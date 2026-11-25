El SMN indicó buen clima para los próximos días, con máximas superiores a 30°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una semana con temperaturas en ascenso que llegarán hasta los 34 ℃, de acuerdo con el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada de este miércoles 25 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará con 17 ℃ de mínima y alcanzará una máxima de 29 ℃, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día.

Hacia la noche del miércoles se prevén tormentas aisladas y ráfagas de entre 42 y 50 km/h, según el pronóstico oficial. Para el jueves 26 se espera una mínima de 15 ℃ y una máxima de 27 ℃, con condiciones que pasarán de cielo algo nublado a lluvias hacia la tarde y la noche.

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El viernes 27 se perfila con nubosidad variable y una máxima prevista de 31 ℃, tras una mínima de 19 ℃. El tiempo continuará cálido el sábado 28, cuando los registros oscilarán entre 19 ℃ y 33 ℃, con cielo parcialmente nublado.

Una tabla meteorológica detalla las temperaturas previstas, el viento y la probabilidad de precipitaciones durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pico de temperatura de la semana llegaría el domingo 29, con una mínima de 22 °C y una máxima de 34 °C. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado para esa jornada y sin probabilidad de precipitaciones en el parte difundido.

El calor persistirá al inicio de la próxima semana. Para el lunes 30 se prevé una máxima de 32 °C y para el martes 1, de 30 °C, con mínimas de 23 °C y 21 °C, respectivamente.

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En la provincia de Buenos Aires también se replican las buenas condiciones, con cielo despejado en todas las localidades. Durante la tarde, se registrarán fuertes vientos en la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú. Para mañana las condiciones serán similares, con gran presencia del sol, sobre todo en la región sur.

Hacia el viernes, la nubosidad irá en aumento para dar con un firmamento parcialmente nublado. Respecto al fin de semana, y si bien el sábado a la mañana tendrá pleno sol, hacia la tarde comenzará un proceso de inestabilidad, con tormentas aisladas en toda la región sur. El frente tormentoso se mantendrá el domingo, mientras que en el resto de la provincia la nubosidad será parcial.

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Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala las zonas bajo alerta meteorológica en diferentes provincias de Argentina.

El SMN indicó que las provincias de Misiones, Formosa, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca están bajo alerta amarilla por tormentas. Este nivel de advertencia corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo que se recomienda:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por fuertes vientos, las alertas amarillas alcanzan a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Islas Malvinas y el sureste de la provincia de Buenos Aires. Ante estos casos, se solicita mantenerse a resguardo, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

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