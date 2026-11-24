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El inicio de la quinta fecha de la UEFA Champions League entregó distintos momentos destacados a falta de pocas jornadas para determinar cuáles serán los equipos que avancen a la próxima ronda de la competencia más importante de clubes en Europa.

Uno de los hechos más particulares del día sucedió en el primer turno de la agenda, más precisamente en el 1-0 del Bodo Glimt ante el Linz de Austria. El cotejo disputado en el Aspmyra Stadion de Noruega registró su único tanto en el tiempo adicionado de la segunda parte a instancias de Melayro Bogarde en contra y, tras la celebración del anfitrión, una cámara de la transmisión oficial enfocó al técnico local Kjetil Knutsen con una visible molestia en su caminar. “Se lesionó el técnico, insólito”, atinó a decir el relator Germán Sosa frente a la llamativa situación.

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*El golazo de Jude Bellingham

Más tarde, Real Madrid afrontó un complicado encuentro en España, que recién logró destrabar en el complemento. Luego de irse 0-1 al entretiempo, el Merengue arrolló al PSV de Países Bajos en la parte final y se llevó la historia 5-1 en los 90 minutos con obras de colección en las diferentes definiciones, aunque una de ellas despertó suspiros y lo tuvo como protagonista a Jude Bellingham.

El grito de Federico Valverde para la igualdad parcial había quedado atrás y, en medio de una transición rápida, llegó la remontada. La escalada de Marc Cucurella sobre el costado izquierdo incluyó un centro despejado a medias por la defensa neerlandesa y el esférico le cayó a Bellingham, quien lo controló con un toque de zurda, mantuvo la pelota en el aire con su otra pierna y ensayó un remate con la cara externa de su botín derecho desde afuera del área para hacer delirar a los fanáticos, incluido Rafa Jr. (hijo mayor de Rafael Nadal). El pequeño asistió a la cancha junto a su padre y agitó una de sus manos en señal de sorpresa por la gran resolución del inglés.

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*El primer destello de Nico Paz

En simultáneo, Nico Paz salió a la cancha del Stadio Giuseppe Sinigaglia para el encuentro del Como ante AEK Atenas de Grecia y, más allá de que no tuvo ninguna participación en el golazo del triunfo anotado por Luis Milla, sí pudo dejar sus pinceladas de talento en cada etapa. A los 33 minutos, Jacobo Ramón lo buscó con un pase a la mitad de la cancha y Paz resolvió con un envío de taco de primera para entregarle la pelota en un costado a Lucas Da Cunha.

Su repertorio no se completó con esa única acción, ya que volvió a sobresalir a los 73 minutos con una jugada a pura gambeta. Milla le cedió una pelota en el último tercio de la cancha y, a continuación, sucedió la magia: Nico Paz se sacó de encima a Lovro Majer, puso el cuerpo para defenderse de Lazaros Rota, le favoreció un rebote en Majer para conservar el balón y superar a Petros Mantalos seguido de un slalom de izquierda al centro que dejó en el camino a Razvan Marin. Un jugadón del español nacionalizado argentino que merecía ser gol, pero su derechazo a distancia se fue desviado.

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*Paz en modo Houdini: su maniobra para escaparse de cuatro rivales

La participación Albiceleste tuvo ramificaciones en el Red Bull Arena, donde el entrenador Martín Demichelis agitó el puño con fuerza para celebrar el primer gol de su equipo, RB Leipzig, en el triunfo 3-1 al Lens en Alemania. Este resultado no es menor porque es su segunda victoria en la Liga de Campeones y se mete en puestos de playoff, mientras se mantiene como uno de los animadores de la Bundesliga, en la que está cuarto con 21 unidades, a 3 del líder Borussia Dortmund.

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El ex técnico de River Plate asumió su nuevo cargo en la región alemana a partir de esta temporada y mantiene un balance de 11 triunfos y 6 derrotas, tres de ellas ocurrieron bajo el ámbito de la Champions League ante Como de Italia, Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra.

*El festejo de Demichelis tras el primer gol de RB Leipzig y la anotación del 2-0 ante Lens

La quinta jornada se completará este miércoles y la sexta se disputará entre el martes 8 y el miércoles 9 de diciembre. La acción volverá en 2027 con la séptima (19 y 20 de enero) y octava fecha (27 de enero), que definirá cuáles serán los ocho clasificados directos a los octavos de final y los equipos del 9° al 24° que jugarán un playoff para acceder a los octavos.

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La tabla de posiciones de la UEFA Champions League