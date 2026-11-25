Cuatro técnicos aeronáuticos de El Salvador permanecen sin localizar tras el ataque del 18 de octubre en territorio controlado por bandas criminales. (Clarens SIFFROY / AFP)

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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, defendió este martes el acuerdo bilateral con El Salvador para reforzar las operaciones contra las pandillas y sostuvo que las exigencias de respeto a los derechos humanos deben ir acompañadas del reconocimiento al derecho de la población haitiana a vivir sin miedo.

Dicha posición responde al pronunciamiento publicado por Amnistía Internacional, la cual pidió a las autoridades haitianas y salvadoreñas que garanticen que el despliegue de fuerzas enviadas por el presidente Nayib Bukele respete los derechos humanos.

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La organización reclamó, además, que ambos Estados hagan público el acuerdo, las reglas para el uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión y denuncia.

“El pueblo haitiano tiene pleno derecho a la seguridad, la libertad y el respeto de sus derechos fundamentales”, afirmó Fils-Aimé en X.

Además, el funcionario agregó que la protección de las garantías individuales y la transparencia deben formar parte de toda operación de seguridad, aunque advirtió que esas condiciones no pueden utilizarse como argumento para desconocer la situación que atraviesa el país.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, respondió a Amnistía Internacional, que exigió garantías de derechos humanos, transparencia en el acuerdo bilateral y reglas públicas para el uso de la fuerza. (AFP/X)

“Hace años que grupos armados han tomado como rehén a gran parte del país”, indicó. Según su postura, las pandillas impusieron a millones de haitianos un escenario marcado por masacres, secuestros, violaciones, asesinatos, desplazamientos forzados, incendios y ataques contra instituciones públicas.

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El Gobierno haitiano enmarca el entendimiento con El Salvador debido a la emergencia que enfrenta el país caribeño desde hace varios años y que se profundizó durante 2024.

A comienzos de este año, la violencia de las bandas dejó a Puerto Príncipe prácticamente paralizada, con ataques contra comisarías, instalaciones estatales, aeropuertos y zonas residenciales.

“La población haitiana también tiene derecho a una vida sin miedo, sin terror y sin dominación de las pandillas”, sostuvo Fils-Aimé.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé defendió el acuerdo bilateral con El Salvador para combatir a las pandillas en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)

Haití descartó una tregua con los grupos armados

El domingo 22 de noviembre, Fils-Aimé visitó una base de las fuerzas salvadoreñas en Puerto Príncipe. Durante esa actividad, ratificó que el Gobierno haitiano no prevé una tregua con las pandillas y presentó la presencia salvadoreña como parte de una cooperación bilateral para apoyar a las autoridades locales.

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El despliegue de El Salvador aumentó después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, quienes fueron atacados el 18 de octubre en un área bajo control de grupos armados. Hasta el momento, no fueron localizados.

Antes de ese episodio, El Salvador tenía cerca de 100 efectivos en Haití bajo una misión respaldada por las Naciones Unidas. Tras la desaparición de los técnicos, el contingente creció hasta alcanzar unos 2,500 militares salvadoreños.

La misión también registró bajas. Hasta la fecha, se contabilizan tres militares salvadoreños muertos durante operaciones en Haití. El presidente Bukele identificó a los fallecidos como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina.

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A su vez, Bukele anunció que su gobierno entregará USD 200,000 y una asignación mensual a las familias de los tres soldados que murieron el viernes.

El presidente Nayib Bukele anunció una compensación económica de 200.000 dólares y una pensión mensual para los familiares de los soldados fallecidos. (REUTERS/José Cabezas)

La cooperación con El Salvador se desarrolla en un país donde la Policía Nacional de Haití, fuerzas internacionales y contratistas privados intervienen en la lucha contra las pandillas. El Gobierno de Fils-Aimé sostiene que el apoyo externo resulta necesario mientras las instituciones haitianas buscan recuperar el control territorial y preparar las elecciones previstas para 2027.