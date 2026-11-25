Mendoza registró la menor presión tributaria combinada sobre las ventas, mientras que San Miguel de Tucumán, La Plata y Lanús quedaron entre las ciudades con mayor carga

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La distancia entre una ciudad y otra puede medirse en kilómetros, pero para un comercio argentino también puede traducirse en varios puntos de su facturación. Un mismo negocio puede destinar entre 3,25% y 6,40% de sus ventas a Ingresos Brutos y tasas municipales, según el distrito en el que funcione, una brecha que termina por trasladarse al precio de productos y servicios.

Para Virginia Giordano, economista y directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), esa disparidad revela un problema que excede la alícuota que figura en las normas. “La alícuota es la punta del iceberg”, afirmó en Infobae Al Mediodía al describir cómo se compone la carga real que enfrentan comercios, industrias y empresas de servicios en cada jurisdicción.

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Mendoza registró la menor carga y Tucumán quedó entre las más altas

El monitor de IDESA, que comparó 31 localidades, ubicó a Mendoza como la ciudad con menor presión al combinar Ingresos Brutos con las tasas municipales sobre las ventas. Detrás quedaron la Ciudad de Buenos Aires y Tres de Febrero. “El análisis se limita a los impuestos sobre las ventas”, aclaró Giordano, al precisar el alcance de la medición.

La economista advirtió que el mapa tributario no agota las variables que pesan sobre una decisión empresarial. Habilitaciones, trámites administrativos y otras exigencias locales quedaron fuera del monitor, aunque inciden sobre la operatoria cotidiana. “No incorpora otros factores que influyen en una decisión empresarial”, señaló sobre el recorte del estudio.

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En el extremo opuesto aparecieron San Miguel de Tucumán, La Plata y Lanús entre las ciudades con mayor presión, mientras que Cecilia Boufflet también mencionó a Córdoba y Río Cuarto entre los peores resultados del informe. “Hay localidades con peores resultados”, fue la síntesis que dejó ese contraste entre distritos.

La diferencia no se da únicamente entre provincias. Dentro de la provincia de Buenos Aires, una firma puede pagar hasta cuatro veces más por una tasa municipal según el municipio donde se radique. “Una empresa puede pagar hasta cuatro veces más”, remarcó Giordano al poner el foco en esa desigualdad.

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El contraste entre La Plata y Tres de Febrero ilustra la situación: ambas ciudades se encuentran relativamente cerca, pero sus comercios enfrentan niveles muy distintos de tasas municipales. “Registran una distancia amplia”, explicó la directora de IDESA al comparar la carga que soportan los negocios de esos dos distritos.

Mendoza registró la menor presión tributaria combinada sobre las ventas, mientras que San Miguel de Tucumán, La Plata y Lanús quedaron entre las ciudades con mayor carga Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El impuesto se acumula desde el trigo hasta la góndola

La consecuencia aparece a lo largo de toda la cadena productiva. Ingresos Brutos y las tasas municipales se van sumando en cada etapa de elaboración, distribución y venta, y cada empresa incorpora ese costo al valor que cobra por su bien o servicio. “Esa característica eleva el costo final de los bienes”, planteó Giordano.

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La diferencia con el IVA está en el mecanismo de cómputo. En ese impuesto, cada integrante de la cadena puede descontar lo que abonó en la instancia anterior; con Ingresos Brutos y las tasas municipales, ese crédito no existe. “No ofrecen ese mecanismo”, explicó la economista sobre los tributos provinciales y locales.

Un paquete de fideos permite seguir el recorrido de esa acumulación: tributan el productor de trigo, la industria harinera, la fábrica de pastas, el distribuidor y el comercio minorista. “Pagan impuestos el productor de trigo, la industria harinera, la fábrica de pastas, el distribuidor y el comercio minorista”, enumeró Giordano.

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Así, cada eslabón traslada su propio pago al precio siguiente. La directora ejecutiva de IDESA indicó que una tasa de uno o dos puntos puede derivar en una carga acumulada de 16% o 20% cuando la cadena es extensa. “Puede terminar con una carga acumulada de 16% o 20%”, sostuvo.

Durante la presentación del monitor, representantes de la industria mencionaron casos en los que la carga acumulada alcanzó el 60%, según relató la economista. Para Giordano, esos niveles se vinculan con actividades que atraviesan numerosos procesos antes de llegar al consumidor. “La carga acumulada llegó al 60%”, contó sobre los ejemplos expuestos.

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La cerveza fue otro de los productos utilizados para explicar el recorrido de los gravámenes. Antes de que la bebida terminada llegue a quien la comercializa, la tapa, la etiqueta, la botella y otros insumos ya pasaron por instancias tributarias. “La tapa, la etiqueta, la botella y otros insumos pagan tributos”, indicó.

Los adicionales y las bases de cálculo alteran el monto final

Las alícuotas legales, según Giordano, muestran apenas una parte de lo que finalmente paga una empresa. Cargos fijos, adicionales y otros conceptos pueden modificar el resultado, por lo que una reducción nominal no garantiza una baja efectiva. “Una reducción de alícuota no siempre implica una baja efectiva”, advirtió.

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La base imponible suma otra capa de complejidad. En el caso de los bancos, el pago puede calcularse sobre ingresos financieros, número de empleados, superficie de las sucursales o ubicación de cajeros automáticos, de acuerdo con la localidad. “La base imponible también cambia según el sector y la localidad”, explicó la economista.

Esa diversidad vuelve difícil comparar municipios a partir de una sola tasa publicada. Para conocer la carga completa, una empresa debe reconstruir el conjunto de reglas que rige en cada jurisdicción, desde los adicionales hasta la forma de medir la actividad. “Una empresa necesita calcular el impuesto completo”, afirmó Giordano.

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El sector financiero figura entre los más afectados por esa estructura, según el relevamiento. La directora de IDESA estimó una carga promedio de 14% al combinar Ingresos Brutos y tasas municipales sobre el crédito, un costo que vinculó con las dificultades de acceso al financiamiento. “Estamos gravando el crédito”, planteó.

La observación alcanza tanto a los préstamos para familias como a los recursos que buscan las empresas para invertir o sostener su operación. “Préstamos para familias” y “fondos para empresas” quedan alcanzados por ese encarecimiento, señaló la economista al describir los efectos de la presión tributaria sobre el financiamiento.

IDESA propone reemplazar Ingresos Brutos y las tasas por un esquema ligado al IVA

Frente a ese escenario, Giordano propuso sustituir Ingresos Brutos y las tasas municipales por un sistema asociado al IVA, con el objetivo de evitar que los impuestos se acumulen durante el proceso productivo. “La idea busca evitar la acumulación de impuestos”, explicó sobre la alternativa planteada por IDESA.

El cambio exige acuerdos entre Nación, provincias y municipios. Las provincias dependen fuertemente de Ingresos Brutos, que representa cerca del 80% de la recaudación propia de la mayoría de las jurisdicciones, mientras que los municipios sostienen servicios e infraestructura con sus tasas. “Cualquier reforma necesita acuerdos”, sostuvo Giordano.

La economista recordó un intento anterior de reducir las alícuotas de Ingresos Brutos. Según su descripción, algunas provincias utilizaron el límite propuesto como referencia para elevar sus tasas hasta ese tope. “Algunas provincias aprovecharon el límite propuesto para elevar sus tasas”, señaló.

Por eso, Giordano consideró que una baja de alícuotas no alcanza para eliminar el efecto cascada. También mencionó los procesos de reforma impulsados en Brasil y la India para dejar atrás impuestos de características similares. “Brasil y la India avanzan con reformas tributarias”, afirmó.

El cierre de su planteo volvió sobre la excepcionalidad del esquema argentino. “Ingresos Brutos no existe en el resto del mundo”, afirmó Virginia Giordano durante la entrevista.

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