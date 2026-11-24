Jensen Huang regresó como consejero delegado de Nvidia el 23 de noviembre, menos de dos semanas después de haber renunciado al cargo. (Reuters)

Guardar

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, pidió disculpas públicas a los empleados de la compañía por el escándalo personal que derivó en su salida y posterior reincorporación al cargo en menos de dos semanas. “Cometí errores terribles”, reconoció el directivo el martes 24 de noviembre durante una reunión transmitida en vivo para toda la empresa y revisada por The New York Times. “Fui infiel a Lori, y lastimé a mis hijos y, por supuesto, los lastimé a todos ustedes”.

La disculpa llegó un día después de que Huang regresara como director ejecutivo de la empresa que fundó hace tres décadas, y menos de dos semanas después de haber sido apartado del cargo. Según una fuente consultada por CNN, el encuentro con el personal se extendió durante una hora.

PUBLICIDAD

Huang reconoce la terapia diaria y defiende el código de conducta

Huang relató que se encuentra en terapia más de una hora cada día. Calificó el encuentro con el personal como una de las reuniones más difíciles de su carrera, aunque señaló que “la reunión más difícil que he tenido fue con mi esposa”, según una fuente citada por CNN.

Huang reveló que se encuentra en terapia más de una hora al día tras el escándalo que sacudió a Nvidia. (Reuters)

El directivo explicó que renunció porque violó el código de conducta de la empresa, pero remarcó que su regreso no significa que esté “por encima” de esas normas. Según la misma fuente, Huang indicó que infringir el código de conducta no implica de manera automática el despido, y que corresponde a la gerencia decidir en cada caso, tal como hizo la junta con su situación.

PUBLICIDAD

El ejecutivo también se disculpó con su esposa y sus hijos y dijo sentirse agradecido por tener una segunda oportunidad. Sus dos hijos, Madison y Spencer Huang, ocupan cargos ejecutivos en Nvidia, al igual que su yerno, Nico Caprez.

El empresario niega que Trump haya presionado a la junta

Pese a reconocer sus errores personales, Huang rechazó la versión de que fuera un “tech bro” que se consideraba “por encima de la ley”. El ejecutivo calificó de “completamente falso” que el presidente estadounidense, Donald Trump, hubiera presionado a la junta de Nvidia para reincorporarlo. Según su versión, la junta cambió de postura porque “evaluó toda la situación” y “reunió los hechos”. Huang añadió que Trump garantizó a los directivos que él no representaba una amenaza para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

La junta de Nvidia reconoció haber tomado la decisión con aporte de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos. (Reuters)

Esta explicación contrasta con declaraciones del propio Trump, quien en una extensa entrevista con CNBC el lunes se atribuyó el mérito del regreso de Huang y afirmó haber apelado de manera directa a la junta en su favor.

De acuerdo con Semafor, el mandatario se conectó por teléfono a la reunión de directorio de Nvidia del domingo para abogar por la reincorporación del ejecutivo. La propia junta de la compañía declaró públicamente el lunes que tomó la decisión con “aporte de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos”.

Entretanto, el Gobierno estadounidense investiga si Megaspeed desvió semiconductores de Nvidia hacia China en violación de los controles de exportación. Funcionarios estadounidenses también plantearon dudas sobre el presunto rol de Alice Huang, quien tuvo un presunto romance con el CEO de Nvidia, como activo de inteligencia chino.

PUBLICIDAD

El Gobierno estadounidense investiga un posible desvío de semiconductores de Nvidia hacia China a través de la empresa Megaspeed. (Reuters)

Huang se resiste a nombrar un sucesor

Durante la reunión, Huang también defendió la estructura de gestión horizontal de Nvidia, en la que mantiene decenas de reportes directos sin un sucesor claramente definido. Explicó que ese esquema refleja la diversidad del negocio de la empresa y otorga a todos “igual voz” frente a él.

Durante su ausencia, la directora financiera Colette Kress se desempeñó como consejera delegada interina, mientras la junta evaluaba candidatos internos y externos para el cargo. El ejecutivo no respondió preguntas en la reunión, aunque en un momento hizo una pausa para pedir a los presentes retroalimentación sobre lo que explicaba.