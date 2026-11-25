El presupuesto de la puesta a punto varía significativamente según el taller y las marcas de repuestos que se utilicen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A un mes del inicio de la temporada alta de verano, miles de conductores empiezan a organizar sus vacaciones en auto. Pero antes de cargar el equipaje y definir el itinerario, hay un paso que suele quedar para último momento: comprobar que el vehículo esté en condiciones de recorrer cientos de kilómetros en ruta.

La puesta a punto previa a un viaje largo no apunta sólo a evitar un mal momento: apunta, sobre todo, a la seguridad de quienes viajan en el auto y de quienes circulan a su alrededor. En trayectos extensos, con el vehículo cargado y a velocidad sostenida, los frenos, los neumáticos y el motor trabajan de manera más exigente que en el uso diario, y cualquier falla tiene consecuencias mayores.

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Para dimensionar cuánto cuesta ese control, Infobae relevó precios en talleres y casas de repuestos del AMBA y calculó el promedio de cada rubro para un Fiat Cronos (uno de los vehículos más vendidos de los últimos años), con valores de noviembre de 2026. Según esos datos, los cuatro servicios básicos suman $260.000, mientras que el total puede llegar a $799.106 si además corresponde cambiar la cadena de distribución y realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Los precios relevados son promedios: hay repuestos y servicios bastante más económicos y también bastante más caros, según el taller y la casa de repuestos. Además, falta un mes para la temporada alta de verano y los valores pueden cambiar en función de la demanda de la época, cuando aumenta la cantidad de autos que pasan por los talleres antes de salir de viaje.

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Frenos: el control que no admite postergaciones

El sistema de frenos es central en cualquier viaje: de su estado depende la distancia que necesita el auto para detenerse. Las pastillas, que al presionar contra el disco frenan el vehículo, se desgastan con el uso, y en ruta, con pasajeros y equipaje, el peso adicional exige más al sistema.

Los especialistas recomiendan no ahorrar en el mantenimiento de los frenos y los neumáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de frenos y juego de pastillas tiene un precio promedio de $35.000 para ese modelo (hay mucha dispersión de precios, dependiendo la marca), mientras que el servicio de cambio de pastillas promedia los $80.000 en el AMBA. La revisión permite saber en qué estado está el sistema antes de salir; si se detecta desgaste, el cambio deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad.

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Aceite, filtro y alineación: cuidar el motor y la estabilidad

El cambio de aceite y filtro tiene un precio promedio de $95.000 y es un servicio habitual del mantenimiento que debe considerarse antes de un viaje largo. El aceite lubrica las piezas móviles del motor, reduce la fricción y ayuda a disipar el calor; con el tiempo pierde sus propiedades, mientras que el filtro retiene las impurezas que podrían circular por el circuito. En un viaje largo, el motor funciona muchas horas seguidas, y un lubricante degradado acelera el desgaste y aumenta el riesgo de una falla mecánica. Quedarse detenido en una ruta, además de un trastorno, expone a los ocupantes del auto a una situación de peligro.

La alineación y el balanceo promedian $50.000 en talleres especializados. La alineación ajusta los ángulos de las ruedas para que el auto avance en línea recta, y el balanceo compensa las diferencias de peso en cada rueda para evitar vibraciones. Cuando alguno de los dos falla, los neumáticos se desgastan de forma despareja, el vehículo tiende a irse hacia un costado y el conductor debe corregir el volante de manera constante, algo que se acentúa a velocidades de ruta y que afecta la estabilidad y el agarre en una maniobra de emergencia.

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Cadena de distribución y VTV

El gasto más alto de la lista es el cambio de cadena de distribución, aunque se trata de algo ocasional (se recomienda cambiarla cada 200.000 kilómetros). El valor promedio hoy es de $425.000 e incluye el repuesto y la mano de obra. La cadena sincroniza el movimiento de las piezas internas del motor, por lo que una rotura puede causar daños graves y la detención inmediata del vehículo. No se cambia en cada service: depende de los plazos que fije el fabricante y del estado que presente la pieza al ser revisada.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene hoy un costo de $114.106 en provincia de Buenos Aires. Es el control que verifica que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad, y revisa elementos como frenos, luces, suspensión y dirección. Hacerla antes de salir de vacaciones, cuando corresponde, permite detectar fallas y circular con la documentación en regla. Es, junto con el service, uno de los trámites que conviene resolver con anticipación, aunque no corrseponde hacerlo todos los años.

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Repasando, los cuatro servicios básicos —alineación y balanceo, cambio de aceite y filtro, revisión de frenos y juego de pastillas, y servicio de cambio de pastillas— suman $260.000 de puesta a punto. Con la cadena de distribución y la VTV, el total llegaría a $799.106 para un Fiat Cronos. Con un mes por delante de la temporada alta, hacer la puesta a punto con tiempo permite comparar presupuestos y evitar la demanda de último momento.