Las listas de la IA pueden ser un referente para tomar una elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diciembre concentra celebraciones familiares, reuniones de fin de año y la expectativa por nuevos comienzos. La inteligencia artificial (IA) propone una lista de nombres para bebés nacidos en diciembre de 2026 que combina referencias a la luz, la Navidad, el cielo nocturno y opciones muy populares en el mundo hispano.

Las sugerencias de Gemini y ChatGPT no reemplazan las decisiones personales de cada familia, pero pueden servir como punto de partida. Hay alternativas tradicionales, nombres cortos de sonoridad internacional y otros vinculados de forma directa con el mes, sus festividades y los símbolos asociados a esta época.

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Qué nombres sugiere Gemini

Entre las propuestas femeninas de Gemini aparecen Lucía, Clara y Alba. Lucía, de origen latino, se relaciona con la luz y tiene un vínculo con diciembre, porque su santoral se celebra el día 13.

Gemini es una herramienta gratuita que ofrece sugerencias de nombres de niños y niñas. (Foto: Europa Press)

Clara se asocia con ideas como brillo y luminosidad, mientras que Alba alude al amanecer y puede vincularse con la llegada de una nueva etapa.

Para los niños, una opción en esa línea es Lucas, nombre relacionado con el término latino lux, que significa luz. La selección incluye a Elena, cuyo significado se asocia con una antorcha o resplandor.

Son alternativas que permiten tomar como referencia la atmósfera de diciembre sin que el nombre quede limitado a una fecha o celebración específica.

Algunos nombres pueden estar relacionados con la celebración navideña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los nombres con una referencia navideña más explicita

La lista de nombres para bebés nacidos en diciembre de 2026 incluye varias opciones ligadas a las celebraciones de fin de año. Para niñas, Gemini propone Noelia, vinculada con Noël, la palabra francesa para Navidad. ChatGPT la incluye entre sus preferidos, junto con Natalia, Luciana, Antonella, Aurora, Isabella y Sofía.

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En los nombres masculinos, Noel aparece en ambas selecciones. Su asociación con la Navidad resulta inmediata y su extensión breve facilita la combinación con apellidos de distintas longitudes.

Gemini suma a Gabriel, relacionado con los relatos religiosos de esta fecha, mientras que ChatGPT incorpora Gabriel, Samuel y Emiliano dentro de sus sugerencias para niños.

La elección del nombre de un bebé es exclusiva de los padres y la IA solo brinda sugerencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué opciones toman inspiración del cielo de diciembre, según la IA

El cielo nocturno de diciembre aparece como otra fuente de ideas en las sugerencias. Gemini plantea Estrella y Estela, dos nombres que evocan brillo, orientación y el paisaje nocturno.

Además, propone Vega, denominación asociada con una de las estrellas más visibles del firmamento y que ganó presencia entre los nombres femeninos de uso reciente.

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La referencia astronómica puede ser útil para familias que buscan un nombre con relación simbólica con la época, sin una mención explícita a la Navidad. En ese grupo entra Aurora, incluida por ChatGPT, que remite al amanecer.

Cuáles nombres tradicionales conservan vigencia en diciembre

Algunas de las opciones reúnen tradición y continuidad entre distintas generaciones. Nicolás figura en las sugerencias de Gemini por su relación con la festividad de San Nicolás, que se conmemora el 6 de diciembre. Su origen griego se vincula con la idea de “victoria del pueblo” y conserva presencia en varios países de habla hispana.

Los nombres cortos suelen ser muy llamativos al momento de tomar la decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, aparecen Ángel, Martín, Julián y Mateo. Ángel ofrece una referencia tradicional para la temporada, mientras que Martín y Julián mantienen una sonoridad clásica.

Para quienes buscan nombres cortos, las propuestas incluyen Alma, Mía y Chloe para niñas, sumado a Leo, Gael y Liam para niños. Alma se caracteriza por su brevedad y una pronunciación simple.

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Mía puede combinarse con distintos apellidos, mientras que Chloe presenta una alternativa de origen griego con circulación en varios idiomas.

En el grupo masculino, Leo y Gael responden a una preferencia por nombres de pocas letras. ChatGPT incorpora Liam, y Gemini propone Thiago, una variante de Santiago que mantiene presencia entre las elecciones contemporáneas.