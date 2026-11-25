Capcom confirmó que apagará los servidores de Exoprimal el 30 de septiembre de 2027, fecha en la que el videojuego dejará de funcionar en todas las plataformas.

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Capcom anunció que Exoprimal dejará de funcionar el 30 de septiembre de 2027, cuando la compañía apague definitivamente los servidores del videojuego de acción con dinosaurios. Desde ese momento, los jugadores perderán el acceso al título en todas las plataformas, incluso si compraron una copia física, conservan el juego instalado o intentan iniciar una partida individual.

La decisión marca el final de un proyecto que debutó en julio de 2023 y que apostó por combinar combates entre equipos de jugadores, armaduras futuristas y enfrentamientos contra enormes cantidades de dinosaurios. La compañía estableció un calendario de cierre dividido en tres etapas, que comenzó el 25 de noviembre de 2026 con la retirada de los contenidos prémium de sus pases de supervivencia.

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El apagado definitivo está previsto para el 30 de septiembre de 2027. A partir de ese momento, Exoprimal ya no podrá ejecutarse porque depende de una conexión con los servidores de Capcom. Por tanto, tener el disco físico no permitirá continuar jugando cuando el servicio deje de estar disponible.

Exoprimal llegó en julio de 2023 con una propuesta de combates entre equipos de cinco jugadores y enfrentamientos contra hordas de dinosaurios. (Capcom)

Cuándo dejará de venderse Exoprimal y qué pasará con las compras digitales

El calendario anunciado por Capcom establece que el videojuego continuará disponible en las tiendas digitales durante algunos meses. La fecha límite para comprarlo será el 31 de marzo de 2027.

Ese mismo día se retirarán de las plataformas digitales los contenidos descargables y los demás productos relacionados con el título. Quienes ya tengan una copia podrán conservarla en sus bibliotecas y descargarla nuevamente después de que desaparezca de las tiendas.

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Esto significa que los jugadores no perderán inmediatamente el acceso cuando termine su comercialización. Tendrán seis meses adicionales para instalarlo, completar la historia y participar en las partidas antes del cierre definitivo de los servidores.

El cierre de los servidores impedirá jugar incluso a quienes tengan el disco físico o conserven el título instalado en sus consolas y computadoras.

La primera fase de la despedida comenzó el 25 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, los niveles prémium de los pases de supervivencia correspondientes a las cuatro temporadas dejaron de estar disponibles para su compra. Los usuarios que ya habían adquirido esos contenidos podrán utilizarlos de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.

Por qué Exoprimal no funcionará ni siquiera con partidas individuales

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que el cierre afectará a todas las modalidades del videojuego. Aunque algunos jugadores podrían pensar que una partida individual debería seguir funcionando sin conexión, Exoprimal necesita comunicarse con los servidores para ejecutar sus actividades.

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La dependencia del servicio también alcanza a los enfrentamientos en los que participan personajes controlados por inteligencia artificial. Capcom había explicado en 2024 que los bots podían ocupar los lugares de otros jugadores cuando alguien iniciaba una partida en solitario o el sistema no encontraba suficientes participantes.

Esta alternativa permitía avanzar en la historia incluso cuando había poca actividad en los servidores. Sin embargo, los personajes controlados por la inteligencia artificial tampoco podrán mantener el funcionamiento del juego cuando Capcom desconecte su infraestructura.

Capcom retirará Exoprimal de las tiendas digitales el 31 de marzo de 2027, junto con sus contenidos descargables y otros productos.

La medida también afecta a quienes compraron la edición física. Aunque el disco conserve los archivos necesarios para instalar el título, no será suficiente para acceder a sus funciones. En otras palabras, la compra no garantiza que el videojuego pueda utilizarse indefinidamente.

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Un juego de dinosaurios que llegó en 2023

Exoprimal se lanzó el 14 de julio de 2023 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Su propuesta enfrentaba a dos equipos de cinco jugadores que utilizaban exoarmaduras para completar misiones mientras combatían contra oleadas de dinosaurios.

Las partidas también servían para descubrir una historia de ciencia ficción relacionada con la aparición de estas criaturas y los misterios detrás de los acontecimientos del juego.

En julio de 2024, después de completar el contenido previsto para sus cuatro temporadas, Capcom anunció que recuperaría los contenidos anteriores mediante un sistema de rotación. De esa manera, quienes llegaran después podrían acceder a las actividades y recompensas que se habían publicado durante el primer año.

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Los personajes controlados por inteligencia artificial tampoco permitirán continuar las partidas individuales después de que la compañía desconecte sus servidores.

Sin embargo, esa estrategia no modificó la dependencia de los servidores. Con el cierre anunciado para septiembre de 2027, la compañía pondrá fin a la posibilidad de jugar Exoprimal en cualquiera de sus plataformas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un problema de los videojuegos que requieren conexión permanente: comprar una copia física o digital no siempre significa tener acceso permanente a la experiencia. Cuando el funcionamiento depende de servidores administrados por la empresa, su cierre puede dejar sin utilidad incluso a los juegos que permanecen instalados en una consola o computadora.