía” y “Que hermoso es tener dinero y hacer estos cambios de look mi pelo pide a gritos un cambio”, fueron algunos de los comentarios.

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