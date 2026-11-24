Uber confirmó el robo de datos de 149.346 personas tras un ataque a Fireworks AI, su proveedor de inteligencia artificial. (Reuters)

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Uber notificó a 149.346 personas que sus datos personales, incluidas imágenes de sus licencias de conducir, fueron robados en un ataque informático a uno de sus proveedores tecnológicos. Según TechCrunch, la empresa es Fireworks AI, que da acceso a modelos de inteligencia artificial de código abierto.

La cifra figura en un aviso que Uber presentó ante el Departamento de Justicia de Oregón. La empresa no precisó cuántos conductores recibieron el aviso, y no está claro si el número aumentará.

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Los datos comprometidos son imágenes de licencias de conducir y el texto extraído de ellas: nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de licencia, según el aviso de Uber ante la Fiscalía General de Iowa, fechado el 10 de noviembre.

Los atacantes accedieron a imágenes de licencias de conducir y a datos como nombre, dirección y fecha de nacimiento. (Europa Press)

Cómo ocurrió el ataque

Según ese documento, el 9 de octubre un proveedor avisó a Uber de que un tercero no autorizado había comprometido sus credenciales internas y las había usado para entrar a la cuenta de la empresa en el servicio. Uber cortó de inmediato las conexiones de datos e inició una investigación.

El 13 de octubre, la investigación determinó que el atacante había usado esas credenciales el 7 de octubre para acceder a datos de Uber. La información estaba en un entorno de almacenamiento en la nube que la empresa creó para el trabajo del proveedor.

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Uber tenía alertas activas, pero no se disparó ninguna: el atacante usó credenciales válidas y flujos de datos habilitados por el compromiso del proveedor. Las credenciales robadas no dieron acceso a otros sistemas de Uber, y la investigación sigue abierta.

El ataque se originó el 7 de octubre mediante credenciales internas comprometidas de un proveedor externo. (Reuters)

Los avisos estatales dieron las primeras pistas del alcance. Uber informó unas 1.873 personas afectadas en Rhode Island y unas 2.999 en Iowa. Gizmodo y PCMag citaron además 3.430 en Carolina del Sur y 2.567 en Massachusetts, a partir de registros de esos estados.

Fireworks y otras empresas afectadas

Fireworks había informado de una filtración en octubre. Según Gizmodo, la empresa reconoció que los atacantes accedieron a datos de cuentas y de facturación, y a conjuntos de datos y modelos incompletos de un número limitado de cuentas. También dijo que entraron a sus equipos de desarrollo mediante otro incidente en un proveedor de nube.

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Un portavoz de Fireworks confirmó a TechCrunch el acceso no autorizado a algunos sistemas, pero no respondió a las preguntas sobre el caso. La empresa atribuyó el ataque a un grupo cibercriminal con fines económicos, que busca vender credenciales para usar modelos de IA. Ningún grupo reivindicó el robo. Según el medio, Notion y Cursor confirmaron que también les robaron datos.

Fireworks AI, la empresa afectada, reconoció el acceso no autorizado a datos de cuentas y modelos de inteligencia artificial. (Reuters)

Uber ofrece a los afectados monitoreo de crédito y asistencia contra fraudes sin costo, a través de Cyberscout, una empresa de TransUnion. Los destinatarios tienen 90 días desde la fecha de la carta para inscribirse. El aviso recomienda revisar con regularidad los estados de cuenta y los informes de crédito, y considerar una alerta de fraude o un bloqueo de crédito. La empresa dijo que no identificó un uso indebido de los datos hasta ahora, y la investigación sigue en curso.

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Reestructuración en Uber

Uber anunció el despido de alrededor de 3.300 empleados, el 10% de su plantilla global, en el marco de una reestructuración destinada a reducir niveles jerárquicos y reforzar las inversiones en transporte compartido, reparto y robotaxis.

Según explicó el CEO Dara Khosrowshahi en un correo enviado a los trabajadores, la medida busca eliminar la complejidad acumulada por el crecimiento de la compañía: se reducirá un 20% la cantidad de empleados ubicados a siete o más niveles jerárquicos del CEO y se eliminarán casi la mitad de los “microequipos” de una o dos personas.