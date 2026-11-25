El método no usa correos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de extorsión llamado Inception reclama haber publicado archivos de siete empresas de Estados Unidos, entre ellas el fabricante de chips AMD, PepsiCo y la aseguradora de salud Cigna. Según la empresa de seguridad ReversingLabs, la campaña funciona por teléfono: los atacantes llaman a empleados y los guían hacia páginas falsas de inicio de sesión.

Ninguna de las siete compañías confirmó públicamente una intrusión. ReversingLabs y Okta, la empresa que ofrece el sistema de acceso que los atacantes imitan, tratan las listas del grupo como afirmaciones sin verificar. Okta indicó además que no pudo comprobar si los datos publicados son auténticos.

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La lista incluye también a Henry Schein, Paychex, AutoZone y Lucid Motors. Las cinco primeras aparecieron en el sitio del grupo el 17 de noviembre, según ReversingLabs. AutoZone se sumó el 19 y Lucid Motors el 21 de noviembre.

Los nombres de los sitios siguen un patrón: la marca de la empresa junto a la palabra “legal”, como legal-amd.com o legal-pepsico.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada, una página falsa y un código de verificación

El método no usa correos electrónicos. ReversingLabs comprobó que los dominios de la campaña no tienen configuración para recibir mensajes, de modo que están pensados solo para servir páginas web. Un atacante llama al empleado, le pide con urgencia entrar a un sitio con aspecto legal o de cumplimiento y le entrega la dirección.

Los nombres de los sitios siguen un patrón: la marca de la empresa junto a la palabra “legal”, como legal-amd.com o legal-pepsico.com. ReversingLabs confirmó 21 dominios con la herramienta de robo y atribuyó otros 41 a la misma operación con un alto grado de confianza.

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La página copia el inicio de sesión único que usa la empresa, es decir, el acceso que abre varias aplicaciones de trabajo con una sola clave. En la mayoría de los casos imita a Okta; para Lucid Motors, el kit copió el de otro proveedor, NetIQ. Quien no es el objetivo previsto es redirigido al acceso legítimo, lo que dificulta detectar el engaño.

Una figura anónima con capucha opera una computadora portátil en un ambiente oscuro con reflejos de patrones digitales en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Okta describió el resto del procedimiento. Mientras el atacante habla con la víctima, el kit captura el usuario y la contraseña, y después le pide los códigos de verificación o que apruebe notificaciones en su teléfono. Con esas credenciales, los delincuentes entran a las aplicaciones de la empresa, copian datos y amenazan con difundirlos.

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Okta vincula al grupo con ShinyHunters, que lo niega

Okta publicó un informe sobre la campaña el 23 de noviembre. Lo atribuye a un grupo que rastrea como O-UNC-053, activo desde marzo contra empresas de tecnología, salud, finanzas, comercio y videojuegos, entre otros sectores. Hasta septiembre, las víctimas de ese grupo aparecían en el sitio de filtraciones de ShinyHunters, otra banda de extorsión.

Ese sitio dejó de funcionar a fines de septiembre, después de arrestos de presuntos miembros. Okta afirma que, con la misma infraestructura y las mismas tácticas, el grupo “muy probablemente” cambió de marca. Los investigadores reconocen que no pueden determinar con certeza si O-UNC-053 maneja Inception o colabora con otra banda.

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Inception rechazó la relación en su propio sitio. “No somos ShinyHunters”, escribió, y atribuyó las coincidencias al uso de servicios comunes de registro de dominios y de redes de distribución de contenido. Reconoció que se inspiró en las técnicas de bandas anteriores.

Un individuo con sudadera y capucha trabaja en la oscuridad frente a múltiples pantallas con información técnica y bases de datos. El entorno muestra desorden y actividad constante, reflejando la dinámica de un ciberataque en ejecución. La imagen destaca la sofisticación tecnológica y el ambiente clandestino asociado a este tipo de delitos informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan los investigadores

ReversingLabs advierte que hay decenas de empresas más en la infraestructura del grupo que todavía no figuran en su sitio de filtraciones. Entre las marcas imitadas en los dominios hay Dropbox, Duolingo, Western Union, Indeed, Twitch, Reddit, Starbucks y McDonald’s. La existencia de un dominio falso no prueba que la empresa haya sido atacada.

Para las organizaciones, la empresa recomienda usar métodos de autenticación resistentes al engaño, como llaves de seguridad físicas o claves de acceso (passkeys). Okta señala que su kit no puede eludir esos métodos.

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También aconseja reforzar la verificación de identidad en los servicios de ayuda interna y rechazar pedidos urgentes de entrar a sitios desconocidos.

Además, ReversingLabs sugiere revisar desde el 21 de octubre de 2026 los registros de red e identidad en busca de consultas a esos dominios o de actividad anómala tras el inicio de sesión.