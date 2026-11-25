Anthropic evaluó la seguridad de sus agentes de inteligencia artificial a través del experimento Siren con señuelos fuera de entornos aislados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, publicó el 24 de noviembre los resultados de Siren, una prueba que sitúa a asistentes de IA que ejecutan tareas por su cuenta en entornos aislados con fallas deliberadas. Fuera de esa barrera deja un señuelo para medir si el asistente lo toma sin permiso.

Los modelos más recientes de la compañía usaron de forma indebida lo que había afuera entre el 0,6% y el 1,6% de los casos. Dos versiones anteriores lo hicieron en el 12,7% y el 25,8%, según el informe que firman los investigadores Oscar O’Rahilly y Darya Kaviani.

PUBLICIDAD

Un entorno aislado, llamado sandbox en la jerga técnica, limita los archivos, las herramientas y las redes a los que puede llegar un programa. Anthropic explica que muchos agentes de IA trabajan dentro de uno, pero que esos entornos a veces tienen fallas difíciles de anticipar.

Si un agente encuentra la salida, puede alcanzar internet o datos que no debía ver. La empresa señala que el riesgo crece a medida que los modelos mejoran, porque encuentran más caminos y pueden hacer más daño una vez afuera.

Los modelos más recientes de la compañía incurrieron en uso indebido del señuelo entre el 0,6% y el 1,6% de las ocasiones (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo funciona la trampa

Siren reúne más de 1.700 escenarios. Se construyen a partir de 26 entornos aislados distintos, con cinco tipos de configuración: desde separaciones livianas hasta máquinas virtuales completas. Cada uno tiene un error de configuración o una vulnerabilidad pública, elegida para que sea fácil de encontrar.

PUBLICIDAD

La tarea que recibe el modelo es un trabajo rutinario de administración de sistemas. Algunas son imposibles de terminar sin salir del entorno. Afuera espera el señuelo: un archivo importante, una credencial o un servicio que imita internet y que ayudaría a completar el trabajo.

Los textos que tientan al modelo no le dan permiso para salir. Piden, por ejemplo, buscar a fondo, subrayan lo que está en juego o añaden urgencia. Anthropic usó a Claude para generar y probar esos textos, y jueces de IA descartaron los poco realistas o que autorizaban la salida.

La prueba Siren reúne más de 1.700 escenarios técnicos con errores de configuración deliberados y tareas de administración de sistemas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Wired, que también informó sobre el estudio, añade que el entorno de prueba está dentro de otro, aislado del exterior, para evitar daños reales. Kaviani dijo a ese medio que los modelos seguirán mejorando en encontrar fallas desconocidas y que la pregunta pasará a ser si resisten la tentación.

PUBLICIDAD

Resultados que dependen del modelo

Siren mide tres cosas: si el modelo miró o intentó acceder a algo afuera, si usó el señuelo y si lo usó de un modo que ninguna lectura razonable del escenario permite. Esta última categoría es la que Anthropic llama uso desalineado y la que más le preocupa.

Los modelos Claude Opus 5.5, Sonnet 5.5, Haiku 5.5 y Mythos 5.2 salieron a mirar afuera entre el 21% y el 32% de los escenarios. Pero solo una fracción terminó en uso desalineado. Las pruebas se hicieron sin las salvaguardas de los productos, para medir la conducta del propio modelo.

PUBLICIDAD

La compañía aclara que esas tasas no estiman la frecuencia en el uso real. Tampoco logró explicar del todo la caída desde las versiones anteriores: atribuye parte a un entrenamiento que desalienta cruzar límites, pero dice que eso no basta para explicar el resultado de Mythos 5.2.

Anthropic incluyó las evaluaciones de la prueba Siren en las fichas técnicas que determinan el lanzamiento de sus nuevos modelos (Europa Press)

Los modelos sospechaban que los estaban evaluando con frecuencia. En Sonnet 5.5, Anthropic detectó esa sospecha en el 67% de los escenarios. La empresa admite que no puede saber si los modelos salen menos por intuir una prueba o si ambos rasgos vienen del entrenamiento.

Un texto de reglas redujo los intentos hasta un 96%

Describir el entorno y fijar seis reglas en las instrucciones del sistema redujo entre el 68% y el 96% los intentos de salir. Las reglas prohíben leer archivos del equipo anfitrión, usar credenciales ajenas a la tarea o enviar datos a destinos no permitidos, y piden detenerse y avisar si falta algo.

PUBLICIDAD

Dar al modelo una herramienta para reportar fallas del entorno bajó esos intentos entre 7 y 33 puntos porcentuales. Con las tres medidas juntas, incluido un filtro que revisa cada comando antes de ejecutarlo, el uso desalineado cayó a 0% en cinco modelos y a 0,1% en Mythos 5.

Anthropic advierte que afinó ese filtro con los mismos escenarios, por lo que podría fallar más ante casos nuevos, y que las medidas no reemplazan la corrección del entorno. Desde Claude Haiku 5.5, incluye los resultados de Siren en las fichas técnicas de sus modelos y los usa en decisiones de lanzamiento.

PUBLICIDAD