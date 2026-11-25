El oligarca ruso Vladimir Potanin testificó por videoconferencia ante un tribunal de Londres en el marco del mayor juicio de divorcio del Reino Unido. (REUTERS/Sergei Karpukhin)

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El oligarca ruso sancionado Vladimir Potanin concluyó el martes dos días de testimonio ante un tribunal de Londres —a través de una videoconferencia desde Moscú—, en el último giro de lo que se ha calificado como el mayor juicio de divorcio en la historia del Reino Unido.

Su exesposa, Natalia Potanina —de origen ruso y nacionalidad británica—, le reclama una parte de su fortuna, estimada en 30.000 millones de dólares. El caso, que se tramita en los tribunales civiles británicos desde 2018, ha captado la atención de los medios de comunicación del Reino Unido.

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La prensa británica ha señalado que este proceso pone a prueba la reputación de Londres como la capital mundial del derecho de divorcio para personas con grandes patrimonios, dado que su sistema legal resulta, desde hace tiempo, atractivo para la parte financieramente más débil.

Asimismo, el caso ha sacado a la luz los estilos de vida extraordinariamente lujosos y las opacas operaciones financieras de la clase oligárquica en la Rusia postsoviética.

Potanin —quien fue brevemente viceprimer ministro de Rusia en la década de 1990 y es considerado un aliado cercano del presidente Vladimir Putin— es un magnate del paladio y el níquel; es copropietario del gigante minero ruso Norilsk Nickel y encabeza el vasto conglomerado Interros.

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En 2022, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, fue objeto de sanciones por parte del Reino Unido y Estados Unidos.

Según la revista Forbes, su patrimonio neto asciende a 29.700 millones de dólares, lo que lo convierte en la 74.ª persona más rica del mundo y la segunda más rica de Rusia.

“Destreza sexual” exagerada

La pareja, ambos de 65 años, se conoció durante su etapa escolar en Rusia, contrajo matrimonio en 1983 y tiene tres hijos.

Sin embargo, ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre la fecha de su separación: Potanin sostiene que ocurrió en 2007, mientras que Potanina afirma que fue seis años más tarde.

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Vladímir Potanin, presidente de Norilsk Nickel, se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin en el Kremlin, en Moscú. 15 de julio de 2026. (Reuters)

La discrepancia sobre las fechas ha derivado incluso en disputas sobre su vida íntima; según los informes, durante su testimonio del lunes, el oligarca acusó a su exesposa de “exagerar mi destreza sexual”. Potanina alegó que mantenían relaciones sexuales “dos o tres veces por semana” durante los seis años previos a su divorcio formal en Rusia, en 2014.

Potanina ha emprendido acciones legales contra su exmarido ante el Tribunal Superior de Londres, argumentando que el acuerdo alcanzado en Rusia no reconoció de manera adecuada su contribución a la riqueza acumulada a lo largo de décadas de matrimonio.

Desde 2016 reside en el Reino Unido —país del que posteriormente obtuvo la ciudadanía— y reclama una suma global de 2170 millones de libras esterlinas, según consta en los escritos judiciales presentados por la parte de Potanin.

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Él, por su parte, sostiene que la demanda “carece de fundamento” y “excede con creces” lo razonable; además, afirma en sus propios documentos que sus ingresos anuales ascienden a 42 millones de libras esterlinas.

Antes del juicio, ofreció a su exesposa un acuerdo de 25 millones de libras. Sus abogados señalan que ella ya recibió 84 millones de dólares durante el divorcio, además de “una cantidad adicional no significativamente menor” en el momento de su separación inicial.

“Residencias fabulosas”

Los abogados de Potanina argumentaron que ella “realizó una contribución plena y equitativa durante todo el matrimonio, pero, tras los procedimientos judiciales en Rusia, se ha visto privada de lo que cabría considerar una parte justa de la riqueza acumulada por ambos”.

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Natalia Potanina, exesposa del magnate ruso Vladímir Potanin, en Londres. 19 de noviembre de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Cuando el juicio comenzó la semana pasada, describieron el “lujoso estilo de vida” de la pareja, que incluía “la ocupación de residencias fabulosas, con numeroso personal y servicios igualmente amplios”.

“La familia poseía yates de lujo y disfrutaba de vacaciones extraordinarias, para las cuales viajaban en sus propios aviones privados”, señalan los documentos judiciales presentados por la demandante.

Asimismo, se ha informado al tribunal de que estrellas del pop occidental recibieron grandes sumas de dinero por actuar en eventos privados organizados, presuntamente, por la pareja.

No obstante, Potanina acusa a su exmarido de intentar restar importancia a su opulento estilo de vida “por razones tácticas evidentes”, así como de ocultar diversos activos para minimizar su exposición en el litigio.

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Potanin rechaza todas estas acusaciones

En sus escritos, argumenta que su “extraordinaria riqueza... se generó, en un principio, a partir de oportunidades de negocio muy específicas —identificadas y aprovechadas por él— que surgieron en Rusia durante el periodo de transición al final de la era soviética”. Asimismo, insiste en que existía un “entendimiento común durante el matrimonio” de que sus intereses empresariales debían “mantenerse al margen de la economía familiar”, mediante una estrategia que él mismo ha denominado “muralla china”.

“El mecanismo de la ‘muralla china’ salvó el patrimonio familiar de una destrucción total y absoluta” en 1998 y nuevamente en 2008, declaró Potanin el martes ante el Tribunal Superior, a través de un intérprete.

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El juicio, presidido por el juez Alistair MacDonald, tiene previsto concluir en diciembre; se espera que la sentencia por escrito se dicte en una fecha posterior.

AFP