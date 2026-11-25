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En la historia de América Latina existen fechas nacidas del dolor que se transformaron en banderas de justicia. Una de las más significativas es el 25 de noviembre, jornada conmemorada en todo el mundo para exigir el fin de la violencia contra las mujeres.

Detrás de esta declaración oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) existe una historia profundamente humana: el sacrificio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas que desafiaron una de las dictaduras más crueles del continente.

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Durante más de tres décadas, entre 1930 y 1961, el país caribeño estuvo bajo el control absoluto de Rafael Leónidas Trujillo. Era una época marcada por el miedo, la censura y la persecución contra cualquier opositor. Lejos de guardar silencio ante las injusticias del régimen, Patria, Minerva y María Teresa decidieron organizarse.

Las tres formaron parte activa del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, una agrupación clandestina que buscaba derrocar al dictador y devolverle la libertad al país. Dentro de esa red secreta, adoptaron un nombre clave que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva: «Las Mariposas».

Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana con mano de hierro durante 31 años (1930-1961), en un régimen marcado por la censura, el miedo y la persecución política.

A principios de 1960, Minerva y María Teresa fueron arrestadas, encarceladas y sometidas a duros maltratos junto con sus esposos, acusadas de atentar contra la seguridad del Estado. Aunque ellas fueron liberadas en agosto de ese mismo año, sus maridos permanecieron en prisión y ellas continuaron bajo estricta vigilancia. Pese al peligro evidente, no abandonaron su lucha, convirtiéndose en un objetivo directo para Trujillo.

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25 de noviembre de 1960: el día del crimen

La emboscada se ejecutó el viernes 25 de noviembre de 1960. Aquella mañana, Patria (de 36 años), Minerva (de 34) y María Teresa (de 25) viajaron hacia Puerto Plata para visitar a sus esposos encarcelados, quienes habían sido trasladados a una prisión lejana para obligarlas a recorrer carreteras solitarias. Iban acompañadas por su conductor de confianza, Rufino de la Cruz.

Al regresar a casa al caer la tarde, su vehículo fue interceptado en un tramo aislado por un escuadrón del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), la policía secreta del dictador. Los agentes los obligaron a bajar del jeep y los llevaron hacia unos cañaverales cercanos. Allí, lejos de testigos, las tres hermanas y su chofer fueron asesinados a golpes y estrangulamiento.

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Para encubrir el crimen, los responsables colocaron nuevamente los cuerpos dentro del automóvil y lo empujaron por un barranco, intentando simular un accidente de tránsito.

Lejos de silenciarlas, su ejecución provocó una ola de indignación nacional que aceleró el fin de más de tres décadas de tiranía trujillista en mayo de 1961. (Centro Cultural Inca Garcilaso)

El plan para engañar a la población fracasó. Nadie creyó la versión del accidente. El asesinato de tres mujeres jóvenes, madres y queridas en su comunidad provocó una indignación tan profunda que quebró el miedo de la sociedad dominicana. Apenas seis meses después, el 30 de mayo de 1961, Trujillo fue asesinado en una emboscada, poniendo fin a 31 años de tiranía.

Mientras el país iniciaba su transición democrática, la cuarta hermana, Bélgica Adela «Dedé» Mirabal —quien no realizó aquel viaje—, asumió la misión de mantener viva su historia. Dedé crió a los hijos de sus hermanas y convirtió el hogar familiar en la Casa Museo Hermanas Mirabal, preservando el legado de «Las Mariposas» para las futuras generaciones.

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1981 a 1999: del reclamo regional a la proclamación de la ONU

El recuerdo de las hermanas Mirabal trascendió pronto las fronteras dominicanas. En julio de 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, mujeres de toda la región se reunieron para denunciar los abusos y crímenes sufridos por razones de género. Allí, las delegadas dominicanas propusieron reconocer el 25 de noviembre como un día de lucha y memoria en honor a Patria, Minerva y María Teresa, iniciativa aprobada por unanimidad.

Cada 25 de noviembre, miles de personas alrededor del mundo salen a las calles para honrar la memoria de las hermanas Mirabal y exigir el fin de la violencia de género.

Durante casi dos décadas, movimientos sociales y de derechos humanos conmemoraron esta fecha exigiendo leyes y protección real. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió este reclamo histórico y declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Así, un crimen diseñado para silenciar a tres mujeres en una carretera del Caribe se transformó en un llamado global que recuerda cada año la urgencia de defender la vida y los derechos de todas las mujeres.