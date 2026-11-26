Guardar

Más de 35.000 hinchas de Estudiantes se preparan para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, una movilización que ya se siente en Montevideo y que tendrá su punto central este sábado en el estadio Centenario.

La previa del partido, previsto para las 17.00, activó una salida masiva desde La Plata y distintos puntos de la Argentina. Vuelos, ferris, vehículos particulares, micros y bicicletas forman parte de los recorridos elegidos para llegar a la capital uruguaya. La expectativa también quedó reflejada en la despedida que recibió el plantel antes de partir desde el predio de City Bell.

PUBLICIDAD

La delegación de Estudiantes de La Plata, encabezada por el entrenador Alexander Medina, viajó a Uruguay tras una concentración de hinchas en las inmediaciones del Country Club. Banderas, bombos y cantos acompañaron la salida del micro rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La proyección es que más de 35.000 hinchas de Estudiantes crucen el Río de la Plata para la definición continental. Según informó El Día, hay una caravana oficial de 121 micros con la capacidad agotada desde hace semanas, a la que se suman al menos 50 colectivos contratados de forma privada.

Los viajes por vía fluvial también integran el operativo. Decenas de barcos saldrán desde Buenos Aires hacia Colonia y Montevideo, mientras que otros simpatizantes optaron por vuelos comerciales y privados. La distribución de los arribos se extenderá hasta las horas previas al encuentro, con concentraciones en distintos sectores de la ciudad.

PUBLICIDAD

El equipo de Medina entrenará en el predio de Montevideo City Torque entre el jueves y el viernes antes de enfrentar al conjunto brasileño. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) programó además una conferencia de prensa con los entrenadores y los capitanes de ambos finalistas: Guido Carrillo por Estudiantes y Gustavo Gómez por Palmeiras.

Locura por Estudiantes de La Plata: viajaron en bicicleta hasta Montevideo

La organización previó espacios para los simpatizantes que lleguen a Uruguay sin localidades para el estadio Centenario. En la rambla de Montevideo, frente al Club de Golf y en la zona de Parque Rodó, funciona una Fan Fest destinada a los seguidores del Pincha.

El sitio cuenta con exhibición del trofeo de la Copa Libertadores, camisetas históricas, propuestas musicales y puestos gastronómicos. Para el día de la final, se instalará una pantalla gigante en Parque Rodó, con una capacidad estimada en 10.000 personas, para que quienes no ingresen al estadio puedan seguir el partido desde allí.

PUBLICIDAD

La movilización no se limita a los medios de transporte convencionales. Dos hinchas platenses, Facundo Mensegues y Brian Froidevaux, llegaron a Montevideo después de recorrer más de 600 kilómetros en bicicleta. Partieron durante la semana anterior y documentaron tramos de la travesía, con escalas antes de cruzar la frontera hacia Uruguay.

Mensegues y Froidevaux se fotografiaron al llegar a la rambla montevideana. Uno de ellos no tenía entrada para la final, pero eligió realizar el viaje de todos modos para estar presente durante la definición.

La ansiada final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se jugará el 28 de noviembre en el mítico estadio Centenario. Si el encuentro termina igualado después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario. Si persiste la paridad, el título se definirá mediante tiros desde el punto penal.

PUBLICIDAD

El Pincha, en caso de quedarse con la Gloria Eterna, sumará su quinto trofeo en esta competencia y alcanzará a Peñarol como el tercer máximo ganador, a sólo uno de Boca Juniors y a dos de Independiente. Los de La Plata ganaron esta competencia en 1968 (justamente ante Palmeiras), 1969, 1970 y 2009.

El Verdao, por su parte, busca su cuarta Copa Libertadores, ya que anteriormente se quedó con las ediciones de 1999, 2020 y 2021.

La lista de convocados de Estudiantes de La Plata para enfrentar a Palmeiras:

La lista de convocados de Estudiantes de La Plata

Arqueros:

1- Fabricio Iacovich

12- Rodrigo Borzone

16- Fernando Muslera

Defensores:

4- Santiago Núñez

5- Marcos Rojo

13- Gastón Benedetti

14- Leandro González Pirez

15- Santiago Arzamendia

20- Eric Meza

24- Tomás Palacios

26- Ramiro Funes Mori

40- Eros Mancuso

Mediocampistas:

7- José Sosa

10- Tiago Palacios

17- Tobio Burgos

21- Ezequiel Piovi

22- Alexis Castro

34- Miguel Monsalve

39- Jalil Elías

52- Bautista Kociubinski

Delanteros:

9- Guido Carrillo

18- Edwuin Cetré

19- Adolfo Gaich

27- Lucas Alario

28- Brian Aguirre

29- Fabricio Pérez

32- Joaquín Correa