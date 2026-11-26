El primer viceministro de Exteriores georgiano, Guiorgui Zurabashvili, y el viceministro ruso, Mikhail Galuzin, en su primera reunión, en Minsk, el 19 de noviembre.

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Georgia, que rompió relaciones diplomáticas con Rusia en 2008 tras una guerra por el control de la región de Osetia del Sur, admitió este jueves que el primer encuentro del diálogo directo que ambos países retomaron este mes no logró que Moscú levante el veto a siete empresas georgianas de vino y otras bebidas, y que Rusia, además, le anunció que prepara sanciones contra otras dos.

La decepción llega un día después de que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, confirmara que Moscú quiere construir relaciones “pragmáticas” con Tiflis, la capital georgiana, cuyo gobierno ha congelado su cooperación con la Unión Europea.

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“Yo esperaba que Rusia de inmediato levantara las sanciones, pero en lugar de eso, Galuzin me informó de los planes de sancionar a dos empresas de vinos más”, dijo el primer viceministro de Exteriores georgiano, Guiorgui Zurabashvili, en una entrevista con el canal Imedi. Se refería a Mikhail Galuzin, su homólogo ruso, con quien se reunió el 19 de noviembre en Minsk, la capital de Bielorrusia.

Un acercamiento con límites

Transeúntes frente al antiguo edificio del Consejo de Ministros, destruido en el conflicto de los años 90, en Sujumi, capital de la región separatista georgiana de Abkhazia (REUTERS/Igor Onuchin)

La guerra de 2008 terminó con la pérdida del control de Tiflis sobre Osetia del Sur y con el reconocimiento, por parte de Moscú, de esa región y de la separatista Abkhazia, como Estados independientes. Tiflis dice que Rusia ocupa el 20% de su territorio.

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El primer ministro, Irakli Kobajidze, dijo que Georgia quiere mejorar la comunicación con Moscú, pero descartó restablecer los vínculos diplomáticos mientras no se resuelva esa cuestión.

El canal que se retomó este mes tiene un antecedente: entre 2012 y casi una década después, un enviado georgiano y un viceministro ruso trataron comercio, transporte y asuntos humanitarios, pero no la integridad territorial. Rusia reabrió entonces su mercado al vino y al agua mineral georgianos. Zurabashvili, nombrado a fines de octubre representante especial del primer ministro para las relaciones con Rusia, es hoy la contraparte de Galuzin.

El acercamiento se da cuando Georgia ha enfriado su vínculo con Bruselas. En noviembre de 2024, el gobierno del partido Sueño Georgiano anunció que suspendía hasta fines de 2028 las negociaciones de adhesión a la UE. El opositor Zurab Japaridze advirtió que las autoridades avanzan paso a paso hacia restablecer relaciones con Rusia y objetó que se negocie de forma bilateral, sin socios internacionales.

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El veto al vino

Botellas en una bodega de Tiflis con una colección de rarezas de los siglos XIX y XX que pertenecieron al líder soviético Iósif Stalin (REUTERS/Irakli Gedenidze)

La primera prueba de ese diálogo era el veto del 9 de octubre, ordenado por el organismo ruso de protección al consumidor, Rospotrebnadzor. Alcanza a cuatro productoras de vino y brandy, una cervecera, el embotellador de Coca-Cola en Georgia y una marca de agua mineral. Moscú lo presentó como una medida sanitaria, sin precisar infracciones, y Tiflis dijo que desconocía las razones. Importa porque Rusia es el principal comprador del vino georgiano: entre enero y agosto recibió unos 102 millones de dólares de los 164 millones exportados, alrededor del 62%.

Zurabashvili dijo que la prioridad de Tiflis era el regreso de esas empresas al mercado ruso. Según relató, Galuzin justificó las restricciones con la calidad del vino, con la supuesta financiación de la guerra en Ucrania por parte de esas compañías y con una “narrativa antirrusa”, pero no presentó pruebas.

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“Estas acusaciones de la parte rusa son completamente infundadas y no tienen nada que ver con la realidad”, afirmó.

Dos versiones de la reunión

Ese día, la cancillería rusa informó de “una serie de acuerdos prácticos”.

Galuzin dijo después que Rusia está satisfecha, que el diálogo se repetirá de forma regular y que se emitirán más permisos de transporte por carretera, a pedido de Georgia. También afirmó que Moscú informó sobre medidas para aumentar las compras de productos agrícolas y vinos georgianos.

Zurabashvili sostuvo, además, que los temas planteados por Moscú buscan reforzar la idea de que Sueño Georgiano es prorruso y dar impulso a la oposición.

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