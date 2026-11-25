La función para personalizar portadas estuvo reservada a los canales inscritos en el Programa de Socios de YouTube (MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-ZENTRALBI)

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YouTube permitió que todos los creadores suban una miniatura propia a sus Shorts, los videos verticales de menos de un minuto, tanto desde el celular como desde la computadora. El director ejecutivo de la plataforma, Neal Mohan, lo anunció el 23 de noviembre en una publicación en X.

Hasta ahora, la función estaba limitada. Según Tubefilter, medio digital especializado en economía de creadores, la plataforma la habilitó primero para los creadores del Programa de Socios, el sistema que permite ganar dinero con anuncios, y dejó afuera a quienes todavía intentan reunir la audiencia necesaria para entrar en él.

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Mohan escribió en X: “Les encantaron las miniaturas personalizadas de Shorts: ahora todos los creadores pueden usarlas en computadora y móvil”. Según su mensaje, basta con tocar el ícono del lápiz sobre cualquier Short dentro de YouTube Studio, la herramienta de gestión de canales, para subir la imagen.

Rene Ritchie, responsable editorial de YouTube, explicó que la imagen puede cargarse al subir el video o cambiarse después de publicarlo, según informó Social Media Today. Quien no quiera usar una imagen propia puede elegir un fotograma sugerido del mismo Short.

La postura oficial de YouTube en 2024 sostenía que las portadas de Shorts tenían menor impacto que las de videos largos (Europa Press)

Cómo se sube la imagen y qué límites tiene

La página de ayuda de YouTube describe el procedimiento: en YouTube Studio se entra a Contenido, se abre la pestaña de Shorts, se elige el video y, debajo de “Miniatura”, se pulsa la opción para subir un archivo desde el dispositivo. Luego se guarda el cambio, aunque la ayuda advierte que puede tardar en verse reflejado.

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Para los Shorts, la plataforma de videos recomienda imágenes verticales con proporción de 9:16 y una resolución de 2160 por 3840 píxeles, con un mínimo de 640 píxeles de alto. Los formatos admitidos incluyen JPG y PNG. El tamaño máximo es de 50 MB desde la computadora y de 10 MB para portadas de podcasts desde el celular.

La misma página aclara que los videos verticales con una miniatura horizontal de 16:9 aparecen recortados en una versión automática de 4:5 en la página de inicio, en la sección de exploración y en las suscripciones. La portada original se conserva en el feed de reproducción, en el historial y en plataformas que no son móviles.

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Las imágenes deben cumplir las normas de la comunidad. YouTube puede rechazarlas y aplicar una sanción a la cuenta si contienen desnudez, discurso de odio, violencia o contenido peligroso. Las reincidencias pueden costar la suspensión del permiso para editarlas durante 30 días o el cierre de la cuenta.

El asistente de inteligencia artificial Ask Studio analiza la transcripción del contenido para sugerir opciones de miniaturas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La ayuda añade que los límites de miniaturas pueden variar según el país o el historial del canal, y que las sanciones por infracciones a las normas reducen la cantidad de imágenes que un canal puede subir.

Un cambio de postura respecto de 2024

Social Media Today recordó que, en 2024, la aplicación sostuvo que las miniaturas de Shorts eran menos importantes que las de los videos largos, porque los espectadores suelen llegar a ellos deslizando la pantalla y no tocando una imagen.

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Tubefilter señaló que las portadas son una parte central de la estrategia de crecimiento de muchos creadores, y que los espectadores también visitan los perfiles, donde la imagen ayuda a identificar videos ya vistos y a mantener un estilo visual. Según ese medio, TikTok también terminó incorporando portadas para sus videos cortos.

YouTube exigió la verificación previa de la cuenta como requisito para subir imágenes propias a los videos verticales (Europa Press)

YouTube ofrece además Ask Studio, un asistente de inteligencia artificial integrado en la plataforma. Según la página de ayuda, analiza la transcripción y los temas del video para sugerir miniaturas, y el creador puede pedirle ajustes, como agrandar el texto de la imagen.

La página de ayuda indica también que, para subir una imagen propia, la cuenta debe estar verificada. La compañía no precisó en los materiales consultados una fecha de llegada para cada país, y no hay otro paso anunciado para la función.

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