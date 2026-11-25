El auto donde fueron halladas las víctimas

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Dos hombres fueron hallados calcinados dentro de un Ford Focus que se incendió en un camino rural de Zárate. Los cuerpos estaban en la parte trasera del vehículo y, por los primeros indicios, los investigadores analizan si fueron asesinados a balazos antes del fuego, como parte de un ajuste de cuentas.

El alerta del caso llegó a los Bomberos cerca de las 20.50 de este lunes por un incendio vehicular en el camino al paraje El Tatú, sobre la Ruta Provincial 31. Una dotación se trasladó al lugar y encontró el auto consumido por las llamas, sin otros vehículos involucrados.

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Los bomberos constataron allí la muerte de dos personas y, poco después, al lugar llegaron efectivos de la Policía Rural, Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y peritos de la Policía Científica. La escena quedó bajo custodia policial.

Fuentes judiciales indicaron que, fuera del Focus, fueron halladas tres vainas servidas: dos calibre 11.25 y una calibre .38. Ese dato sostiene la sospecha de que los hombres pudieron haber sido ejecutados antes de que incendiaran el vehículo.

Poco después del hallazgo, una mujer se presentó en una comisaría para denunciar que no podía encontrar a su hijo, Nicolás Oscar Amondaray, de 29 años, quien figura como titular del coche. Por eso, los investigadores creen que podría ser una de las víctimas, aunque todavía no hubo una identificación oficial.

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La otra persona que podría estar entre los cuerpos es un joven de 24 años que solía estar con Amondaray, aunque la confirmación de ambas identidades dependerá de los estudios de ADN y de la eventual obtención de huellas dactilares aptas para cotejo, debido al estado en que fueron encontrados los cadáveres.

Un dato que trascendió es que el dueño del Focus tenía una causa iniciada en mayo de 2024 por presunta comercialización de estupefacientes, mientras que su amigo registraba antecedentes por robo.

A la espera de los resultados de la autopsia -prevista para realizarse esta tarde- y la identificación de las víctimas, los investigadores avanzan en la reconstrucción de los últimos movimientos del auto antes de que llegara al camino rural.

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Para eso, los agentes revisan registros de cámaras de seguridad de la zona, aunque en el sitio donde apareció el vehículo no hay dispositivos de vigilancia porque se trata de un área descampada.

El caso está en manos del fiscal en turno Juan Manuel Esperante, de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 Descentralizada Zárate.