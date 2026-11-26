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En medio de la sesión por el Presupuesto 2027, el diputado Miguel Ángel Pichetto lanzó una dura crítica contra el canciller Pablo Quirno y pidió que la Cámara de Diputados lo interpele por la crisis diplomática con Brasil.

El legislador reaccionó a las declaraciones que Quirno había realizado durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, cuando puso reparos sobre el proceso electoral brasileño. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, había dicho el canciller.

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Esos dichos se produjeron en un escenario de tensión bilateral y coincidieron con versiones de que Brasilia le habría pedido al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, que retirara sus pertenencias y regresara de forma permanente a su país.

Este jueves, Quirno buscó precisar su posición en una entrevista radial. “Nadie está poniendo en duda resultados”, afirmó, aunque sostuvo que existieron situaciones en el proceso electoral que no fueron “lo suficientemente prolijas”, según El Gobierno de Milei ahora dice que no pone en duda el resultado de la elección que ganó Lula en Brasil.

Pedido de interpelación

Pichetto sostuvo que la polémica por las declaraciones del canciller agravó el deterioro del vínculo entre la Argentina y Brasil, socios en el Mercosur. “Quiero expresar claramente mi repudio a este personaje realmente mediocre, limitado, que tenemos como canciller de la Argentina”, afirmó en el recinto. “Asiste a programas en donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías respecto a un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por Estados Unidos y por el propio (Donald) Trump”, agregó.

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Miguel Pichetto habla y gesticula con énfasis durante la sesión (Foto: RSFotos)

El diputado reclamó que Quirno concurra a la Cámara baja para explicar sus dichos y precisar la posición del Gobierno sobre la relación bilateral.

También advirtió sobre las consecuencias económicas de una ruptura con Brasil. “Acabamos de clavar el último clavo sobre el ataúd de una relación que no tiene precedentes”, sostuvo Pichetto, quien definió como “un verdadero mamarracho” a la política exterior oficial. “Es un tema institucional dramático que va a tener impacto también en el proceso económico de integración comercial con Brasil”, enfatizó.

El legislador señaló además que un senador brasileño había solicitado una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados y que, según expresó, no fue recibido.

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Rechazo al planteo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, objetó el pedido de Pichetto al advertir que no existía un expediente ni una iniciativa escrita para someter a consideración del cuerpo.

Pichetto respondió que planteaba un apartamiento del reglamento para debatir sobre tablas la convocatoria al canciller. Sin embargo, Menem insistió en que debía presentar el texto por mesa de entradas.

“Preséntelo por mesa de entrada y, una vez que esté ingresado, se vota el apartamiento”, le indicó Menem. El secretario parlamentario respaldó ese criterio y explicó que la Cámara debía contar con una resolución escrita antes de tratar una moción de ese tipo.

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El pedido de interpelación a Quirno no fue sometido a votación durante la sesión en la que el oficialismo buscaba avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.