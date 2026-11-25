Los hogares inscriptos en el ReSEF reciben un reintegro de $9.593 por garrafa al momento de la compra (Gobierno de Misiones)

Guardar

El Gobierno Nacional amplió la red de medios de pago habilitados para cobrar el subsidio de garrafa de gas: Mercado Pago, AppYPF y Naranja X se incorporaron al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y los hogares inscriptos podrán recibir un reintegro de $9.593 por garrafa directamente al momento de la compra, usando su billetera virtual.

La medida se formalizó mediante un acta complementaria al convenio que ya existía entre la Secretaría de Energía, el Banco de la Nación Argentina y Modo, que amplía la red de medios de pago habilitados para acreditar el beneficio. En paralelo, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al programa.

PUBLICIDAD

El reintegro cubre hasta dos garrafas por mes en invierno y una en el resto del año

El SEF reemplazó al Programa Hogar desde mayo de este año y unifica en un solo sistema los beneficios para electricidad, gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y garrafas de 10 kilos. Para el gas envasado, el reintegro asciende a $9.593 por garrafa: durante el período invernal el beneficio alcanza a dos unidades por mes, y en el resto del año, a una.

El descuento no se aplica sobre la factura sino como un reintegro directo al momento de la compra, a través de las billeteras virtuales habilitadas: BNA+, Modo y, a partir de ahora, Mercado Pago, AppYPF y Naranja X.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden acceder al subsidio de garrafa

Pueden inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) los hogares que cumplan al menos una de estas condiciones:

Ingresos netos del hogar menores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para hogar tipo 2, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Al menos un integrante titular del Certificado de Vivienda Familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

Al menos un integrante que perciba la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Al menos un integrante titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

El beneficio cubre hasta dos garrafas de 10 kilos por mes durante el período invernal y una por mes el resto del año. (Freepik)

Un dato clave: el subsidio de garrafa es incompatible con el subsidio al gas por redes. Los hogares que ya reciben bonificación en su factura de gas no califican para el reintegro en garrafa.

A su vez, aunque los ingresos estén por debajo del umbral exigido, hay situaciones patrimoniales que dejan a un hogar fuera del régimen. Queda excluido si alguno de sus integrantes tiene un automóvil con hasta tres años de antigüedad —salvo que haya un titular de CUD en el grupo familiar—, o si entre todos poseen tres o más inmuebles.

PUBLICIDAD

También quedan afuera los hogares en los que al menos una persona sea propietaria de una embarcación de lujo o una aeronave, o cuente con activos societarios. La evaluación se realiza siempre sobre el conjunto del grupo familiar.

Cómo inscribirse en el ReSEF paso a paso

Antes de iniciar el trámite, conviene verificar si el hogar ya está registrado. Quienes estaban en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben repetir la gestión: sus datos migraron de forma automática al ReSEF. Sí deben inscribirse los hogares que nunca solicitaron el beneficio, los ex beneficiarios del Programa Hogar y quienes tenían la Tarifa Social de Gas.

PUBLICIDAD

La inscripción se realiza de forma online, desde el celular o la computadora, y se resuelve en cinco pasos:

Verificar si el hogar ya figura en el registro en el sitio oficial (subsidios-energia.argentina.gob.ar) o en la app Mi Argentina. Reunir la documentación: datos de ingresos, información de los integrantes del hogar, situación laboral y datos patrimoniales. Ingresar al sitio con una cuenta de Mi Argentina (CUIL y clave personal). Completar el formulario, que tiene carácter de declaración jurada. Parte de la información aparece precargada con datos del Estado; el solicitante debe revisar y corregir lo que esté desactualizado. Enviar la solicitud: el sistema cruza lo declarado con bases oficiales y notifica si fue aprobada o rechazada.