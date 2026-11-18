La medida abarca videos largos, Shorts (los videos verticales cortos) y transmisiones en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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YouTube empezó a incluir en el contador público de visitas a las personas que, según sus cálculos, miran un video juntas en un televisor. Hasta ahora, cada reproducción en la televisión sumaba una sola visita, sin importar cuántos espectadores hubiera.

La plataforma llama a esas personas “coespectadores” (co-views, en inglés). La medida abarca videos largos, Shorts (los videos verticales cortos) y transmisiones en vivo, según el canal Creator Insider, con el que YouTube informa a los creadores. No se aplica a celulares ni a computadoras: allí cada reproducción sigue valiendo una visita.

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Tampoco es retroactiva. Los contadores históricos no cambian, pero los videos antiguos sumarán coespectadores a partir de las nuevas reproducciones en televisores.

YouTube empezó a incluir en el contador público de visitas a las personas que, según sus cálculos, miran un video juntas en un televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube sostiene que el cambio refleja cómo se usa el servicio: los usuarios miran más de 1.000 millones de horas diarias en televisores, según la empresa. También afirma que así se alinea con la televisión tradicional, que estima cuántas personas ven un programa y no solo cuántos aparatos están encendidos.

Un modelo estadístico, sin cámaras ni micrófonos

La cifra de coespectadores no se mide: se calcula. Según YouTube, un modelo desarrollado por científicos de Google Research usa patrones demográficos, el tipo de contenido y los horarios de visualización, y se calibra con fuentes de referencia como los paneles de audiencia de la industria.

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La empresa aclaró que no usa cámaras, micrófonos ni sensores de los dispositivos para saber cuántas personas hay frente a la pantalla.

Los creadores tendrán una métrica privada nueva en YouTube Studio, la tasa de coespectadores, dentro del desglose por tipo de dispositivo. Un valor de 1,10 significa que, de cada 1.100 visitas en televisor, 1.000 corresponden a reproducciones y 100 a coespectadores, según el ejemplo de YouTube citado por Net Influencer. Dividir las visitas totales por esa tasa devuelve la cifra sin coespectadores.

Los creadores tendrán una métrica privada nueva en YouTube Studio, la tasa de coespectadores, dentro del desglose por tipo de dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pagos a los creadores no cambian

Según la página de ayuda de YouTube, los ingresos del programa de socios y los requisitos para ingresar siguen basados en las “visualizaciones comprometidas” y en las horas de visualización calificadas, que no incluyen coespectadores.

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Las impresiones de miniaturas, la tasa de clics y la duración promedio de visualización tampoco se modifican. El tiempo de reproducción sí incorpora a los coespectadores.

La métrica privada anterior, “visualizaciones con coespectadores”, se retirará en mayo de 2027. Los creadores pueden exportar esos datos históricos desde Studio hasta entonces.

The Verge, que tituló la noticia como una nueva forma de inflar las cifras, recordó que el cambio llega después de otro: desde el 24 de agosto, YouTube cuenta una visita desde el primer instante de reproducción, y no tras unos 30 segundos, como muchos creadores suponían, según Net Influencer.

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Las impresiones de miniaturas, la tasa de clics y la duración promedio de visualización tampoco se modifican. REUTERS/Dado Ruvic

El interés comercial ya existía. En 2022, Google presentó un estudio con Nielsen que halló que varios adultos miraban YouTube juntos en televisor el 26% de las veces, frente al 22% de la televisión lineal. Un estudio de la Video Advertising Bureau y TVision, publicado en febrero, midió un 45% de las impresiones de YouTube con coespectadores, contra el 60% de los servicios de streaming premium.

El plazo confirmado es el de mayo de 2027, cuando YouTube dejará de ofrecer la métrica privada anterior y los creadores perderán la posibilidad de exportar esos datos.

Descubre todas las formas de ganar dinero con tus videos en YouTube

En YouTube, los creadores generan ingresos principalmente uniéndose al Programa de Socios, lo que les permite ganar dinero mediante los anuncios que se muestran en sus videos tradicionales y Shorts, además de recibir una parte proporcional de la cuota de aquellos espectadores que utilizan YouTube Premium.

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Todo creador necesita tener una cuenta de Google AdSense vinculada para procesar los pagos. REUTERS/Dado Ruvic

Más allá de la publicidad, los canales pueden diversificar sus ganancias con herramientas financiadas por la audiencia, tales como las membresías mensuales, los Súper Chats en transmisiones en vivo, los Súper Gracias en videos bajo demanda y la venta directa de productos propios a través de YouTube Shopping.

Para acceder a la monetización completa por publicidad, los requisitos se han vuelto más exigentes en 2026: el canal debe tener al menos 1.000 suscriptores y alcanzar 8.000 horas de reproducción pública en los últimos 12 meses, o bien acumular 20 millones de visualizaciones válidas en Shorts durante los últimos 90 días.

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Adicionalmente, todo creador necesita tener una cuenta de Google AdSense vinculada para procesar los pagos y debe cumplir de forma estricta con las políticas de derechos de autor y contenido original de la plataforma para evitar la desmonetización.