La herramienta impide las capturas de pantalla y oculta el contenido en el selector de aplicaciones (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

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Signal, la aplicación de mensajería cifrada, impide que los asistentes de inteligencia artificial integrados en el teléfono lean el contenido de sus chats. La función, que Signal llama protección de pantalla, bloquea además las capturas y se activa sola en iPhone. En Android se enciende cuando un asistente intenta leer la pantalla.

Según la página de ayuda oficial de la plataforma, los sistemas operativos incluyen cada vez más asistentes, como Gemini en Android y Siri AI en iPhone, que pueden leer lo que aparece en pantalla, a menudo sin una señal clara de que lo hacen. La empresa afirma que, como ese acceso viene activado de forma creciente por defecto, protege las conversaciones de manera automática.

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Mientras la protección está activa, Signal bloquea tres cosas: las capturas y grabaciones de pantalla dentro de la aplicación, la aparición de su contenido en la lista de aplicaciones recientes (Android) o en el selector de aplicaciones (iPhone), y la lectura de la pantalla por parte de asistentes de IA del dispositivo.

Qué versiones la incluyen

En Android, la función requiere Signal 8.35.1 o posterior. En iPhone, hace falta Signal 8.37 o posterior y, además, iOS 27 o posterior. Si la aplicación no está actualizada, las opciones descritas a continuación no aparecerán en el menú.

La función exige versiones actualizadas de Signal en Android y en los teléfonos iPhone (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La activación difiere entre sistemas. En iPhone, la opción llamada Bloquear Siri AI (en la aplicación aparece como Block Siri AI) viene encendida por defecto. En Android, la protección se enciende automáticamente la primera vez que un asistente intenta leer la pantalla, y la aplicación muestra un mensaje que explica lo ocurrido.

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Quien prefiera tenerla activa desde el inicio en Android puede encenderla manualmente, según la guía de Signal, en Ajustes, Privacidad, Seguridad de la aplicación y Protección de pantalla (en inglés, Settings, Privacy, App security, Screen security). En esa plataforma, la opción solo tiene dos estados: activada o desactivada.

En el iPhone, el control está en Ajustes, Privacidad, Bloquear Siri AI (Settings, Privacy, Block Siri AI). Ofrece tres posibilidades: activada, que es la opción por defecto; desactivada; y desactivada durante 10 minutos, tras lo cual la protección vuelve a encenderse sola.

Signal bloquea el acceso de asistentes de inteligencia artificial como Gemini y Siri a las conversaciones

La tercera opción sirve para quien necesita hacer una captura de pantalla puntual. Si el usuario intenta capturar un chat con la protección activa, Signal muestra un aviso de que la captura fue impedida. Al tocar Opciones, puede apagar la protección por 10 minutos, desactivarla o dejarla encendida.

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En Android, el teléfono directamente no realiza la captura mientras la protección está activa. Activar esta función en Android también activa la opción separada que oculta la pantalla de Signal en el selector de aplicaciones.

Qué se pierde al desactivarla

Antes de apagar la protección, Signal pide una confirmación. La empresa advierte que, sin ella, los asistentes de IA podrían escanear el contenido de Signal y usarlo para funciones que pueden no ser privadas.

En iPhone, tras desactivarla desde Bloquear Siri AI, la aplicación no vuelve a recordarlo. La visibilidad de los chats en el selector de aplicaciones se controla con otro ajuste, llamado Ocultar pantalla en el selector de aplicaciones (Hide Screen in App Switcher).

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En Android, si el usuario apaga la protección tocando el botón del aviso que lo propone, Signal la vuelve a encender pasados 90 días. Si la apaga manualmente desde los ajustes, la aplicación tampoco insiste después.

La guía precisa que la función solo afecta a la captura de pantalla y al escaneo en el dispositivo. No modifica el cifrado de los mensajes, quién puede verlos ni ningún otro ajuste. Las instrucciones corresponden a las versiones indicadas en la página de ayuda oficial de Signal.