El actor conversó con Carmen Barbieri sobre la vida del actor y cómo enfrenta la falta de trabajo (Video: Con Carmen/ El Nueve)

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Matías Alé rompió el silencio sobre su situación económica actual y admitió que hoy vive al día, muy lejos de los años de bonanza que protagonizó junto a Carmen Barbieri y a otras figuras del espectáculo en las grandes temporadas teatrales del país. El actor lo dijo sin rodeos durante una visita al programa Con Carmen (El Nueve), donde repasó con crudeza el contraste entre el pasado de abundancia y la realidad que enfrenta en el presente.

“Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, afirmó el artista ante una conductora que lo escuchaba con atención. La frase sintetizó el tono de toda su intervención: sin victimismo, pero con una honestidad poco frecuente en el medio artístico a la hora de hablar de finanzas personales. El actor reconoció que en su momento de mayor esplendor llegó a acumular cinco motos y tres autos, bienes que, según él mismo admitió, no le servían para nada.

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El actor recordó las funciones teatrales de mil cien espectadores junto a Carmen Barbieri y admitió que no supo administrar sus ingresos

El recuerdo de los años trabajando junto a Barbieri funcionó como punto de partida para la reflexión. “Vos hacías una función con Carmen, metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias”, describió el actor, que atribuyó a esa época una acumulación importante de capital. “Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, subrayó, aunque enseguida aclaró que la historia tuvo un giro difícil: “Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.

La internación a la que hizo referencia marcó un antes y un después en su vida. En ese contexto, el actor contó que, durante ese período, el único que le decía “te amo” era su perro, una anécdota que combinó con una reflexión más profunda sobre los vínculos y las prioridades. La crisis de salud que atravesó derivó también en una pérdida económica de la que, según sus palabras, aún no logró recuperarse por completo.

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Lejos de la queja, Alé enmarcó su situación en un contexto más amplio que involucra a toda la industria del entretenimiento. “Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, planteó, y Barbieri lo interrumpió para agregar: “Cuatro trabajos, muchos”. El conductor y la actriz coincidieron en que las reglas del juego cambiaron para todos, aunque el intérprete aclaró que no buscaba hacer un análisis político sino describir una realidad concreta.

El comediante diferenció las grandes producciones teatrales de los recintos de la avenida Rivadavia, donde los propios elencos convocan al público

Dentro de ese panorama, Alé trazó una distinción entre los distintos circuitos teatrales porteños. Habló de la diferencia entre trabajar en una compañía encabezada por una figura como Barbieri —donde la sala ya está llena cuando el actor llega al camarín— y la experiencia de las salas de la avenida Rivadavia, donde el esfuerzo de convocar al público recae sobre los propios artistas. Mencionó específicamente el teatro Olimpia, el teatro Victoria, el teatro La Campana y el teatro San Martín como parte de ese circuito. “Yo había trabajado en Rivadavia en el 2007 con Torri”, recordó, y les mandó un saludo a sus compañeros de aquella experiencia.

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Barbieri, lejos de distanciarse de ese mundo, salió a reivindicarlo con énfasis. “Yo amo la gente, los artistas de la calle Rivadavia”, dijo, y contó que incluso cuando no tiene trabajo en cartel suele salir a vender entradas junto a los artistas del circuito. “Y con respeto”, acotó, dejando en claro que para ella no existe una jerarquía que merezca más consideración que otra.

Alé también habló de su experiencia como productor independiente durante las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez, y de los espectáculos más recientes que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge “Carna” Crivelli. Ese rol implica, según describió, hacerse cargo de los hoteles, la difusión y la venta de entradas puerta a puerta, una logística muy distinta a la de llegar a un teatro con todo resuelto. “Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, detalló. Y, lejos de lamentarse, cerró con una valoración positiva: “Es hermoso”.

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