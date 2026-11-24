El Traductor se refirió al duelo con el Millonario

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Instituto confirmó que recibirá a River Plate como local en el estadio Monumental de Alta Córdoba por los cuartos de final del Torneo Clausura, tras resolverse la incertidumbre sobre la sede del partido. Con ese dato confirmado, el entrenador de la Gloria, Diego Flores, lanzó un mensaje desafiante hacia el equipo que dirige Leonardo Ponzio.

“No, no intimida River. Es fútbol argentino. En este torneo ya perdieron seis partidos, nosotros dos. Sí, no ignoramos que es un rival durísimo con mucha jerarquía. Pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido, nosotros tenemos las nuestras”, declaró el Traductor Flores tras la práctica del martes en Alta Córdoba.

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El entrenador remarcó además la ventaja de jugar de local: “Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía. Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado con el cuchillo entre los dientes. River va a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partido”.

Instituto viene de ser primero en la Zona A (Fotobaires)

Instituto cerró la fase regular en la cima del Grupo A y debió exigirse al máximo para avanzar en los octavos de final frente a Huracán, a quien venció por 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes. Ese resultado dejó secuelas físicas en dos futbolistas importantes del plantel, Alex Luna y Jeremías Lázaro, quienes están en duda para el cruce ante el Millonario.

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Consultado sobre el estado de ambos jugadores, Flores evitó dar precisiones: “Vamos a tratar de que Luna y Lázaro lleguen al fin de semana. Los resultados de los estudios me los guardo para mí”.

El rendimiento de Instituto como local respalda el optimismo de su entrenador. La Gloria está invicta en su estadio, donde sumó 20 de los 24 puntos disponibles, con seis triunfos y dos empates, 2-2 ante Boca Juniors y 2-2 frente a Newell’s Old Boys. El último traspié como local se remonta a la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando cayó por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, el 18 de abril.

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El elenco de Núñez, por su parte, viene de vencer en el Monumental a Lanús por 3-1 y selló el pase a los cuartos de final. Tras ese duelo, Ponzio habló en conferencia de prensa y se refirió a su deseo de continuar en el cargo. “Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo”, afirmó, para luego agregar: “Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo”.

“No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no lo protejan”, indicó posteriormente.

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El ganador del duelo entre Instituto y River se medirá en semifinales frente al vencedor de la llave entre Vélez Sarsfield e Independiente, en el estadio José Amalfitani.