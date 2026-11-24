Isaías Gabriel López, de apenas seis años, murió después de presentar complicaciones de salud en el departamento de Lempira. (Foto: Cortesía)

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Un niño de apenas seis años murió luego de presentar graves complicaciones de salud y enfrentar dificultades para llegar a un hospital en el departamento de Lempira, donde su familia habría tenido que trasladarlo en un autobús del transporte público ante la falta de una ambulancia y los limitados recursos económicos.

La víctima fue identificada como Isaías Gabriel López, originario del municipio de San Manuel de Colohete. El pequeño comenzó a presentar problemas gastrointestinales acompañados de fiebre, síntomas que alertaron a sus familiares y los llevaron a buscar asistencia médica en una clínica de la localidad.

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De acuerdo con la información preliminar, el menor padecía diarrea, vómitos y fiebre, un cuadro que provocó preocupación por el deterioro de su condición.

Tras una primera evaluación, el personal médico habría recomendado que fuera trasladado a un establecimiento de mayor complejidad para recibir atención especializada.

El centro asistencial al que debía llegar era el Hospital Juan Manuel Gálvez, ubicado en la ciudad de Gracias, considerado un punto de referencia para la atención hospitalaria en el departamento.

El pequeño era originario del municipio de San Manuel de Colohete, donde comenzó a presentar síntomas que preocuparon a sus familiares. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, la recomendación médica dio paso a otro problema: la familia no contaba con los recursos necesarios para garantizar el traslado inmediato del niño.

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La falta de una ambulancia complicó el traslado

Según la denuncia de sus familiares, los parientes no tenían dinero para contratar un vehículo particular que permitiera llevar al pequeño hasta el hospital. A esta dificultad se sumó que, presuntamente, no había una ambulancia disponible en la zona para atender la emergencia.

Ante la ausencia de alternativas, la familia tuvo que recurrir al transporte público para movilizar al niño desde San Manuel de Colohete hasta el Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias.

El viaje se convirtió en una carrera contra el tiempo para sus parientes, que esperaban que el pequeño pudiera recibir atención médica y superar las complicaciones que presentaba.

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Cuando finalmente llegaron al centro hospitalario, Isaías presentó nuevas complicaciones de salud y perdió la vida, pese a los esfuerzos de sus familiares por conseguir asistencia médica.

Según los parientes, tampoco había una ambulancia disponible en la zona para realizar el traslado de emergencia. (Foto: Cortesía)

La muerte del menor dejó consternados a sus parientes, quienes lamentaron que las dificultades económicas y la falta de transporte de emergencia complicaran el acceso a los servicios médicos que necesitaba.

La familia sostiene que la imposibilidad de contratar un vehículo privado y la falta de una ambulancia disponible fueron obstáculos determinantes durante el traslado del niño.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan habitantes de comunidades rurales de Honduras cuando necesitan atención médica de emergencia, especialmente en municipios donde las distancias, las condiciones económicas y la disponibilidad de transporte sanitario pueden limitar el acceso oportuno a los hospitales.

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En situaciones de este tipo, contar con una ambulancia disponible puede representar una diferencia importante para pacientes que requieren atención inmediata, particularmente cuando se trata de niños con cuadros de salud que pueden agravarse rápidamente.