En las últimas horas creció la interna entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc (REUTERS/Marton Monus)

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Guenther Steiner, ex jefe del equipo Haas en la Fórmula 1, planteó una solución tan inesperada como radical para frenar los repetidos enfrentamientos entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton en Ferrari. La propuesta del italiano apunta a una advertencia para el piloto monegasco luego de su reacción ante su compañero de equipo en el Gran Premio de Las Vegas, donde le ordenaron que mantuviera posiciones.

Steiner, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo del equipo KTM Tech3 en MotoGP, lanzó la idea en una entrevista con The Red Flags Podcast, luego de que un oyente sugiriera que Ferrari debía prescindir de Leclerc y ascender a Oliver Bearman al equipo principal. Lejos de descartar ese planteo, el italiano fue más allá y propuso una alternativa concreta: “Pongamos a Charles en el Haas. Esa es una solución. ¿Alguien pensó en esto todavía? Esa sería una solución”, afirmó Steiner.

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La sugerencia de Steiner tiene una particularidad que la vuelve más incisiva: fue precisamente el italiano quien estuvo al frente de Haas cuando Leclerc realizó su primera sesión de entrenamientos libres en un fin de semana de F1, antes de convertirse en piloto titular de Ferrari. “Si no te gusta esto en Ferrari, tenemos un asiento para vos, volvé a donde estabas, porque él empezó su carrera en Haas en los primeros entrenamientos libres. Yo estaba ahí”, explicó el ex team-manager del equipo estadounidense, quien fue desvinculado por los malos resultados.

Pese a esa valoración, Steiner no evitó responsabilizar directamente a Leclerc por la crisis que atraviesa Ferrari en el tramo final de la temporada. “Él creó este lío”, sostuvo, y remarcó que la amenaza de un traslado podría bastar para modificar su comportamiento sin necesidad de ejecutarla. “Tal vez amenazarlo con esto ya lo calmaría, y entonces no hace falta deshacerse de él, le das otro asiento”, explicó. Consultado sobre si esa solución dejaría conformes a todas las partes, el italiano fue contundente: “Excepto a Charles. Pero merece no estar contento, porque él creó este lío”.

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Guenther Steiner planteó un cambio para que CharlesLeclerc "se calme" (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La propuesta de Steiner llega en un contexto de tensión creciente dentro de Maranello. El primer gran cortocircuito entre los pilotos de Ferrari se produjo en Monza, Italia, donde Leclerc y Hamilton se tocaron en la primera chicana tras la largada. El encontronazo se repitió en las curvas iniciales luego del arranque en México, donde Hamilton y Leclerc se tocaron en las primeras curvas y desperdiciaron una oportunidad de pelear por la victoria. Tras ese episodio, el director del equipo, Frédéric Vasseur, reunió a ambos pilotos antes del Gran Premio de San Pablo para dejar en claro que los intereses colectivos debían prevalecer sobre cualquier rivalidad interna.

La tregua, sin embargo, resultó breve. En Las Vegas, Leclerc y Hamilton volvieron a tocarse, esta vez en la curva 7, en una maniobra que provocó un trompo del británico y una sanción de diez segundos para el monegasco. El episodio resultó determinante para que Vasseur endureciera su discurso público. “Por segunda vez en tres carreras ha ocurrido algo inaceptable entre nuestros pilotos, y esto no puede continuar”, declaró el jefe de equipo a Sky Sports.

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Steiner planteó además que la resolución del conflicto interno no depende exclusivamente del director de equipo, sino de una estructura de decisión más amplia dentro de la escudería italiana. “Ya lo dije unas cuantas veces, no depende solo de Fred. Hay un gran grupo de responsables de tomar decisiones”, afirmó en el mismo podcast. Adelantó que la conducción de Ferrari debatirá los próximos pasos a seguir, aunque evitó precisar si las eventuales medidas podrían alcanzar a alguno de los dos pilotos o al propio Vasseur. “Esto no se discute solo entre los dos pilotos y Fred. Esto se discute en la sala de juntas”, aclaró.

Según Steiner, propone promover a Ollie Bearman a Ferrari por unas carreras a modo de advertencia (Jerome Miron-Imagn Images)

El italiano también anticipó que las diferencias de criterio dentro de la dirigencia podrían demorar cualquier resolución definitiva. “En la sala de juntas, las personas que realmente pueden decidir tendrán opiniones diferentes y, por lo tanto, no habrá conclusión”, señaló Steiner, quien remarcó que Vasseur deberá actuar con rapidez para contener la situación. “Él necesita arreglarlo, porque no creo que Ferrari vaya a esperar mucho tiempo si no lo hace”.

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Más allá de lo improbable que resulta en la práctica un traslado de Leclerc a Haas, equipo con el que Ferrari mantiene una estrecha alianza técnica y que actualmente cuenta con Oliver Bearman y Rafael Camara como pilotos vinculados a su programa de jóvenes talentos, la propuesta de Steiner expuso el nivel de desgaste alcanzado dentro de la escudería italiana.

Con dos carreras todavía por disputarse, en Qatar y Abu Dhabi, Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato de constructores con 517 puntos, por delante de Red Bull, con 440, y McLaren, con 431, mientras que Mercedes ya se aseguró el título tras el Gran Premio de San Pablo.

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