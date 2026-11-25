Manuel Neuer fue visto nn Buzios, Brasil, junto a una misteriosa mujer

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Las primeras preguntas que se dispararon en redes sociales fueron automáticas: ¿qué estaba haciendo el legendario arquero alemán Manuel Neuer en las coquetas playas brasileñas de Buzios en plena recuperación de su lesión? Pero inmediatamente surgió un segundo interrogante, mucho más complejo de desenmarañar y con una trama llamativa: ¿quién es la mujer que lo acompaña en medio de las fuertes versiones de divorcio días después de ser padre?

El campeón del mundo con Alemania en 2014 estaba recuperándose de una lesión en el pie cuando algunos transeúntes curiosos lo filmaron en Buzios. Una de las grabaciones lo exhibió al mando de una Vespa con una mujer como acompañante. Otra secuencia lo mostró en una casa de comidas rápidas, cerca de la misteriosa joven, mientras hablaba por teléfono.

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La pieza que completa el rompecabezas está sobre su relación con Anika Neuer, la madre de sus dos hijos. La popular revista Bunte asegura que Anika (26 años) y Manuel (40 años) se separaron poco después del nacimiento del segundo hijo de la pareja a finales de agosto: ya eran padres de Luka, nacido en marzo del 2024. “Manuel Neuer ya se mudó de la casa que compartían a orillas del lago Tegernsee. Anika aún vive allí con sus dos hijos”, confirmaron.

En ese marco, Neuer apareció en Brasil y la mujer de 23 años fue identificada inicialmente como una “fisioterapeuta”. Sin embargo, el tabloide local TZ detalló que Neuer llevó a cabo otro viaje a la península italiana de Sicilia a finales de septiembre y principios de octubre durante el parate de actividades por la Fecha FIFA: “Al igual que en Brasil, estuvo acompañado por una mujer cuya identidad no ha sido revelada”, señalaron tomando información del diario Bild.

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El medio italiano Siracusa Press había dado el reporte de esa aparición por tierras italianas, narrando con sorpresa la irrupción como un “turista normal” que entró a comprar una “bandeja de dulces” a un comercio local “acompañado de otra persona” sin dar mayores detalles. “Tan solo unas semanas antes, la esposa de Neuer, Anika, había dado a luz a su segundo hijo”, aseguró el TZ, pero según los reportes citados de Bild su ex mujer “se enteró del viaje a Sicilia poco después”. “Al poco tiempo, la ruptura matrimonial de la pareja se hizo pública”, aseguraron.

Los datos indican que esta misteriosa acompañante estuvo al lado del arquero tanto en Italia como en Brasil. Sin embargo, nadie se anima a confirmar qué tipo de vínculo existe entre Neuer y la presunta fisioterapeuta que tendría 17 años menos que él. El diario Stuttgarter-Zeitung remarca, además, que no hay oficializaciones formales del divorcio de Neuer con la jugadora de balonmano Anika Neuer, “considerados la pareja ideal del fútbol alemán durante seis años”.

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El citado periódico insiste con que los informes locales aseguran que Manuel dejó a Anika “pocos días después del parto” y los titulares sobre su vida privada se “avivaron” más con las fotos en Brasil: “Las imágenes que salieron a la luz muestran a Neuer no solo, sino acompañado por una joven”. “Si su relación es puramente profesional, relacionada con su rehabilitación médica, o si hay algo más, sigue siendo pura especulación”, reconocen. La cadena RTL también abordó el tema de la “desconocida” acompañante en Brasil e Italia. “La pregunta sigue en pie: ¿Quién acompaña a Manuel Neuer en Brasil? Aún no hay información confirmada sobre la identidad de la mujer", plantearon.

Manuel Neuer, portero del Bayern de Munich, se encuentra en plena recuperación (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

Los informes aseguran que Manuel Neuer regresó a Múnich después de pasar varios días en Brasil. El arquero de Bayern Múnich retomó este miércoles los trabajos de recuperación en la ciudad deportiva del club, tras la autorización que recibió para continuar fuera de Alemania una parte de su tratamiento por una lesión en el pie derecho.

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La presencia de Neuer en Brasil no formó parte de una rehabilitación completa en el extranjero. Max Eberl, director deportivo de Bayern Múnich, explicó que el club había dado el visto bueno para que el arquero pasara una semana fuera del país, con el objetivo de descansar y realizar una movilización controlada del pie lesionado. “Él no hace la rehabilitación de manera externa; puede descansar un poco durante una semana”, señaló Eberl, según recogió Augsburger Allgemeine. El dirigente agregó que la decisión fue acordada con la conducción deportiva y el área médica de la institución.

Según publicó Bild, el futbolista regresó el 25 de noviembre a la sede de Bayern Múnich, donde realizó ejercicios sobre una bicicleta fija y una rutina específica de fuerza. El medio indicó que Neuer estuvo acompañado por el preparador físico Simon Martinello durante una sesión de unos 30 minutos y que seguirá con su plan de recuperación en Alemania. Vale recordar que el arquero sufrió el 7 de noviembre un desgarro parcial de un tendón en el pie derecho durante el triunfo por 2 a 1 ante Mainz 05. De acuerdo con la información difundida por el diario alemán, el club calcula que su ausencia se extenderá por unos dos meses. Jonas Urbig quedó como reemplazante en el arco durante ese período.

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Anika Bissel se separó de Manuel Neuer. La pareja tuvo dos hijos (REUTERS/Heiko Becker)

Sin embargo, su nombre aparece en los medios del corazón por las versiones de separación y el misterio de su compañera en las últimas dos escapadas fuera de Alemania. Neuer se casó en noviembre de 2023 y celebró con Anika una fiesta en el Tirol del Sur en julio de 2025.

El final del matrimonio añadió una dimensión personal a la lesión y al viaje del guardameta. Distintos medios alemanes informaron que la ruptura se produjo pocas semanas después del nacimiento del segundo hijo de la pareja. Si bien no se pronunciaron públicamente sobre su situación familiar, ni detallaron los motivos de la separación, la información generó reacciones en redes sociales. La terapeuta de parejas Ruth Marquardt publicó un video en Instagram con críticas al modo en que, según las versiones periodísticas, se habría producido la separación. En declaraciones reproducidas por Sport Bild, Marquardt cuestionó la idea de que un padre se desvincule de la vida cotidiana de sus hijos tras una ruptura.

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El actor Sven Martinek también escribió una columna dirigida al arquero, aunque aclaró que desconocía las circunstancias privadas de la pareja. “Una separación tiene siempre dos lados. Ninguno sale en los diarios”, sostuvo en un texto publicado por Bild. El intérprete, padre de siete hijos, planteó que vivir en domicilios distintos no implica necesariamente abandonar las responsabilidades parentales.

Mientras las versiones sobre su vida privada ocupan espacio en la prensa alemana, Neuer afronta su recuperación con la mira puesta en regresar al arco de Bayern Múnich. El club no informó una fecha precisa para su vuelta, aunque los reportes difundidos en Alemania prevén que no jugará antes de finalizar el año.

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Neuer sufrió su última lesión a inicios de noviembre (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)