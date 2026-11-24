La nave despegó en un cohete Soyuz-2.1b y se separó de la tercera etapa sin incidentes. (Composición Infobae: NASA / Roscosmos)

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Rusia lanzó el 24 de noviembre desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, la nave de carga Progress MS-36 con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo viaja Teledroid, un robot de forma humana que la agencia espacial Roscosmos quiere instalar en el exterior del complejo orbital.

La nave despegó en un cohete Soyuz-2.1b y se separó de la tercera etapa sin incidentes, según informó la agencia estatal TASS. Roscosmos prevé el acoplamiento para el 26 de noviembre, en el módulo de investigación pequeño de la estación.

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Además del robot, la nave transporta más de 2,4 toneladas de carga: 750 kg de combustible, 51 kg de oxígeno, 420 kg de agua potable y 261 kg de alimentos, incluidos productos frescos. Otros 657 kg corresponden a equipos y suministros para la estación y los experimentos científicos.

La Estación Espacial Internacional vista desde el transbordador Atlantis el 19 de julio del 2011. (NASA via AP)

Qué es Teledroid y qué hará

Teledroid es un manipulador con torso, dos brazos y 30 grados de movilidad, es decir, 30 formas independientes de mover sus articulaciones. Incluye cámaras externas y, según TASS, está protegido contra el vacío, la radiación y los cambios extremos de temperatura.

Lo desarrolló la empresa rusa NPO Android Technics, del grupo Corporación de Robótica, por encargo de la empresa RKK Energía. Su objetivo es asistir a los cosmonautas en trabajos en la superficie exterior de la estación, donde cada salida al espacio exige horas con un traje de unos 100 kg.

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El robot tiene dos modos de uso. En el de copia, reproduce los movimientos de un cosmonauta que usa un exoesqueleto. En el otro, ejecuta ciertas tareas por su cuenta, como abrir paneles de protección o instalar equipos para preparar el sitio antes de una caminata espacial.

Teledroid es un manipulador con torso, dos brazos y 30 grados de movilidad, es decir, 30 formas independientes de mover sus articulaciones. (npo-at.com)

La televisora NTV agregó que también responde a órdenes de voz. Según Roscosmos, es la primera vez que este robot incorpora control por voz, y esa función aún no voló al espacio.

Un experimento de tres etapas

El plan prevé tres fases: controlar un modelo virtual, probar el robot dentro de un compartimento hermético y, por último, operar fuera de la estación, donde se instalarán una mesa de pruebas y una cámara de vigilancia. En esa fase final se ensayarán tareas con un conector eléctrico, un mosquetón, herramientas manuales y un cable de sujeción.

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El diseñador jefe del proyecto, Yevgeny Dudorov, dijo a TASS que el experimento incluye unas 40 sesiones: hasta 20 en un simulador virtual y hasta 20 con el robot dentro y fuera de los módulos. Agregó que la tecnología podría usarse en la futura estación rusa, en la Luna y en otros cuerpos celestes.

El robot no trabajó aún en la estación. (NASA vía AP, Archivo)

La preparación empezó antes de este vuelo. Una nave anterior, la Progress MS-35, llevó en septiembre el puesto de control y el equipo de cómputo. Los cosmonautas Pyotr Dubrov y Anna Kikina ya probaron el exoesqueleto con un avatar virtual y entrenaron bajo el agua para instalar el robot en el exterior.

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Una promesa que todavía no se comprobó

Las capacidades de Teledroid provienen de Roscosmos, de la empresa desarrolladora y de institutos rusos. El robot no trabajó aún en la estación. El portal Tech Times recordó que Dudorov, en abril, esperaba iniciar el experimento a fines de 2026 o comienzos de 2027.

El antecedente es el robot ruso FEDOR, que voló sin tripulación en la nave Soyuz MS-14 y se acopló a la estación en agosto de 2019, tras un primer intento fallido. En ese momento, los funcionarios dijeron que ayudaría con tareas menores y que modelos futuros harían caminatas espaciales.

La Estación Espacial Internacional es un laboratorio científico y una nave espacial modular en órbita terrestre baja, operada conjuntamente por cinco agencias espaciales. NASA/Handout via REUTERS

El cosmonauta Dmitri Petelin, comandante de la misión Soyuz MS-30, dijo a NTV que quiere comprobar si un robot con cinco dedos puede acercarse a las tareas de un operador humano. “Es solo un primer paso”, afirmó. Petelin viajará a la estación la próxima primavera boreal con Konstantin Borisov.

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El siguiente hito es el acoplamiento de la Progress MS-36 el 26 de noviembre. La instalación del robot en el exterior, mediante una caminata espacial, está prevista hacia fines de año.