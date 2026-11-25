La foto que publicó Antonela Roccuzzo en sus redes sociales

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Una publicación de Antonela Roccuzzo con imágenes familiares de Lionel Messi y sus tres hijos celebrando el cumpleaños número 14 de su primer hijo Thiago (cumplió el 2 de noviembre) despertó atención entre seguidores del FC Barcelona por una prenda que llevó Mateo. El segundo hijo del matrimonio apareció con una camiseta azulgrana de la temporada 1998/99, una pieza asociada con el inicio de la marca deportiva estadounidense como proveedor técnico del club catalán.

La imagen mostró a los integrantes de la familia con distintas referencias a la indumentaria futbolística. Messi usó una remera de Adidas; Thiago vistió ropa de entrenamiento de la Selección Argentina; Ciro llevó una camiseta alternativa de la AS Roma, y Mateo eligió un modelo que remite a uno de los ciclos previos a la llegada de su padre al conjunto español.

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La elección de esa prenda puso en primer plano un período relevante de la historia del Barcelona. La temporada 1998/99 abrió la relación entre la institución y Nike, después de la etapa de Kappa como patrocinador técnico. El modelo se distinguió por las franjas anchas en azul y grana, el cuello en V, la ausencia de publicidad comercial en el frente y la disposición centrada del escudo junto al logotipo de la marca en amarillo.

Xavi debutó en la temporada 1998-99

El diseño formó parte de las celebraciones por los 100 años del club, fundado en 1899. Durante aquella campaña, el FC Barcelona alternó su camiseta tradicional de bastones con una edición dividida en dos mitades, una azul y otra grana, que evocaba los primeros uniformes de la entidad.

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La casaca que utilizó Mateo perteneció a un equipo dirigido por el neerlandés Louis van Gaal. El Barcelona ganó La Liga 1998/99 y terminó el torneo con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su rival clásico. El desempeño local contrastó con las eliminaciones antes de las instancias decisivas de la Champions League y la Copa del Rey.

Aquel plantel reunió a futbolistas que representaron distintas etapas del club. Pep Guardiola, Luis Figo, Luis Enrique, Patrick Kluivert, Phillip Cocu y los hermanos Frank y Ronald de Boer integraban el equipo que se consagró en el campeonato español. También fue una temporada de importancia para Xavi Hernández. Con 18 años, el mediocampista surgido de La Masia dio el salto al primer equipo con el dorsal 26. Con el tiempo, se adueñó de la camiseta número seis y compartió buena parte de su trayectoria con Messi en una de las etapas más exitosas de la institución.

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Rivaldo fue una de las figuras de aquel FC Barcelona

El brasileño Rivaldo llevó el número 11 y terminó la temporada con 29 goles en todas las competencias. Ese rendimiento antecedió a la obtención del Balón de Oro en 1999. En la tabla general de la liga española quedó sólo por debajo del mítico delantero español Raúl González (Real Madrid) a un gol (24).

La presencia de la camiseta en la publicación de Roccuzzo vinculó una imagen familiar con un período anterior al desembarco de Messi en España. Cuando el Barcelona usaba aquel modelo, el actual futbolista de Inter Miami tenía 11 años y jugaba en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys, en Rosario. Leo integraba la llamada “Máquina del ’87” antes de viajar a España en septiembre de 2000 para realizar una prueba en La Masia. Su recorrido oficial en el primer equipo azulgrana comenzó varios años después, el 16 de octubre de 2004, durante un partido ante Espanyol.

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En ese encuentro, Messi ingresó en un plantel que ya tenía a Xavi como una de sus figuras consolidadas. La relación entre ambos se extendería durante años, en una etapa posterior a la campaña 1998/99 que hoy volvió a aparecer en redes sociales a través de la camiseta elegida por Mateo.