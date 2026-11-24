Quién viaja a Japón: el casting de famosos con el que Fabric celebra sus 20 años

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Guillermo Cóppola, Adrián Suar, Diego Schwartzman y Carlos Tévez participaron de una búsqueda para definir quién viajaría a Japón detrás de los secretos culinarios del sushi. El resultado se conoció al final de un casting en el que cada postulante expuso su cercanía a la cultura oriental y sus razones para quedarse con uno de los lugares.

La pieza publicada en las redes de Fabric Sushi reúne a Guillermo Cóppola, Adrián Suar, Diego Schwartzman y Carlos Tévez junto a Natasha Finkelsztain y Brian Teper, conocidos como Nati y Brai y creadores de SALT. El presentador explica la consigna en el video: “Estamos buscando a dos personas para viajar a Japón y conocer algunos de los mejores restaurantes de sushi del mundo”.

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Diego Schwartzman, extenista y habitual participante del torneo de Tokio durante su carrera, apela a su experiencia en la ciudad y a sus habilidades con los palitos. “Los manejo casi a la perfección”, afirma. Guillermo Cóppola, por su parte, recuerda sus viajes laborales al país junto a Diego Maradona y plantea que quiere recorrerlo como turista. “Voy a Fabri y estoy en Japón y como el mejor sushi”, sostiene.

Guillermo Cóppola recordó sus viajes a Japón junto a Diego Maradona y ofreció su representación a los ganadores de la convocatoria (Infobae en Vivo)

El casting también incluye intervenciones de Adrián Suar y Carlos Tévez. Suar responde con ironía ante la propuesta: “¿Qué me están haciendo un casting a mí? No es al revés. Toda mi vida hice casting”. Tévez menciona sus experiencias como futbolista en Inglaterra y China y señala que Japón no representa un obstáculo para él. Además, afirma que conoce una costumbre vinculada al consumo de sushi: “En Japón el sushi se come con la mano y está bien visto”.

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Los elegidos son Nati y Brai, fundadores de la plataforma de recomendación gastronómica SALT. En el video, ambos vinculan su postulación con su trabajo en el sector y con su participación como jurados de un certamen especializado. “El arroz es lo más importante”, dicen antes del anuncio de la decisión. Tras confirmarse el resultado, Cóppola los felicita y remata la escena con una pregunta: “Perfecto. Justos ganadores. Ahora, ¿tienen representante?”.

Adrián Suar participó del casting de Fabric para definir quién viajaría a Japón

Finkelsztain y Teper integraron en abril de 2026 el jurado de la Sushi World Cup 2026, campeonato latinoamericano de sushi que se realizó en La Rural, en Buenos Aires, junto a referentes de la gastronomía japonesa.

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El viaje a Japón forma parte de la celebración por el aniversario y del inicio de una nueva temporada de Fabric. La empresa cuenta con locales en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Mendoza y Tucumán, y prevé una próxima apertura en Neuquén.

Carlos Tévez apeló a su trayectoria en el exterior y afirmó que en Japón el sushi se come con la mano (Action Images via Reuters/Ed Sykes)

SALT es una plataforma de recomendación gastronómica creada por Natasha Finkelsztain y Brian Teper. La presencia de ambos en el casting se apoya en su trabajo vinculado con el sector y en su participación como jurados de la Sushi World Cup 2026, instancia en la que compartieron la evaluación con referentes de la gastronomía japonesa en Argentina.

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En el video, la dupla presenta el arroz como una pieza decisiva en la preparación del sushi. “El arroz es lo más importante”, señalan durante su postulación. También se definen como conocedores del tema y vinculan esa experiencia con la posibilidad de viajar para profundizar el contacto con la cocina japonesa.

Nati y Brai, creadores de SALT, fueron elegidos para viajar a Japón en la campaña por los 20 años de Fabric

El viaje a Japón prevé visitas a algunos de los restaurantes de sushi más reconocidos del país. La propuesta busca acercar a Finkelsztain y Teper a las referencias gastronómicas que se elaboran en el lugar de origen de esa tradición culinaria, desde las técnicas de preparación hasta las formas de servicio que rodean cada experiencia.

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La recorrida también contempla un contacto directo con aspectos de la cultura gastronómica local, que serán tomados como fuente de inspiración para los próximos proyectos de Fabric. El viaje se integra a la celebración por el aniversario de la marca y al comienzo de una temporada en la que la empresa anticipa nuevas iniciativas.