La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

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La Casa Rosada llegó al último jueves de sesiones ordinarias con una apuesta doble y la necesidad de dar un golpe de efecto. El Senado debatía la reforma política que suspende las PASO para 2027 y Diputados buscaba darle media sanción al Presupuesto 2027. En Balcarce 50 quieren cerrar el período con dos victorias legislativas que funcionen como una señal de estabilidad política en medio de la tormenta económica: la confirmación de dos trimestres de recesión promedio, un riesgo país que llegó a superar los 1.100 puntos y un dólar oficial por encima de los $1.630.

El Presidente no está en el país para seguir la jornada. Javier Milei viajó anoche a Asunción para su primer encuentro oficial con Pedro Alliana y regresará recién el viernes por la mañana. La conducción política de la jornada quedó en manos del esquema que se ordenó el martes en la mesa política encabezada por Karina Milei, donde las dificultades parlamentarias fueron el eje central de la discusión: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

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Martín Menem (Gustavo Molfino)

Infobae conversó con responsables políticos del oficialismo en ambas cámaras en la previa de ambos encuentros. Mientras en el Senado había una relativa tranquilidad para conseguir el quórum, en la Cámara de Diputados se tuvo que trabajar hasta una hora antes del mediodía para tener las adhesiones que permitieran que iniciar la sesión.

A poco más de dos horas del inicio de las sesiones en el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en X que el directorio de Fonplata aprobó cuatro operaciones de financiamiento por USD 347 millones, con garantía del Estado nacional, para Chaco, Catamarca, Jujuy y Río Negro.

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El momento elegido no pasó inadvertido. Hay gobernadores cuyos legisladores pesan en las votaciones del día. Leandro Zdero aporta dos senadores y dos diputados electos en la boleta compartida con La Libertad Avanza. Raúl Jalil controla al senador Guillermo Andrada y a los tres diputados del bloque Elijo Catamarca. Carlos Sadir tiene dos bancas dentro de Provincias Unidas, el bloque que condicionaba el quórum para el Presupuesto 2027.

El desafío para ambas cámaras era que se pudieran aprobar todos los aspectos clave. Las votaciones se harán por capítulos, por lo que existe margen para que la oposición más intransigente pueda desarticular algunos aspectos de los proyectos, tal y como ocurrió el año pasado.

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Diputados: a la espera de las votaciones por capítulos

El oficialismo consiguió iniciar la sesión con lo justo. 129 diputados sentados para abrir la sesión. La semana pasada la convocatoria por la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se cayó con 126 presentes.

La llave estuvo en dos bloques de gobernadores que no firmaron el pedido de sesión. Provincias Unidas, que responde a Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, condicionó su presencia a un capítulo sobre biocombustibles dentro del Presupuesto, fondos para las cajas previsionales provinciales y la disputa por la cuarta silla de Diputados en el Consejo de la Magistratura. El otro espacio era Argentina Federal, donde pesan Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua.

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Maximiliano Luna

“Te ven que podés estar en el piso y por eso te buscan cosas para sacarte a último momento”, explicó una de las voces del oficialismo que participa en las negociaciones. Para el círculo del presidente de la Cámara, conseguir el quórum era una prioridad mayor que mantener intacto el dictamen del Presupuesto 2027. Los detractores de este sector dentro de la Casa Rosada afirman que estos contratiempos de último momento se producen “porque no se materializaron los acuerdos políticos suficientes”.

Con el PRO, en cambio, la Rosada cerró un acuerdo: el compromiso de regularizar las deudas de coparticipación con la Ciudad —que no figurará en el texto—, la prórroga del régimen autopartista hasta 2032 y una mayor transparencia en las concesiones viales.

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El punto que el Gobierno se negó a ceder fue el de las universidades. El proyecto asigna algo más de $7 billones al sistema, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional. El Comité Nacional de la UCR pidió a los legisladores rechazar el Presupuesto, aunque el bloque que conduce Pamela Verasay firmó el dictamen sin disidencias.

Senado: el número para las PASO

El frente que más tranquilizaba al Gobierno es el de la Cámara alta. “Yo creo que estamos bien con el número”, dijo Santilli esta mañana, antes del inicio de la sesión. La reforma necesita mayoría absoluta, es decir, 37 votos, y La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios.

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El resto depende de los aliados: el bloque radical, de 10 integrantes, podría acompañar en bloque. También se anotan senadores que responden a gobernadores, como la chubutense Edith Terenzi; Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, de Provincias Unidas; la neuquina Julieta Corroza; y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Con ellos, el oficialismo podría llegar a 40. Luis Juez se mostró más optimista y habló de 41 o 42 votos. Siguen sin definirse la salteña Flavia Royón y los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut.

El dictamen que llega al recinto es más acotado que la ambición original de la Casa Rosada. Suspende las primarias para 2027, elimina el debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta —solo se mantiene si hay balotaje— e incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia.

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Las listas colectoras quedaron afuera: fue el precio para conseguir las firmas de los aliados. El voto de Carolina Losada también tuvo su contrapartida: la inclusión en el temario de su proyecto sobre falsas denuncias, que amenaza con recalentar la sesión. Por el descontento de algunas voces importantes del Senado por este tema, es altamente probable que finalmente no se considere.

Jaime Olivos

La sesión del Senado tiene un segundo capítulo que no estaba en los planes de la Rosada. La media sanción de Diputados contra la ludopatía, aprobada hace casi dos años, caduca el 30 de noviembre. Tras la presión de la Iglesia, Bullrich acordó el miércoles con el peronista José Mayans votar el texto original y, a continuación, un segundo proyecto del oficialismo contra los sitios de apuestas ilegales.

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El entendimiento cayó mal en Balcarce 50, que resistía la sanción del proyecto tal como llegó de Diputados. En el oficialismo catalogan a las libertarias Nadia Márquez y María Emilia Orozco como las principales detractoras de la iniciativa. También afirman que el radicalismo buscó flexibilizar el proyecto.