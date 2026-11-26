Los mandatarios de Perú y Bolivia, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, en su primer encuentro el 28 de julio en Lima, Perú, tras la posesión de la presidenta.

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Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Perú, Keiko Fujimori, se reunirán este viernes en Lima para reactivar el gabinete binacional, un mecanismo de cooperación entre ambos países que permaneció interrumpido durante cinco años y que ambos gobiernos buscan convertir en un espacio para impulsar la integración económica, comercial y fronteriza.

El encuentro marcará una nueva etapa en la relación bilateral, con una agenda que incluye el fortalecimiento de la infraestructura de conexión, el comercio exterior, la seguridad y la cooperación entre las regiones limítrofes.

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La cita también tiene un componente simbólico: los actuales mandatarios buscan impulsar los acuerdos suscritos en 1992 por los entonces presidentes de Bolivia y Perú, Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori, padres de los actuales gobernantes.

Aquellos convenios dieron origen a Boliviamar, un proyecto que contemplaba facilidades para que Bolivia utilizara instalaciones portuarias peruanas y desarrollara actividades industriales y turísticas en la costa de Ilo. El acuerdo incluyó la cesión de una franja de playa de cinco kilómetros por un periodo de 99 años, además de la creación de zonas francas.

Vista del puerto de Ilo en Perú

Sin embargo, más de tres décadas después, la utilización del puerto de Ilo está lejos de alcanzar las expectativas que se plantearon en 1992 para el comercio y el turismo boliviano. Pese a las facilidades concedidas y sucesivos anuncios de integración, la carga boliviana continúa dependiendo principalmente de puertos chilenos.

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Paz y Fujimori ya habían abordado estos asuntos durante una primera reunión bilateral el 28 de julio, cuando el presidente boliviano viajó a Lima para asistir a la ceremonia de posesión de la mandataria peruana. En esa ocasión, ambos conversaron sobre el fortalecimiento del puerto de Ilo, la integración ferroviaria entre Guaqui y Puno y la conectividad regional.

El acercamiento continuó el 26 de agosto, cuando los cancilleres de ambos países, Héctor Huanca, de Bolivia, y Carlos Espá, de Perú, se reunieron en la localidad fronteriza de Desaguadero para definir una agenda de cooperación.

Entre los asuntos tratados figuran la ampliación de los servicios fronterizos, la certificación fitosanitaria electrónica, la gestión compartida de la cuenca del lago Titicaca y la cooperación consular y migratoria.

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Los mandatarios de Perú y Bolivia, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, en su primer encuentro el 28 de julio en Lima, Perú, tras la posesión de la presidenta.

Otro de los proyectos que Bolivia pretende impulsar es la construcción de un tramo carretero de aproximadamente 70 kilómetros entre la frontera peruana y Cobija, capital del departamento amazónico de Pando, al norte del país.

El 21 de octubre, Paz anunció la próxima reunión con Fujimori y convocó a los gobernadores de La Paz, Luis Revilla, y de Pando, Gabriela de Paiva, para participar en las conversaciones, debido a que ambos departamentos comparten frontera con Perú.

El viceministro boliviano de Comercio Exterior, Rodrigo Arce, señaló que el presidente viajará acompañado de ministros para abordar asuntos de interés común y establecer políticas conjuntas que favorezcan la actividad empresarial y productiva.

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En ese marco, Bolivia anunció que presentará 12 propuestas económicas durante el gabinete binacional, con la intención de ampliar las oportunidades comerciales y avanzar en iniciativas que son interés compartido.