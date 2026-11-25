Diputados debatirá este jueves el Presupuesto

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En una semana marcada por turbulencias económicas, con incrementos del dólar y el Riesgo País, el oficialismo buscará dar una señal de fortaleza y previsibilidad a los marcados con la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La última sesión del período ordinario será el jueves a partir de las 12 y el temario también incluirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En tanto, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido popularmente como Ley Malvinas, quedará para las sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante diciembre.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación anual del 18%, un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027 y el superávit fiscal se mantiene como eje central de la política económica del Gobierno. Asimismo, la principal finalidad del gasto será servicios sociales, con $150,9 billones; le siguen la deuda pública, con $18,6 billones; los servicios económicos, con $13,1 billones; la Administración Gubernamental, con $9,9 billones; y defensa y seguridad, con $9,5 billones.

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Entre los capítulos más discutidos durante el trabajo en comisión se destacó la reforma del régimen de Discapacidad. En el primer borrador, el Poder Ejecutivo incluyó varios artículos que eliminaban el sistema de pensiones por discapacidad y recortaban los fondos del área. Pero tras largas negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas se incluyeron las partidas necesarias para solventar la ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad que el Senado aprobó con amplio consenso la semana pasada.

Comunicado de la UCR

En cambio, el Gobierno se mantuvo firme y no accedió a los pedidos de varios bloques aliados que reclamaban una ampliación de las partidas destinadas a la educación universitaria. El proyecto asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento.

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De hecho, el Comité Nacional de la UCR emitió ayer un comunicado instando a los legisladores nacionales a “rechazar” el proyecto porque incumple con la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795). “No hay país que se desarrolle sin universidad pública y sin un sistema científico tecnológico innovador y al servicio del futuro”, afirmó Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional.

El bloque oficial de la UCR, que conduce la mendocina Pamela Verasay, había planteado el financiamiento universitario al tope de sus reclamos. Sin embargo, a pesar de que el oficialismo no accedió, el bloque firmó el dictamen del Presupuesto “sin disidencias”.

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Por otro lado, la Casa Rosada se garantizó el apoyo del PRO con algunas concesiones puntuales. La más importante fue el “compromiso” de regularizar las deudas por coparticipación de Nación con la ciudad de Buenos Aires. Aunque este compromiso no quedará plasmado en el texto del proyecto.

Cristian Ritondo y Javier Sanchez Wrba, del bloque PRO

En esa línea, los libertarios también accedieron a prorrogar el régimen de promoción del autopartismo (devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar) hasta 2032 y se autorizaron operaciones de financiamiento porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). También atendieron el reclamo de hacer “más transparentes” las concesiones viales, con la publicación de las inversiones, los plazos y las tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso, bajo la supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.

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En cambio, el Gobierno no llegó a un acuerdo político con dos bloques clave: Provincias Unidas y Argentina Federal. El primero, conformado por radicales disidentes y representantes de Santa Fe y de Córdoba, presentaron un dictamen propio disconformes con las partidas destinadas a las universidades y la falta de respuesta ante otros reclamos como fondos para las cajas previsionales provinciales, el congelamiento de la ley de biocombustibles y la disputa por un lugar en el Consejo de la Magistratura.

De hecho, la semana pasada dejaron expuesto su malestar al dejar sin quórum la sesión en la que se iban a tratar la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ante la consulta de Infobae, adelantaron que no darán quórum pero aclararon que las negociaciones continúan.

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Los misioneros Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, de Argentina Federal

Desde el bloque Argentina Federal, donde pisan fuerte los gobernadores de Salta y Misiones, también habían hecho planteos relacionados a la Ley de Bosques, el mantenimiento de los puentes internacionales, el aumento de los fondos para Ciencia y Tecnología y obras de infraestructura de las provincias del norte. Incluso propusieron recortar los fondos de la SIDE para redistribuir partidas. “Por el momento van a dar quórum 6 de 9, pero siguen las negociaciones”, explicaron a Infobae.

A pesar de las dudas, La Libertad Avanza (94 diputados) tendría prácticamente garantizado el quórum gracias al apoyo del PRO (12), la UCR (6), Independencias (3), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), Adelante Buenos Aires (1), Cambia Tucumán (1), La Neuquinidad (1) y un sector de Argentina Federal (6). Sin embargo, el temario fue objeto de negociaciones hasta último momento para robustecer los consensos y minimizar las posibilidades de que ocurran algo inesperado al momento de la votación de los artículos en particular.

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El temario también incluirá otros temas menores con amplio consenso como la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; la aprobación de acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre comercio de servicios; la transferencia de competencias judiciales penales y de menores desde la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires; la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown; y una modificación al marco regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.