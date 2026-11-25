Durante el primer semestre de 2026 se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período del año anterior

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De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026 se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período del año anterior. Para alcanzar ese volumen se procesaron 181,5 millones de órdenes, según los datos publicados en el informe de la CACE Mid Term 2026, publicado en agosto de este año.

Esta actividad requiere perfiles operativos, técnicos y de atención al cliente, cuya demanda depende del volumen, la tecnología y la organización de cada operación. Así, el crecimiento del e-commerce genera oportunidades laborales en distintas etapas de la cadena, aunque la cantidad y el tipo de puestos necesarios varían según las características de cada negocio.

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A esta dinámica se suma la estacionalidad. Los grandes eventos de ventas online concentran una parte significativa del consumo anual y generan picos de actividad que requieren planificación. Fechas como Hot Sale, CyberMonday, Black Friday y el Día de la Madre pueden concentrar picos de pedidos y requerir refuerzos logísticos y operativos.

Para las empresas, el desafío es traducir la demanda comercial en una planificación de equipos

Para las empresas, esto implica un desafío que excede la incorporación puntual de personal. Dimensionar correctamente los equipos, anticipar los picos de actividad y disponer de procesos de reclutamiento ágiles y escalables es condición necesaria para sostener la experiencia del cliente.

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Identificar estas necesidades antes de los picos de demanda permite estimar cuántas personas se requieren, qué tareas deberán realizar y cuáles son los plazos de incorporación realistas. Para ello, se recomienda contemplar el volumen de pedidos, la productividad por tarea, los turnos, la capacitación inicial, la cobertura de ausencias y el tiempo necesario para que cada persona alcance el desempeño esperado.

Los perfiles que requiere la operación

La operación del e-commerce requiere distintos perfiles, según las tareas, el volumen de actividad y la tecnología utilizada.

En logística y operaciones se requieren preparadores de pedidos, operarios de depósito, supervisores de depósito y conductores de última milla para sostener la eficiencia y cumplir con los plazos de entrega.

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La automatización, el análisis de datos y la incorporación de IA agregan nuevas variables a la ecuación. En algunos casos, permiten reducir tareas repetitivas. En otros, crean nuevas necesidades de supervisión, análisis o soporte. Por eso, además de incorporar talento, las organizaciones necesitan evaluar qué competencias pueden desarrollar en sus equipos actuales mediante capacitación y aprendizaje continuo.

Los grandes eventos de ventas online concentran una parte significativa del consumo anual y generan picos de actividad que requieren planificación

También intervienen perfiles vinculados con contenidos, comunidades digitales y ventas en redes sociales.

Un mayor volumen de pedidos o de unidades por pedido puede requerir más personal para preparar y clasificar la mercadería, mientras que una mayor demanda de entregas rápidas puede hacer que la empresa necesite reforzar la distribución y la coordinación logística. También es clave contemplar la gestión de devoluciones y la atención posventa.

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Para las empresas, el desafío es traducir la demanda comercial en una planificación de equipos: definir perfiles, anticipar incorporaciones, capacitar y medir el desempeño. Esa preparación permite sostener el servicio durante los picos de actividad y ajustar la capacidad cuando cambian los volúmenes.

La autora es Supervisora de Reclutamiento y Selección de Grupo Gestión