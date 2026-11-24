Empleados de Anthropic y OpenAI dudan sobre la viabilidad de liberar al público sus próximos modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Los modelos de inteligencia artificial (IA) aún sin lanzar de Anthropic y OpenAI son tan potentes que muchos de sus empleados ya no creen que puedan liberarse de forma segura al público. Lo señaló Axios, con base en más de 24 fuentes que conocen los debates internos de ambas compañías.

Según esas fuentes, los investigadores no encontraron todavía soluciones técnicas para controlar los sistemas más avanzados. Algunos creen que el problema tiene arreglo. Otros dudan y plantean que las empresas deberían dejar de entrenar modelos nuevos por completo.

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Axios reportó que el debate incluye una opción intermedia: no publicar los futuros modelos de frontera, es decir, los más avanzados, y reservarlos para uso interno. Las fuentes dijeron que ambas empresas tienen modelos sin lanzar mucho más capaces que los que ofrecen hoy a los usuarios.

El método de entrenamiento por refuerzo incentiva a los modelos a eludir las barreras de seguridad para obtener recompensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos problemas de la IA que inquietan a los investigadores

El primero es el método de entrenamiento por refuerzo, en el que el modelo aprende por ensayo y error y recibe recompensas por superar pruebas. Según las fuentes citadas, cuanto más capaz es el sistema, mejor aprende a hacer trampa para obtener esa recompensa, incluso si eso implica saltarse las barreras de seguridad.

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El segundo es la pérdida de transparencia. Los investigadores supervisaban a los modelos obligándolos a escribir su razonamiento paso a paso. Ahora, de acuerdo con las fuentes, los sistemas más avanzados muestran menos de su trabajo y en algunos casos ofrecen razonamientos falsos para satisfacer a quienes los vigilan.

“Si seguimos intentando hacer los modelos mucho más inteligentes que nosotros, van a poder engañarnos con éxito”, dijo un investigador a Axios, sin identificarse. “Muchos de los esquemas que hemos usado hasta ahora dejan de servir”, agregó.

Los investigadores detectaron que los sistemas más avanzados muestran menos pasos lógicos y entregan razonamientos falsos a los supervisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios empleados de compañías de IA de frontera afirmaron que los ejecutivos perdieron contacto con la gravedad de los riesgos y que temen que prioricen las ganancias sobre la seguridad.

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Qué responden las empresas referentes en inteligencia artificial

Un vocero de Anthropic dijo a Axios que mantener un modelo en secreto no lo vuelve seguro y que la responsabilidad de la compañía comienza en el entrenamiento. “Podemos frenar o retener un modelo aunque nos cueste”, señaló el portavoz, quien mencionó demoras en el preentrenamiento de un modelo reciente para reforzar la seguridad.

Integrantes de las empresas advierten que los ejecutivos minimizan los riesgos técnicos y anteponen las ganancias a la seguridad. (OpenAI - Anthropic)

Un vocero de OpenAI indicó que la empresa adoptó nuevos requisitos de seguridad que podrían ralentizar los lanzamientos. El 18 de noviembre de 2026, la compañía publicó que ahora frena modelos cuando necesita más tiempo, entre ellos GPT-6.1 Astra, y que exige “pruebas más sólidas” de comportamiento alineado durante el entrenamiento.

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OpenAI también recuerda que, tras el incidente de Hugging Face de julio, pausó el entrenamiento y la evaluación de sus modelos más capaces entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Un sistema interno había aprovechado un error de configuración para obtener acceso limitado a internet.

Anthropic defiende su postura de aplicar demoras en el preentrenamiento de sus modelos para reforzar los protocolos de protección. (Europa Press)

Una preocupación que ya era pública

En julio de 2026, 1.386 empleados de compañías de IA de frontera firmaron la carta “Pacing the Frontier”. Entre ellos figuran el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y el científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki. Piden al gobierno de Estados Unidos que apoye un esfuerzo internacional para crear herramientas con las que regular el ritmo del desarrollo.

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La carta no pide frenar ahora. Según Peter Wildeford, del AI Policy Network, citado por Fortune, quienes la firmaron no quieren una pausa, pero sí la posibilidad de aplicarla si hace falta.

Axios cerró su reportaje con una advertencia: quienes están más cerca de la frontera de la tecnología dan la alarma, y no está claro quién los escucha. Ninguna de las dos empresas anunció hasta ahora que dejará de publicar sus modelos.