Vox proyecta alcanzar el tercer lugar en las elecciones del 29 de noviembre para negociar la investidura presidencial en el Congreso de los Diputados

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España se encamina a unas elecciones anticipadas previstas para el 29 de noviembre, en un escenario marcado por la discusión sobre los pactos parlamentarios, la presión sobre los servicios públicos y el debate migratorio. Vox es uno de los partidos que aspira a disputar ese nuevo mapa político y a participar de la formación del próximo Gobierno.

Jorge Martín Frías, eurodiputado de Vox, trazó un diagnóstico de la situación española y sostuvo que su partido llega a la campaña “fuerte”. Inmigración, vivienda, sanidad e infraestructuras fueron los asuntos que ordenaron una exposición en la que cuestionó al Ejecutivo de Pedro Sánchez y anticipó las condiciones de Vox para cualquier acuerdo de gobierno.

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Escaños para gobernar

En diálogo con Infobae Al Amanecer, Frías planteó que el Partido Popular (PP) podría ser la fuerza más votada, seguido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), mientras Vox buscaría consolidarse en el tercer lugar. Bajo esa hipótesis, afirmó que su representación puede resultar decisiva para construir una alternativa al actual Gobierno y abrir paso a una mayoría distinta.

El eurodiputado recordó que el Congreso de los Diputados tiene 350 bancas y que la investidura del presidente del Gobierno requiere al menos 176 apoyos. “Los diputados eligen al presidente del Gobierno”, señaló al explicar que el resultado electoral, por sí solo, no define quién ocupará el cargo.

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El dirigente afirma que el sistema sanitario español registra más de 850.000 pacientes en listas de espera quirúrgica (captura de video)

En su lectura, el PP conserva en los sondeos cifras cercanas a las obtenidas en 2023, por lo que la aritmética parlamentaria volvería a colocar a Vox ante una negociación. Frías vinculó ese posible escenario con los acuerdos que ambas fuerzas ya alcanzaron en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

La inmigración aparece como el primer eje de su propuesta

Al describir las prioridades de Vox, el diputado las resumió en tres conceptos: “prioridad nacional, desregulación y remigración”. Desde esa premisa, situó la cuestión migratoria en el centro de su programa y dijo que una primera medida debería atender la situación de Ceuta, que definió como una invasión.

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El dirigente afirmó que durante julio entraron 100.000 personas en Ceuta, una ciudad de 80.000 habitantes, y añadió que 13.000 permanecían allí al momento de la entrevista. Esas cifras fueron presentadas como parte de un cuadro que, según sostuvo, obliga a recuperar el control de la frontera.

Para quienes ingresen de manera irregular, Vox propone la repatriación. Sobre este punto, Frías diferenció ese planteo de la inmigración legal y remarcó que las personas que llegan por los procedimientos establecidos son “bienvenidas” si trabajan, pagan impuestos y cumplen las normas españolas.

También sostuvo que su partido pretende expulsar a migrantes con condenas o trayectorias delictivas. Al desarrollar el concepto de remigración, señaló que alcanzaría a quienes, según su definición, no se adapten a la sociedad española o pretendan imponer prácticas que vulneren derechos de las mujeres o de los homosexuales.

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Consultado por las acusaciones de xenofobia e islamofobia contra Vox, el eurodiputado las rechazó y aseguró que sus posiciones no se apoyan en el origen, el color de piel ni las creencias religiosas. “Todo país tiene unas fronteras”, afirmó durante la entrevista al defender la potestad del Estado para regular los ingresos y las salidas de su territorio.

Vox cuestiona la gestión de Pedro Sánchez por la amnistía a los dirigentes catalanes y por el rescate estatal a la aerolínea Plus Ultra REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

Su argumento enlazó la inmigración con la capacidad de los servicios estatales. Frías aseguró que España recibió cinco millones de personas en los últimos cinco años sin que ese crecimiento poblacional tuviera una respuesta proporcional en hospitales, trenes y otras prestaciones públicas.

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A su juicio, ese desajuste volvió “insostenible” el funcionamiento del Estado de bienestar. En esa línea, habló de barrios con presencia de inmigración magrebí y atribuyó a esa población problemas de inseguridad y un aumento de delitos, aunque durante la entrevista no aportó datos que respaldaran esas afirmaciones.

La vivienda y los trenes se suman al diagnóstico sobre los servicios públicos

El eurodiputado describió un clima de “polarización” y “división” en España, que relacionó con los ocho años de gobiernos socialistas. Según dijo, el país atraviesa una emergencia nacional que se expresa tanto en los servicios cotidianos como en la dificultad para acceder a una vivienda.

En materia ferroviaria, Frías cuestionó el estado de las infraestructuras y mencionó accidentes de trenes. Afirmó que este año murieron 116 personas en esos incidentes, entre ellas ciudadanos argentinos, y presentó esos episodios como señal de un deterioro de las funciones básicas del Estado.

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También sostuvo que los trenes han dejado de cumplir sus horarios previstos. “Ya no cumplen los horarios”, dijo al atribuir las demoras y fallas a negligencias que, en su opinión, afectan un servicio esencial para la vida diaria.

Sobre el mercado inmobiliario, el dirigente habló de una oferta limitada frente a una demanda creciente. “Los jóvenes no pueden comprar una propiedad”, afirmó al señalar que el acceso a la vivienda se convirtió en uno de los principales problemas para las nuevas generaciones.

Vox plantea liberalizar el suelo y eliminar trabas administrativas para habilitar nuevas construcciones. El funcionario sostuvo que esas regulaciones elevan los precios, reducen la disponibilidad de viviendas y favorecen la especulación, mientras que una mayor oferta permitiría aliviar la presión del mercado.

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El eurodiputado volvió a vincular el problema habitacional con la llegada de cinco millones de personas. Según su postura, ese flujo incrementa la demanda y genera una tensión que impide resolver de fondo la falta de viviendas disponibles.

La gestión de Pedro Sánchez en sanidad, transporte y vivienda

Frías dirigió sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación ferroviaria, sanitaria y habitacional. Además, aludió a casos de corrupción que, según afirmó, alcanzan al presidente, a familiares y a ministros, dentro de un cuestionamiento más amplio a la gestión socialista.

En el capítulo sanitario, aseguró que más de 850.000 españoles aguardan una intervención quirúrgica. “El sistema sanitario está colapsado”, sostuvo al presentar las listas de espera como otra muestra de la presión sobre los servicios públicos.

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El dirigente cuestionó además la amnistía concedida a dirigentes separatistas catalanes vinculados con los hechos de 2017 y los acuerdos parlamentarios del Ejecutivo con otras fuerzas. Para Frías, esas alianzas condicionan la acción del Gobierno y agravan la división política que describió durante la conversación.

También mencionó a Plus Ultra, una empresa aérea que recibió un rescate estatal y que, según indicó, enfrenta una investigación. La referencia se incorporó a su crítica sobre el uso de recursos públicos y los casos que Vox asocia con la gestión oficial.

Al volver sobre Ceuta, Frías sostuvo que la situación despertó preocupación y solidaridad en distintos sectores de España. Consideró, a la vez, que manifestaciones de figuras deportivas como Kylian Mbappé “no representan a la mayoría de la sociedad española”, y dejó así planteada la posición de Vox ante una campaña en la que los acuerdos y la inmigración anticipan un lugar central.

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