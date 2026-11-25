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Dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo quedaron al frente de nuevas gestiones internacionales del régimen de Nicaragua, con agendas separadas en China, Rusia y Bielorrusia durante la última semana de noviembre de 2026.

Maurice Ortega Murillo partió el lunes 23 de noviembre hacia China como integrante de una delegación oficial vinculada con actividades deportivas y de béisbol. Su madre, Rosario Murillo, informó que su hijo participa en la visita como delegado de la Presidencia para la promoción y el desarrollo del deporte, una función que ocupa desde julio de este año.

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La misión contempla reuniones con autoridades deportivas chinas, visitas a empresas especializadas y contactos con proveedores de equipamiento técnico. También incluye recorridos por instalaciones y centros dedicados al alto rendimiento, de acuerdo con la agenda divulgada por Murillo.

La comitiva está formada además por Nemesio Porras, presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Aficionado (Feniba); Daniel Sequeira, codirector del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), y Blanca Díaz, asesora del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

China y Nicaragua consolidan una alianza estratégica, profundizando la cooperación en seguridad, tecnología y control estatal en un contexto de vigilancia global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de los Ortega a Beijing

Murillo sostuvo que la delegación busca ampliar los vínculos deportivos entre Nicaragua y la República Popular China, en medio de un acercamiento diplomático y político entre ambos regímenes. La agenda prevé encuentros con autoridades del sector, además de visitas a compañías ligadas a la producción y provisión de insumos para atletas.

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La vocera del régimen de Nicaragua afirmó que el viaje apunta a reforzar la formación de deportistas y los programas de desarrollo vinculados con el alto rendimiento. Según explicó, la representación nicaragüense también expondrá las políticas deportivas que impulsa el país y las iniciativas relacionadas con el acceso a la recreación.

“La delegación de Nicaragua que participará en la República Popular China en visita de trabajo ha salido esta mañana”, expresó Murillo al anunciar la partida de la comitiva. En esa intervención, identificó a Maurice Ortega como el delegado presidencial para promover el deporte.

La presencia de su hijo en la misión se suma a otros encargos internacionales asignados por los codictadores a integrantes de su familia. Los Ortega Murillo han ocupado cargos en áreas vinculadas con comunicación, cooperación, relaciones exteriores, cultura, inversiones y proyectos estatales.

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Laureano y Daniel Edmundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, posan junto al busto del dictador soviético Iósif Stalin, durante el recorrido de la delegación electoral nicaragüense. (Foto 19 Digital)

Quinta gira de Laureano Ortega, hacia Rusia y Bielorrusia

Mientras Maurice Ortega desarrolla actividades en China, Laureano Ortega Murillo prevé encabezar otra delegación hacia Rusia y Bielorrusia. Murillo informó el 20 de noviembre que su hijo viajará durante esta semana, aunque no precisó la fecha de salida ni la duración de la gira.

Laureano Ortega se desempeña como asesor presidencial para la Promoción e Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional. Su próximo desplazamiento tendrá como objetivo sostener reuniones bilaterales y ampliar los vínculos políticos y económicos del régimen con Moscú y Minsk.

El viaje será la quinta gira internacional de Laureano Ortega, según lo comunicado por Murillo. La agenda se concentra en dos países con los que Managua ha mantenido contactos políticos, comerciales y de cooperación durante los últimos años.

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Rusia y Bielorrusia figuran entre los aliados internacionales del régimen nicaragüense. Las misiones encabezadas por Laureano Ortega han incluido encuentros con autoridades, empresarios y representantes de organismos estatales, con foco en comercio, inversiones, cooperación y proyectos de infraestructura.

Hasta el momento, el régimen no difundió el cronograma detallado de las reuniones de Laureano Ortega ni informó cuáles serán los funcionarios y representantes que lo acompañarán en su quinta misión internacional del año.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen cedida por la Presidencia de Nicaragua del asesor presidencial y representante especial del presidente para los asuntos con Rusia, Laureano Ortega (i), y el canciller de Rusia, Serguey Lavrov, durante el acto de firma de una declaración para "contrarrestar" las sanciones que Estados Unidos impone contra funcionarios de ambos países, este lunes en Managua (Nicaragua). EFE/ Presidencia De Nicaragua

Los constantes acercamientos con China

Daniel Edmundo Ortega Murillo también viajó a Beijing el 6 de noviembre de 2026 para participar en la Séptima Cumbre Mundial de Medios, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, en una visita orientada a afianzar los acuerdos de comunicación entre el régimen de Nicaragua y las instituciones estatales chinas. El hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo asistió como coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, según informó La Prensa de Nicaragua.

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La actividad se produjo cuatro años después de que Managua restableciera relaciones diplomáticas con China, en diciembre de 2021, tras romper sus vínculos con Taiwán. Desde entonces, ambos gobiernos suscribieron convenios en infraestructura, energía, transporte, conectividad, digitalización, salud, cultura y defensa.

Después de la cumbre, Ortega Murillo recorrió la Gran Muralla China y difundió 13 fotografías de la visita en Facebook e Instagram. “La Gran Muralla China, República Popular China”, escribió junto a las imágenes.

Daniel Edmundo Ortega Murillo posa en un tramo de la Gran Muralla China durante su estadía en Beijing luego de participar en la Séptima Cumbre Mundial de Medios. (Daniel Edmundo Ortega Murillo (@danielom))

Acuerdos de comunicación entre Managua y Beijing

La cooperación mediática incluyó intercambios de noticias y contenidos audiovisuales, capacitaciones para periodistas, transferencia tecnológica y coordinación entre medios controlados por ambos Estados. Los programas también prevén la formación de comunicadores nicaragüenses en instituciones chinas y la recepción de delegaciones de periodistas chinos en Nicaragua.

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