El regulador británico exige a las organizaciones incorporar la protección de datos por defecto desde el diseño inicial de los asistentes autónomos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Oficina del Comisionado de Información (ICO), el regulador de protección de datos del Reino Unido, advirtió a las empresas que desarrollan agentes de inteligencia artificial para el público general que deben cumplir la ley de datos personales desde el diseño de sus productos y que actuará si detecta incumplimientos.

El aviso se publicó en un blog oficial del organismo. Allí define a los asistentes como sistemas que, a diferencia de los chatbots que solo responden a una consulta, pueden tomar acciones por su cuenta en nombre del usuario, lo que puede incluir el acceso a su información personal o a la de terceros.

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El ICO da un ejemplo: un agente que consulte la lista de contactos de una persona para enviar invitaciones a un evento. También reconoce beneficios posibles cuando se automatizan tareas de bajo riesgo, como reservar una mesa en un restaurante, pero condiciona esas ventajas a que la gente confíe en cómo se protegen sus datos.

La autoridad afirma que espera que las organizaciones que desarrollen, desplieguen o integren estos agentes incorporen la privacidad como criterio por defecto desde el principio. Deben, además, poder demostrar de forma continua que cumplen la ley británica y tomar medidas para reducir los riesgos de daño a los usuarios y al público.

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Una advertencia con amenaza de intervención

El texto es explícito sobre las consecuencias. El regulador señala que, donde vea a empresas apresurarse a lanzar productos sin evaluar los riesgos para la privacidad y sin ofrecer controles reales al usuario, va a actuar. Ya dialoga con firmas que lanzan estas tecnologías en el mercado británico y les hace comentarios cuando considera que un servicio no cumple lo esperado.

El Foro de Cooperación de Reguladores Digitales (DRCF), integrado por varias autoridades británicas junto con el ICO, escribió a los ministros para pedir que las empresas consulten temprano a los reguladores y demuestren que cumplen sus obligaciones antes de lanzar un producto.

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La oficina también informó que copatrocinó la resolución sobre agentes de IA que protejan la privacidad, adoptada esa semana por la Asamblea Global de Privacidad, un foro internacional de autoridades de protección de datos.

El organismo admite que los agentes plantean preguntas nuevas sobre cómo se aplica la norma. Menciona que los permisos de acceso a datos, que cambian de forma dinámica, pueden generar riesgos de seguridad, y que la transparencia resulta difícil si los usuarios no saben qué riesgos implican los permisos o las acciones que autorizan.

Para resolverlos, el ICO realizó una consulta pública que cerró la semana anterior. Sus resultados servirán para elaborar una guía que el regulador prevé publicar en los primeros meses de 2027. Además, investiga la opinión del público y dialoga con empresas sobre la personalización de servicios de IA, incluidos los chatbots de compañía y de juego de roles.

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El organismo y la Autoridad de Competencia y Mercados recomendaron a los usuarios limitar las acciones automáticas y verificar periódicamente los permisos otorgados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para quien use un agente

Junto con la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido, el ICO publicó consejos para los usuarios. El primero es sopesar ventajas y riesgos, porque los agentes pueden equivocarse y los errores se amplifican cuando actúan de forma autónoma.

Recomiendan revisar cuánto puede hacer el agente sin pedir aprobación, empezar por el modo más limitado y verificar si un permiso vale para una tarea puntual o de forma permanente. También piden volver periódicamente a los ajustes para confirmar que los permisos siguen siendo los deseados.

Sobre los datos, aconsejan revisar los controles de privacidad y las opciones por defecto, incluido si la información puede usarse para entrenar la IA o personalizar contenidos y publicidad. Añaden que no hace falta conectar todas las cuentas o aplicaciones que el agente sugiera, y que el acceso puede gestionarse con el tiempo.

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Si el servicio tiene memoria, el ICO pide familiarizarse con cómo desactivarla, editarla o borrar lo guardado, y pensar con cuidado qué información sensible, propia o de otras personas, se comparte con el agente. La guía del regulador está prevista para publicarse entre marzo y mayo de 2027.