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Ciberataque convirtió congeladores de supermercados en hornos a 49°C

Hackers manipularon de forma remota los sistemas de refrigeración en seis países europeos

Los congeladores de varios supermercados europeos alcanzaron temperaturas superiores a los 49℃ (120℉) durante los ataques del lunes. (Johan Nilsson /TT News Agency vía AP)
Los congeladores de varios supermercados europeos alcanzaron temperaturas superiores a los 49℃ (120℉) durante los ataques del lunes. (Johan Nilsson /TT News Agency vía AP)
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Freezers y refrigeradores de decenas de supermercados europeos alcanzaron temperaturas superiores a los 49℃ (120℉), luego de que hackers manipularan de forma remota los sistemas de control térmico y destruyeran productos perecederos.

Un ataque informático contra la infraestructura de refrigeración comercial afectó a cadenas minoristas en Suecia, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos y Estonia, lo que expuso los riesgos de conectar equipos industriales a sistemas digitales accesibles de forma remota.

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Hasta el momento, los investigadores no identificaron a los responsables de los incidentes. Ningún grupo de piratas informáticos se atribuyó esta ola de ataques ni la registrada en octubre contra supermercados franceses.

Siete sucursales de Coop en Suecia reportaron fallas en sus sistemas de refrigeración. (Fredrik Sandberg/Agencia de Noticias TT vía AP)
Siete sucursales de Coop en Suecia reportaron fallas en sus sistemas de refrigeración. (Fredrik Sandberg/Agencia de Noticias TT vía AP)

Cadenas minoristas de seis países reportaron fallas en sus refrigeradores

Los grupos belgas y luxemburgueses Ahold Delhaize y Colruyt informaron incidentes en su infraestructura de refrigeración. Colruyt registró cinco locales afectados, mientras que en Bélgica se sumaron 15 tiendas de Carrefour, según datos de la agencia Reuters. En Irlanda, los atacantes apuntaron contra 13 supermercados de la cadena SuperValu.

El sector minorista sueco también enfrentó problemas similares. Siete sucursales de Coop reportaron disrupciones en sus sistemas de refrigeración, mientras que la cadena ICA sufrió un incidente nocturno que afectó a un número limitado de locales.

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Los ataques se extendieron además más allá de los supermercados convencionales: al menos una tienda de IKEA en Bélgica resultó afectada, ya que la minorista sueca de muebles opera departamentos de alimentos, restaurantes y secciones de comestibles en sus locales.

Un supermercado de ICA en Estocolmo registró congeladores a 50℃ (122℉), lo que destruyó por completo su inventario. (Reuters)
Un supermercado de ICA en Estocolmo registró congeladores a 50℃ (122℉), lo que destruyó por completo su inventario. (Reuters)

Un supermercado de ICA en Estocolmo sufrió daños particularmente graves. Sus congeladores alcanzaron los 50℃ (122℉), lo que destruyó los productos almacenados. Temperaturas de esa magnitud pueden comprometer rápidamente el inventario congelado y volver los alimentos inadecuados para el consumo.

La tecnología danesa Danfoss presente en ambas oleadas de ataques

Parte de las unidades de refrigeración afectadas durante los incidentes utilizaba tecnología de gestión térmica desarrollada por el fabricante danés Danfoss. El mismo sistema estuvo presente en los supermercados franceses atacados en octubre.

Los sistemas modernos de refrigeración comercial dependen cada vez más de controladores electrónicos que regulan los ciclos de enfriamiento y mantienen las temperaturas en las áreas de almacenamiento. Las capacidades de gestión remota permiten a los operadores monitorear el equipo y ajustar configuraciones sin necesidad de acceder físicamente a cada unidad.

Controladores del fabricante danés Danfoss, con vulnerabilidades detectadas en agosto por Claroty, operaba. (Europa Press)
Controladores del fabricante danés Danfoss, con vulnerabilidades detectadas en agosto por Claroty, operaba. (Europa Press)

Sin embargo, esa conectividad introduce riesgos adicionales de ciberseguridad: quienes logran comprometer los controladores pueden manipular los parámetros de operación a distancia y afectar instalaciones de almacenamiento completas sin pisar las instalaciones del supermercado.

Investigadores de la firma de ciberseguridad Claroty habían identificado previamente debilidades de seguridad en los controladores de refrigeración de Danfoss. Un informe publicado en agosto documentó vulnerabilidades que podían exponer a los equipos conectados a este tipo de ataques.

Danfoss corrigió posteriormente los problemas señalados mediante una actualización de software. La coincidencia entre los incidentes franceses y los del resto de Europa abre interrogantes sobre si los atacantes explotaron debilidades similares, aunque los investigadores no establecieron todavía si ambas campañas compartieron las mismas vulnerabilidades o autores.

En octubre, un ataque similar en Francia afectó a Carrefour, Monoprix, Intermarché y Cooperative U, con pérdidas millonarias para Les Mousquetaires. (Referencial/Reuters)
En octubre, un ataque similar en Francia afectó a Carrefour, Monoprix, Intermarché y Cooperative U, con pérdidas millonarias para Les Mousquetaires. (Referencial/Reuters)

Francia sufrió un ataque similar en octubre con pérdidas millonarias

Los incidentes de octubre afectaron a cientos de tiendas francesas, entre ellas Carrefour, Monoprix, Intermarché y Cooperative U. Los atacantes manipularon de forma análoga los equipos de refrigeración y provocaron la pérdida generalizada de alimentos en los locales afectados.

El daño financiero se extendió entre varios grupos minoristas. Les Mousquetaires, la empresa matriz de Intermarché, estimó pérdidas por varios millones de euros a raíz de los incidentes.

La repetición de estos ataques demuestra cómo la vulneración de equipos de control industrial puede interrumpir operaciones comerciales esenciales. Los sistemas de refrigeración cumplen un rol central en la preservación de inventario perecedero a lo largo de las cadenas de suministro de los supermercados, y la creciente dependencia de controladores conectados representa un nuevo punto de entrada para los ciberdelincuentes.

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