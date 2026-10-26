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Estaba limpiando su casa y encontró dos microordenadores únicos en el mundo que cuestan 90 mil dólares

El microordenador Q1 llegó al mercado en 1972 como el primer equipo de escritorio totalmente integrado, 4 años antes del Apple-1

La comunidad tecnológica solo registra la supervivencia de tres computadoras Q1 en todo el mundo. (Just Clear)
La comunidad tecnológica solo registra la supervivencia de tres computadoras Q1 en todo el mundo. (Just Clear)
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Una limpieza rutinaria en una vivienda de Londres terminó revelando dos de los tres únicos microordenadores Q1 que se conocen en el mundo. El hallazgo, realizado en 2023 por la empresa Just Clear, sacó a la luz una máquina de 1972 considerada una de las primeras computadoras de escritorio totalmente integradas, cuatro años antes de que Steve Jobs y Steve Wozniak presentaran el Apple-1.

Los trabajadores que realizaban la limpieza no reconocieron de inmediato el valor de lo que tenían frente a ellos. Fue necesaria la intervención de un especialista para confirmar que se trataba de dos ejemplares de la familia Q1: el modelo original de 1972, con impresora incorporada, y una versión posterior conocida como Q1 Lite, que utilizaba una impresora independiente hallada también entre las cajas.

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Cómo fue el hallazgo en una casa de Londres

El descubrimiento se produjo mientras Just Clear vaciaba una propiedad residencial en la capital británica. Entre los objetos acumulados aparecieron las dos computadoras, en un estado que permitió identificarlas sin mayores complicaciones una vez que llegaron a manos de expertos.

El primer equipo correspondía al Q1 original, comercializado desde diciembre de 1972 y equipado con una impresora integrada en la misma estructura. El segundo era el Q1 Lite, una variante posterior que prescindía de ese componente interno y requería una impresora externa, también recuperada en el operativo de limpieza.

La comunidad tecnológica solo registra la supervivencia de tres computadoras Q1 en todo el mundo. (Just Clear)
La comunidad tecnológica solo registra la supervivencia de tres computadoras Q1 en todo el mundo. (Just Clear)

La escasez de estos aparatos explica la relevancia del hallazgo: solo se tiene constancia de tres unidades Q1 sobrevivientes en todo el mundo, lo que convierte a ambos ejemplares en piezas de un valor histórico considerable para el coleccionismo tecnológico.

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Cómo eran los microordenadores que antecedieron al Apple-1

El Q1 funcionaba con un Intel 8008, uno de los primeros microprocesadores de 8 bits, y reunía en un solo equipo elementos que hoy se consideran básicos en cualquier computadora: teclado, pantalla e impresora. Su pantalla de una sola línea podía mostrar 80 caracteres y permitía tareas de procesamiento de texto, entrada de datos y comunicación con otros sistemas de almacenamiento.

Se trata de la primera computadora de escritorio totalmente integrada de la historia, lanzada en 1972 con un microprocesador Intel 8008, cuatro años antes del Apple-1. Combinaba teclado, pantalla e impresora en un solo equipo, algo inédito para la época, y hoy solo se conservan tres unidades en el mundo.

Según Valarie Spiegel, directora de videojuegos de Heritage Auctions, la arquitectura basada en microprocesador permitió que el Q1 “rindiera muy por encima de su peso”, lo que sentó un precedente importante para la industria informática.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ordenador Q1 de 1972 alcanzó un precio de adjudicación de 37.179 libras esterlinas en la puja final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del equipo en su momento confirma que nunca estuvo pensado para el consumo doméstico. Cada unidad habría costado el equivalente actual a más de 70.000 libras esterlinas (cerca de 90.000 dólares), una cifra que lo colocaba exclusivamente al alcance de entornos profesionales y empresariales.

Pese a esa limitación, el Q1 representó un paso temprano hacia el desarrollo de computadoras que, décadas más tarde, se convertirían en parte habitual de la vida cotidiana.

De la exhibición universitaria a la subasta

Antes de llegar al mercado de coleccionismo, los equipos pasaron por Kingston University, en Londres, donde se exhibieron en febrero de 2024 dentro de la muestra “Creating the Everything Device: Showcasing the Machines That Built the Future”, dedicada a las primeras computadoras y máquinas de videojuegos.

Tras la exhibición, las tres piezas (el Q1 de 1972, el Q1 Lite y la impresora adicional) fueron subastadas por primera vez en su historia a través de Heritage Auctions, con sede en Dallas. La venta se realizó sin precio de reserva.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modelo original incorporaba un microprocesador Intel 8008 de 8 bits y una pantalla con capacidad para 80 caracteres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sara Balbi, directora de la oficina londinense de la casa de subastas, advirtió antes de la puja que no existía ningún antecedente de mercado para fijar un valor de referencia. “Hay que tener en cuenta que estos equipos nunca pasaron por una subasta y no hay registro ni precedente establecido para ellos. Tendremos que ver qué decide el mercado”, afirmó Balbi.

El resultado final confirmó el interés de los coleccionistas por estas piezas. El Q1 original de 1972 se vendió por 37.179 libras esterlinas (cerca de 50.000 dólares), el Q1 Lite alcanzó las 8.316 libras (11.000 dólares) y la impresora complementaria del Q1 Lite se adjudicó en 1.175 libras (1.400 dóalres).

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