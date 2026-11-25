Fabbiani desembarcó con DDM en la pantalla de América en 2023. Tres años después, partirá hacia otra señal

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Mariana Fabbiani será una de las principales figuras de El Nueve en 2027. Según pudo saber Teleshow, está confirmado el desembarco de DDM en la programación del canal, que podría darse en marzo. El pase marcará la llegada del ciclo producido por Mandarina a la señal y anticipa cambios en su grilla para la próxima temporada.

La conductora, además, no volverá a América TV durante lo que resta de 2026. Se tomará un descanso durante el verano y acompañará a su esposo, Mariano Chihade, en su recuperación. Mientras tanto, Martín Candalaft quedará al frente del programa hasta el cierre de la temporada.

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El traslado de DDM a El Nueve será uno de los movimientos de la televisión abierta de cara a 2027. Fabbiani llegará a la señal como una de sus figuras principales y el programa tiene previsto iniciar esa nueva etapa en el primer trimestre, aunque aún restan definiciones sobre el día y el horario de emisión.

El pase del ciclo se da después de que Grupo Octubre adquiriera en octubre el 100 % de Mandarina Contenidos, la productora fundada por Chihade, en una operación que también incluyó al canal de streaming Bondi. El grupo, encabezado por Víctor Santa María y propietario de El Nueve, designó a Chihade como director ejecutivo integral de la señal, un dato que aporta contexto a la llegada de Mariana Fabbiani y su ciclo a la pantalla en 2027.

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Fabbiani y Chihade están en pareja desde hace dos décadas y su acompañamiento es incondicional

La incorporación de la conductora también representa la primera confirmación del pase de un producto de Mandarina a El Nueve. Aún resta definir qué pasará con los otros ciclos que la productora tiene en América y sus respectivas figuras: SQP (Yanina Latorre), LAM (Ángel de Brito) y BTV (Beto Casella). La llegada de Fabbiani y de DDM a El Nueve ampliará a esa grilla con uno de los ciclos de actualidad y espectáculos que tuvo recorrido en la televisión abierta durante los últimos años.

La salida de América no supone una despedida inmediata al aire. El programa seguirá en la señal hasta el final de 2026, pero ya con una conducción provisoria. La definición anticipada del pase permitirá ordenar el cierre de la temporada y proyectar el regreso de la conductora para la nueva pantalla.

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Antes de su llegada a El Nueve, Mariana Fabbiani permanecerá fuera de la pantalla durante el último tramo de 2026. La decisión está vinculada a la necesidad de acompañar a Chihade luego de la operación a la que fue sometido y durante la recuperación que lleva adelante en su casa.

El productor recibió el alta médica el domingo, después de la intervención que le realizaron el 18 de noviembre en el Instituto Fleni. La cirugía se había definido tras la detección de una imagen nodular en el cerebro y, de acuerdo con la información difundida por su entorno, la evolución posterior fue favorable.

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Fabbiani se alejó de la conducción de DDM para estar junto a su pareja y sus hijos. Durante los días de internación, agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó el trabajo del equipo médico que atendió a Chihade.

La conductora tendrá luego un período de descanso durante el verano. Todavía no se definió si permanecerá en Buenos Aires, en función de la evolución de la salud del productor, o si viajará a Punta del Este u otro destino, como suele hacer durante esa época del año.

Por qué esta semana no la reemplazó Martín Candalaft

La continuidad de DDM en América quedará a cargo de Martín Candalaft, quien retomará la conducción desde la próxima semana. El periodista ya había reemplazado a Fabbiani durante los primeros días de su ausencia, antes de iniciar unas vacaciones que estaban programadas con antelación.

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Candalaft es el habitual reemplazo de Fabbiani en la conducción de "DDM"

Durante ese período, el ciclo tuvo distintos conductores invitados. Ángel de Brito y Mauro Szeta estuvieron al frente de algunas emisiones, mientras Candalaft permanecía fuera del programa. Con su regreso, la producción definió quién llevará adelante el espacio hasta el cierre del año.

Candalaft conoce la dinámica del ciclo y había ocupado el lugar de la conductora cuando comenzó esta situación. Su regreso permitirá mantener una conducción estable en las semanas previas al final de la temporada, mientras Fabbiani acompaña la recuperación de Chihade.

La programación de América cerrará 2026 con DDM aún en su grilla, aunque con una transición ya encaminada. El retorno de Mariana Fabbiani a la televisión está proyectado para 2027, al frente del ciclo en El Nueve, después del receso de verano y a la espera de las definiciones finales de esa nueva etapa.

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