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Natalie Pérez volvió a mostrar su historia de amor con Tomás Rottemberg con un carrusel de fotos en Instagram que reunió besos, viajes, salidas y postales de la intimidad de la pareja. La actriz y cantante acompañó las imágenes con un mensaje que dejó en claro el momento que atraviesa.

“Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero qué buenas que están”, escribió la cantante. Y sumó, con humor y complicidad, una frase dirigida al productor teatral: “Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?”.

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La publicación de Natalie Pérez celebrando su amor con Tomás Rottemberg (Instagram)

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg compartió de postales de sus viajes, salidas y momentos cotidianos

Entre las fotos se los ve abrazados, sonrientes y compartiendo distintos planes en sus viajes, entre mimos y besos. Una de las postales muestra a Rottemberg dormido a su lado. Él no tardó en responder al posteo con un mensaje breve y contundente: “Te amo, Natali”.

El romance entre Natalie Pérez y Tomás Rottemberg se hizo público en octubre de 2025, cuando fueron juntos a ver Next to Normal en el Centro Audiovisual Inmersivo. Pero la historia venía de antes y tuvo varios intentos fallidos antes de que ella aceptara una salida.

La cantante publicó un romántico carrusel junto al productor teatral en Instagram

Besos y complicidad en las fotos que Natalie Pérez eligió para mostrar su relación

La cantante contó que el productor la había invitado cuatro veces en distintos momentos de los últimos años. Sin embargo, ella no estaba disponible: a veces viajaba, en otras ocasiones conocía a alguien o estaba en pareja. Recién después de una función, y tras volver a coincidir en el teatro, la propuesta tuvo otra respuesta.

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Aquella noche de lunes, Rottemberg le preguntó si quería ir a tomar una cerveza. Natalie aceptó y terminaron en un bar, donde la charla se extendió hasta el cierre. Cuando tuvieron que irse, ella tomó una decisión que, según recordó, llamó la atención de su actual novio.

La pareja oficializó su romance en octubre de 2025, tras varios años de conocerse

Tomás Rottemberg respondió al posteo de Natalie Pérez con un mensaje de amor

“Me llevé el vino en la mano y eso le gustó”, relató la artista durante una charla en el streaming Olga. Después de salir del local, siguieron conversando en la calle. Se habían encontrado cerca de las 23 y la cita se extendió hasta la madrugada.

Aunque no hubo un beso ni un acercamiento físico esa primera noche, el encuentro dejó una marca. Con el paso de los días, Pérez entendió que lo que sentía por Rottemberg había cambiado. La actriz contó que se emocionaba sin poder explicar del todo qué le pasaba y que sus amigas advirtieron enseguida que estaba enamorada.

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Una de las imágenes del álbum mostró a la pareja durante un momento de descanso

Natalie Pérez y el productor teatral construyeron su vínculo después de reencontrarse en el trabajo

Desde entonces, la pareja no volvió a separarse. La relación se afianzó mientras compartían el trabajo en Las cosas maravillosas, la obra que los llevó a pasar más tiempo juntos y terminó de acercarlos.

En abril, la cantante habló de esta etapa sentimental. Explicó que venía de varios años de soltería y que, luego de una relación anterior que le había costado superar, conoció a alguien con quien pudo coincidir en deseos, proyectos y tiempos de vida.

Una de las pícaras postales de Natalie Pérez con Tomás Rottemberg

La pareja, a los besos en Nueva York

También recordó que Rottemberg había esperado años desde sus primeras invitaciones y destacó la forma en que se fue dando el vínculo. La cantante señaló que valoró su manera de relacionarse, el lugar que ocupa su familia y la estabilidad que ambos tenían al comenzar el noviazgo.

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El presente de la pareja también quedó reflejado en Casa. Pérez incluyó en el álbum “Amor”, una canción inspirada en Rottemberg. El disco recorre experiencias personales de la artista y acompaña la etapa afectiva que atraviesa.

La cantante y el productor en Caminito en La Boca

El romance de la actriz y Tomás Rottemberg también inspiró canciones de su último álbum, Casa

Rottemberg es hijo de Carlos Rottemberg y Linda Peretz, dos nombres centrales del teatro argentino. Antes de que el romance se confirmara, Pérez había dado una señal durante una entrevista en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, cuando habló de su suegra y mencionó a “La Flaca Escopeta”, el personaje de Peretz.