La federación de consumidores inició acciones legales contra Meta por publicidad engañosa sobre el uso cotidiano de las gafas inteligentes (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

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La Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores (vzbv) demandó a Luxottica, fabricante de los lentes Ray-Ban Meta, y abrió un procedimiento contra la empresa. Sostiene que los anteojos con cámara e inteligencia artificial no pueden usarse en la calle sin infringir el reglamento europeo de protección de datos.

La demanda contra Luxottica Group, la empresa italiana que fabrica y vende las gafas, se presentó el 23 de noviembre ante el Kammergericht, el tribunal superior de Berlín, según el registro de acciones colectivas de las asociaciones de consumidores. Es una demanda para que la empresa cese una práctica.

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Contra Meta, el vzbv informó que inició un procedimiento y que decidió presentar una demanda. En ambos casos, la federación había enviado antes un aviso formal de cese. Según su comunicado, ninguna de las dos firmas respondió con el compromiso de abandonar las prácticas cuestionadas, el paso previo que habilita la vía judicial.

Qué reprocha la federación a cada empresa

A Luxottica le atribuye haber incumplido la obligación de informar antes de la compra. En la tienda en línea de Ray-Ban, afirma el vzbv, no se avisa al comprador de que, al grabar a terceros, puede convertirse en responsable del tratamiento de sus datos personales según el reglamento europeo.

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El sistema de aviso con una luz blanca de pocos milímetros no resulta suficiente para alertar a los transeúntes sobre la grabación en espacios públicos (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Para la federación, el diseño del producto tampoco permite cumplir las obligaciones que de ahí se derivan, en especial informar a las personas filmadas. Por eso concluye que las gafas no se pueden usar en espacios públicos sin restricciones y sin riesgo de infringir la norma. El comunicado añade que las autoridades de protección de datos pueden imponer multas.

A Meta le reprocha publicidad engañosa. Según el vzbv, el sitio de la empresa da a entender que todas las funciones anunciadas se pueden usar sin problema en la vida diaria, algo que la federación considera casi imposible de hacer de forma legal en la vía pública.

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También cuestiona que el diseño no cumpla el principio de protección de datos desde el origen, que el reglamento europeo recoge en su artículo 25. El foco está en el aviso de grabación: una pequeña luz blanca intermitente.

La directora del vzbv, Ramona Pop, afirmó que los lentes permiten grabar imagen y sonido sin que nadie lo note y que un punto luminoso de pocos milímetros no basta para avisar a la gente en el espacio público. Dijo que los productos deben diseñarse para poder usarse respetando la ley y los derechos de terceros.

La federación añade que las personas filmadas no saben qué datos se procesan ni con qué fin. En particular, afirma que no pueden saber si sus datos sirven para entrenar sistemas de inteligencia artificial, ni ejercer con eficacia su derecho a oponerse.

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La tienda virtual de Ray-Ban omite advertir a los compradores sobre su responsabilidad legal en el tratamiento de datos personales de terceros (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Una petición que se extiende al Gobierno alemán

Además de los litigios, el vzbv pide a la política que actúe. Argumenta que los fabricantes diseñan los productos, pero no siempre procesan ellos mismos los datos recogidos, y en ese caso el reglamento no los considera responsables.

Reclama que se les obligue igualmente a diseñar dispositivos que protejan la privacidad, con ajustes que reduzcan la recolección de datos y funciones de grabación claramente visibles. Pide al Gobierno federal que lo defienda en la reforma en curso del reglamento europeo de protección de datos.

La presentación de una demanda no resuelve las acusaciones: los tribunales deberán determinar si la información de la tienda en línea y la publicidad cumplen la ley. El comunicado del vzbv no incluye una respuesta de Meta ni de Luxottica.

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