River tiene en carpeta a un jugador que debutó en la selección argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

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River Plate mantiene negociaciones avanzadas con Inter de Milán para incorporar a un defensor que hoy juega a préstamo en otro club del fútbol argentino. La operación forma parte de la búsqueda del Millonario para reforzar la zaga central, uno de los problemas más importantes de la temporada.

El club italiano tasó al jugador en seis millones de euros, aunque desde Núñez intentarán cerrar la operación mediante un préstamo con opción de compra, tal lo informado por TyC Sports. La decisión final sobre el formato de la transferencia quedará en manos del Nerazzurri.

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Se trata de Tomás Palacios, central de 23 años que milita a préstamo en Estudiantes de La Plata y que debutó en la selección argentina en octubre. El club de La Plata cuenta con una opción de compra sobre su pase, pero River avanzó con los contactos. Según lo informado por el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, el zaguero prestó conformidad para que las negociaciones entre el elenco de Núñez y el combinado italiano se lleven a cabo y que el Millonario quiere adquirirlo de manera definitiva.

Tomás Palacios aparece en el radar de River Plate (REUTERS/Ricardo Moraes)

Palacios se consolidó como pieza clave para Estudiantes de La Plata: disputó 35 partidos en el año, casi todos como titular, entre ellos la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y nueve encuentros de la Copa Libertadores, torneo en el que el club jugará la final este fin de semana ante Palmeiras. Incluso, García Grova señaló que ese encuentro podría ser el último que juegue con la camiseta del elenco platense.

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Su rendimiento también le valió convocatorias de Lionel Scaloni a la selección argentina en marzo y en octubre. En ese segundo llamado debutó con la Mayor en la victoria por 7 a 0 frente a Burkina Faso, cuando ingresó en el complemento en reemplazo de Lisandro Martínez.

Por su parte, la final de la Copa Libertadores se jugará este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde Palacios intentará aportar a que Estudiantes conquiste su quinta estrella en el certamen más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

En tanto, Palacios no es el único nombre que evalúa River para reforzar la zaga central, un sector que mostró bajo nivel durante el año a través de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. El club también consultó por Mauro Coronel, defensor de 18 años de Nacional de Paraguay que ya debutó en la selección mayor de su país.

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En paralelo, la dirigencia de River trabaja en la búsqueda de un volante central y mantiene contactos con el arquero marroquí Yassine Bounou, con quien hubo comunicación durante las últimas horas. El guardameta que milita en el Al-Hilal de la Saudi Pro League mostró en reiteradas ocasiones su amor por los colores riverplatenses.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio deberá afrontar los cuartos de final del Torneo Clausura frente a Instituto, en el Monumental de Alta Córdoba. El Millonario viene de eliminar a Lanús en condición de local, mientras que la Gloria hizo lo propio frente a Huracán.

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