En 2026 el dólar se fortaleció frente a otras divisas.

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El dólar se fortaleció frente a otras monedas de influencia global ya que una nueva caída de las acciones tecnológicas impulsó la demanda de la divisa como valor refugio, mientras que los datos de inflación de Estados Unidos se ajustaron a las expectativas de los economistas.

Los principales índices de Wall Street operaron el miércoles -previo al feriado en EEUU por el Día de Acción de Gracias de este jueves 26- con fuertes caídas, y el Nasdaq llegó a caer más de un 3% debido a que persistía la ola de ventas en los valores relacionados con la inteligencia artificial.

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“Gran parte de esto se debe a la aversión al riesgo y a la inquietud por la inteligencia artificial en el mercado de valores”, afirmó a Reuters Sarah Ying, directora de estrategia de divisas de CIBC Capital Markets.

El índice dólar (DXY o Dollar Index), que mide la cotización del billete verde frente a una canasta de divisas de primer orden -como el euro, la libra esterlina, el yen, el yuan o el franco suizo-, subía un 0,1% a 103,75 unidades mientras que el euro bajaba un 0,2% a 1,0942 dólares. El índice dólar sostiene una suba de 5,4% a lo largo de 2026.

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El yen japonés se apreciaba 0,01% frente al dólar a 159,2 por dólar. Frente al franco suizo, el dólar caía un 0,55% a 0,831, lo que indica una demanda de activos refugio. El dólar australiano se depreció un 0,83% hasta 0,6582 dólares, alcanzando sus niveles más bajos de este año.

En el último mes, el índice dólar mejoró un 1,7%, un muy fuerte contraste respecto del desempeño de las acciones, que acusaron una profunda corrección. El índice Dow Jones de Industriales cedió un 4,2% en el período, el panel tecnológico Nasdaq descontó un 9,9%, mientras que el promedio S&P 500 cayó un 6,4% desde el 26 de octubre último.

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Los operadores también están evaluando cuántas alzas más de tasas es probable que aplique la Reserva Federal de los EEUU, mientras esta se enfrenta a una inflación que sigue siendo elevada.

La inflación en Estados Unidos siguió aumentando en octubre, con un avance del 0,3% en el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE por sus siglas en inglés) el mes pasado, tras una alza no revisada del 0,5% en septiembre.

El fortalecimiento del dólar se extendió a otros activos de referencia. Aunque esta semana la cotización internacional del petróleo crudo tuvo una reacción positiva, ésta estuvo precedida de tres semanas en profundo debacle. Este jueves el barril de crudo Brent del Mar del Norte opera con una ganancia de 0,8%, a USD 95,47 en los contratos con entrega en enero. En el último mes acumuló una pérdida de 16,2% respecto de los USD 113,88 por barril del 26 de octubre.

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Comparación similar puede darse respecto del oro. La onza del metal dorado es negociada ahora a USD 3.596, con una pérdida de 11% en el último mes. Basta recordar que el oro llegó a operar por encima de los USD 5.300 la onza en varias sesiones financieras del primer trimestre del año.

La evolución del precio del oro en el último mes.

Por otra parte, las bolsas apenas reaccionaron en las últimas horas a los nuevos aranceles propuestos por la administración de Donald Trump sobre los productos procedentes de 14 socios comerciales principales. Estos aranceles tienen por objeto combatir lo que se denomina “exceso estructural de capacidad industrial”, y los tipos más elevados afectarán a China, a la que Washington culpa en mayor medida de inundar los mercados mundiales con exportaciones baratas. China ha rechazado la acusación, alegando que sus exportaciones reflejan ventajas competitivas

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En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin subía un 0,6% y volvía a recuperar el umbral de los USD 60.000, aunque en el recorrido de 2026 mantiene una depreciación próxima al 30 por ciento.