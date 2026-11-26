Shein acordó el pago de USD 100 millones ante la Comisión Federal de Comercio por acusaciones de engaño en sus operaciones. (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

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Shein pagará USD 100 millones para cerrar la demanda de la Comisión Federal de Comercio (FTC), la agencia de Estados Unidos que protege a los consumidores. La FTC la acusó de engañar a sus clientes sobre los plazos de entrega, las reseñas de productos y el origen del algodón de su ropa.

El acuerdo se presentó el 24 de noviembre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Central de California y debe ser aprobado por un juez para entrar en vigor. El dinero se destinará a compensar a consumidores.

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La compañía no admite ni niega las acusaciones. En un aviso a la bolsa de Hong Kong, donde cotiza, Shein afirmó que sigue en desacuerdo con parte de la descripción que hace la FTC de sus prácticas y que el pago no tendrá un efecto adverso significativo en su negocio.

El monto del acuerdo presentado en un tribunal de California se destinará a compensar a los compradores afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a que la orden quede firme. Según el documento, el dinero está depositado en una cuenta de garantía de los abogados de la empresa hasta entonces.

Por qué multaron a Shein en Estados Unidos

Según la FTC, Shein promocionaba un procesamiento rápido de los pedidos, pero los clientes esperaban semanas o meses, y algunos nunca recibían lo comprado. La agencia sostiene que la empresa tampoco ofrecía la opción de aceptar la demora o cancelar el pedido con reembolso inmediato, como exige la ley.

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La demanda de la FTC documentó demoras de semanas en las entregas y la falta de reembolsos inmediatos por cancelaciones. (REUTERS/Jorge Silva)

La demanda describe un servicio de atención deficiente. De acuerdo con la agencia, el chat solía estar desconectado o respondía con mensajes genéricos. Shein no tuvo un número de teléfono de atención durante años y que hasta septiembre de 2025 contaba con solo cinco agentes.

Sobre las reseñas, la FTC afirma que la empresa ocultaba las opiniones negativas. Según la agencia Reuters, que cita la demanda, una guía interna indicaba a los empleados excluir los comentarios “extremadamente malos”, como el de que una joya manchaba la piel.

La tercera acusación se refiere a las prendas de la línea “evoluSHEIN” y al algodón. La FTC dice que Shein no pudo respaldar con auditorías independientes sus afirmaciones sobre proveedores con buenas calificaciones sociales. También afirma que algodón presentado como cultivado en Estados Unidos resultó, en pruebas, ser de China.

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La agencia estadounidense denunció deficiencias severas en la atención al cliente y la ausencia de líneas telefónicas de soporte. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

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La orden propuesta prohíbe a Shein hacer afirmaciones sobre auditorías a proveedores o sobre la trazabilidad del algodón sin una base razonable. También le impide decir que sus reseñas reflejan la opinión de todos los compradores si se retiraron comentarios por su tono negativo, y le exige guardar un registro de cada reseña eliminada.

Asimismo, la empresa se comprometió a mantener canales de atención que ofrezcan ayuda oportuna y efectiva, según el presidente de la FTC, Andrew Ferguson. Este caso cobra especial atención porque Shein concentra cerca de la mitad de las ventas de moda rápida en Estados Unidos.

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Una guía interna de la compañía instruía a los empleados para ocultar las reseñas negativas de los usuarios en la plataforma. (REUTERS/Tyrone Siu)

Un portavoz de Shein dijo a Reuters que la compañía no reconoce responsabilidad y que seguirá reforzando sus prácticas con los consumidores y su cumplimiento normativo.

La investigación de la FTC ya aparecía como un riesgo en el prospecto de la salida a bolsa de Shein, el 24 de agosto de 2026, según el propio aviso de la compañía. La FTC aún no detalló cómo ni cuándo se repartirá el dinero entre los clientes; su alerta para consumidores anticipa que publicará más detalles conforme avance la ejecución del proceso judicial en curso.

El siguiente paso es la decisión del tribunal sobre la orden. Solo después de su aprobación comenzará a correr el plazo de 30 días para el pago de los USD 100 millones.

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