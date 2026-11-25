La limpieza de la nevera cambia según los alimentos almacenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza de la nevera debe ajustarse al tipo de alimentos que conserva. Las recomendaciones de fabricantes como Haceb, LG y Samsung apuntan a una regla práctica: si el electrodoméstico almacena frutas, verduras, carnes o lácteos con frecuencia, conviene reforzar la higiene para evitar derrames, malos olores y contaminación entre productos.

La tarea importa por dos motivos. Una nevera con restos de comida o líquidos puede favorecer la aparición de bacterias y moho, mientras que el polvo acumulado en la parte trasera afecta el rendimiento del equipo. La conservación de los alimentos y el consumo energético dependen, en parte, del mantenimiento que reciba el aparato.

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Una rutina de higiene ayuda a conservar los alimentos y reducir el consumo energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza cambia según los alimentos almacenados

Los productos perecederos requieren una vigilancia más constante porque pueden dejar residuos o liberar líquidos. La frecuencia de limpieza profunda depende de qué se guarda en los estantes, cajones y compartimentos.

Carnes congeladas, huevos y productos poco perecederos: una limpieza profunda al mes puede ser suficiente si no hay derrames ni alimentos vencidos.

Frutas, verduras y alimentos frescos: la recomendación es limpiar el interior cada dos semanas. Los cajones de vegetales suelen concentrar humedad, restos de tierra y piezas en mal estado.

Lácteos y alimentos altamente perecederos: conviene realizar una limpieza semanal, sobre todo cuando hay leche, quesos frescos, yogures, embutidos o comidas preparadas.

Además de esta rutina, resulta necesario revisar el contenido de la nevera una vez por semana. Retirar alimentos caducados y limpiar de inmediato cualquier derrame reduce la acumulación de suciedad y evita que un producto en mal estado afecte a los demás.

El método recomendado para limpiar una nevera sin dañar sus componentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vaciar la nevera permite revisar fechas y evitar desperdicios

Antes de limpiar, se debe retirar todo el contenido y colocar los alimentos perecederos en una hielera o recipiente térmico. Este paso facilita la limpieza y ofrece una oportunidad para comprobar fechas de consumo, envases abiertos y productos que ya no deben conservarse.

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Los alimentos con vencimiento más próximo deben quedar al frente al reorganizar los estantes. Esta medida ayuda a reducir el desperdicio doméstico y permite identificar con rapidez qué productos requieren consumo inmediato.

Luego conviene desmontar los elementos extraíbles, como bandejas, cajones y compartimentos de la puerta. Los estantes y cajones deben lavarse con agua tibia y jabón suave, con ayuda de una esponja o paño que no raye las superficies.

En el caso de piezas de vidrio, es preferible esperar a que alcancen una temperatura menos fría antes de aplicar agua caliente. El cambio brusco de temperatura puede provocar fisuras o roturas.

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El polvo acumulado detrás del electrodoméstico afecta su rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jabón suave, agua tibia y vinagre, los productos más recomendados

El interior de la nevera puede limpiarse con un paño húmedo, jabón lavavajillas suave y agua tibia. Las paredes, las esquinas, las juntas y los sellos de las puertas merecen atención especial, ya que allí suelen quedar gotas, migas o restos de envases.

El vinagre blanco puede utilizarse como alternativa para desinfectar y neutralizar olores, siempre que después se retire el exceso con un paño limpio. Los fabricantes desaconsejan sustancias agresivas que dejen residuos sobre las superficies en contacto con alimentos.

Entre los productos que conviene evitar figuran el cloro, el amoníaco, los limpiadores abrasivos y las esponjas metálicas. Estos elementos pueden dañar plásticos, gomas, recubrimientos o piezas de acero inoxidable.

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La parte exterior también influye en el funcionamiento

Las manijas, los bordes de la puerta y los controles suelen acumular huellas y suciedad. Para esas áreas basta un paño suave con detergente neutro, seguido de otro paño húmedo para retirar el jabón y una toalla de microfibra para secar.

En los modelos de acero inoxidable, la limpieza debe seguir la dirección de la veta del material. Secar la superficie después de limpiarla evita marcas de agua y reduce el riesgo de rayones.

También es recomendable revisar la zona posterior del electrodoméstico. El polvo sobre las rejillas o alrededor del motor puede dificultar la ventilación. Mantener ese espacio despejado favorece el rendimiento del sistema de refrigeración y ayuda a controlar el gasto de energía.

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Una nevera ordenada, sin alimentos vencidos ni derrames persistentes, conserva mejores condiciones para guardar frutas, carnes y lácteos durante el tiempo recomendado.