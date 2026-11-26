Carlos Melconian afirmó que la economía argentina continúa en recesión y permanece en los mismos niveles de actividad de 2011. (Captura de video)

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El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian afirmó que la Argentina atraviesa una recesión y permanece en un nivel de actividad semejante al de 2011. En una entrevista con Radio Mitre, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei no consiguió modificar ese cuadro y describió una economía con grandes diferencias entre sus sectores.

“La mirada global es que estamos en el mismo estancamiento que arrastra al país desde el 2011”, señaló Melconian. Ante la consulta sobre si el país está en recesión, respondió que sí y agregó: “El presidente Milei no lo ha logrado revertir”.

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Para el economista, el resultado agregado oculta una situación desigual. “Visto como un número, estamos en el mismo lugar del 2011”, dijo, aunque aclaró que la composición de la actividad cambió: “Hay pocos que están más arriba y muchos que están más abajo”.

Industria, construcción y comercio concentran el deterioro

Melconian ubicó entre los sectores más afectados a la industria, la construcción y el comercio, que, según su descripción, reúnen cerca de la mitad de la actividad económica. “Un damnificado podría venir a decir: ‘Este pibe habla del promedio, que estamos igual que en el 2011. Ojalá que yo estuviera como en el 2011’”, planteó.

El ex titular del Banco Nación contrastó esa situación con el desempeño de actividades vinculadas a las exportaciones. “Hay un pedacito que suma el 15 %, que bienvenido sea, claro, es el que está generando montón de divisas para la Argentina, que es energía, petróleo, litio; viene el campo en volumen, más o menos en rentabilidad”, enumeró.

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Sin embargo, cuestionó el efecto de ese crecimiento sobre el resto de la economía. “El 15 ganador derrama poco. Ya está eso total y absolutamente comprobado y establecido”, afirmó. Según su razonamiento, el avance de esos rubros no compensa la caída de los sectores asociados al mercado interno: “Cuando uno pondera el 15 muy arriba por el 45 muy abajo, por el 40 neutro, da un país donde no me rectifico de decir que está en recesión y en el mismo nivel del 2011”.

Melconian disintió el el rumbo del ministro de Economía, Luis Caputo (Reuters)

El economista dijo que el Gobierno frenó la crisis macroeconómica, pero no construyó un esquema nuevo

Al analizar la gestión libertaria, Melconian reconoció un cambio respecto de la dinámica previa, pero cuestionó sus alcances. “Más allá de haber parado la bola de nieve de la historia”, dijo, el Gobierno “supo destruir y no construir”.

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Para explicar su punto, utilizó una comparación: “Encontró un auto tirado en la banquina, lo puso en la ruta, ese es su mérito, pero le lavó los vidrios, no lo puso de nuevo a punto”. A su entender, la próxima administración podría recibir una situación macroeconómica menos deteriorada que la que dejó el gobierno anterior, aunque con problemas profundos sobre los ingresos y el empleo.

“Me imagino hoy que el fin del 27 voy a recibir algo, no he dicho sin desafíos, mejor que el 23. Pero muy diferente”, sostuvo. Luego remarcó que el escenario exige redefinir objetivos: “Tiene que venir un cambio en la noción de qué es lo que querés hacer”.

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Melconian también observó un deterioro en las condiciones cotidianas de los hogares. “Está muy golpeado, muy golpeado el poder adquisitivo, muy golpeado el empleo, fundamentalmente en su parte de certidumbre”, indicó. Y añadió que la dificultad no reside solo en el impacto inicial del ajuste: “El problema es el horizonte”.

Melconian cuestionó la falta de un régimen cambiario y de confianza en la moneda

El economista consideró que la disponibilidad de divisas provenientes de sectores exportadores reduce el riesgo de un episodio financiero como otros de la historia reciente. “Hay dólares genuinos”, afirmó, y diferenció ese escenario de uno sostenido por endeudamiento externo o capitales de corto plazo.

La industria, la construcción y el comercio concentran el deterioro y representan cerca de la mitad del movimiento económico del país. (REUTERS/Tomás Cuesta)

“Hay unos dólares fenomenales metidos en Vaca Muerta, campo y demás. Le falta al litio, a la minería”, expresó al referirse a las oportunidades de la Argentina. Pero cuestionó que, a su juicio, el Gobierno no haya definido un rumbo cambiario consistente: “Nunca tuvo en lo que va de tres años lo que se llama un régimen cambiario y no recuperó una moneda para el país”.

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Para Melconian, recuperar la confianza en la moneda es una condición para reactivar el consumo y el empleo. “Los países tienen que tener una moneda. Si no recuperás una moneda, monetizás la economía. Mi viejo hubiera dicho: ‘Que haya plata en la calle’. Y eso termina yendo al consumo, a la gente, al empleo’”, sostuvo.

También alertó por la salida de divisas a través de la compra de dólares y los gastos en el exterior. “Entre el año 25, 26 y lo que viene del 27, este Gobierno habrá despilfarrado legalmente cien mil millones de dólares”, afirmó. Precisó que no se refería al gasto público, sino a recursos que, según describió, los particulares destinaron al ahorro fuera del sistema local o al turismo internacional por falta de confianza.

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La “piña” no es inevitable, aunque advirtió que el plazo hasta 2027 es extenso

Consultado sobre las posibilidades de una crisis, Melconian descartó que el desenlace sea inexorable. “No es inexorable la piña, de ninguna manera, que es evitable”, afirmó. No obstante, advirtió que el oficialismo necesita modificar su orientación: “No le podés seguir pegando de punta para arriba, porque falta un año, es larguísimo”.

El economista ubicó el principal riesgo en el impacto social del programa. “El mayor riesgo es que la gente en un momento empiece a sentir que el esfuerzo hecho no sirve pa’ nada”, expresó.

En ese marco, pidió una política que contemple las brechas entre los sectores que mejoran y quienes afrontan la caída del ingreso. “Si vos tenés un 15, 20 % del país que anda muy bien y el resto con la ñata contra el vidrio, no vas a ningún lado”, dijo. Reivindicó, además, términos como “justicia”, “justicia social” y “distribución”, aunque aclaró: “Esto que estoy diciendo no es liquidar al que le va bien ni sacarle su renta”.

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Melconian cerró su diagnóstico con una advertencia sobre el calendario político y económico: “El horizonte es complicado y va a haber que jugarlo”. En esa línea, resumió el desafío inmediato con una frase: “Hay que cruzar el 27”.