El costo de la litigiosidad alcanzaría los USD 2.347 millones- crédito Corte Suprema de Justicia

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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) proyectó que 2026 cerrará con 135.377 juicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT/EP), que generarán un sobrecosto de USD 2.347 millones para el sistema. El diagnóstico advierte que las demandas presentan fuertes diferencias entre provincias y que muchas corresponden a casos rechazados, sin incapacidad reconocida o no denunciados previamente ante las ART.

De acuerdo con el informe oficial de la SRT, el sobrecosto proyectado equivale a USD 247 por trabajador cubierto y representa el 1,5% de la masa salarial total del sistema. El monto permitiría financiar la contratación de 139.000 trabajadores formales durante un año o cubrir 1,8 millones de salarios mensuales. También equivale a ocho millones de jubilaciones mínimas.

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Otro de los indicadores utilizados por la SRT es el índice de judicialidad, que mide la cantidad de expedientes iniciados por cada mil siniestros notificados. El promedio nacional se ubica en 189,6. Sin embargo, detrás de ese resultado existe una distribución territorial muy desigual: las siete jurisdicciones clasificadas con riesgo alto reúnen el 69% de los trabajadores cubiertos y el 86% de los juicios del país. Si se suman las seis provincias de riesgo medio, la concentración asciende al 97% de los litigios.

La provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 54% de los trabajadores cubiertos por el sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el primer grupo aparecen San Luis, Chubut, Santa Fe, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Jujuy. El informe identifica distintos factores detrás de esos resultados. San Luis presenta el mayor sobrecosto por trabajador, con USD 823, más del triple de la media nacional, y un índice de judicialidad de 354,7 demandas por cada mil siniestros.

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Chubut, por su parte, registra la mayor frecuencia de litigios del país, con 378,1 expedientes por cada mil siniestros y un sobrecosto de USD 400 por trabajador.

En términos de volumen, la atención está puesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires cuenta con 3,1 millones de trabajadores cubiertos y la Ciudad con otros 2,06 millones. En conjunto, ambas jurisdicciones concentran el 54% de la fuerza laboral alcanzada por el sistema, por lo que cualquier variación en sus indicadores tiene una incidencia significativa sobre el resultado nacional.

Buenos Aires registra un sobrecosto de USD 317 por trabajador y 185,9 juicios por cada mil siniestros. En CABA, los valores ascienden a USD 266 y 254,4, respectivamente. El documento también señala que el 90% de las demandas en territorio bonaerense y el 93% en la Ciudad corresponden a lo que define como litigiosidad especulativa.

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La composición de las demandas

Uno de los aspectos centrales del diagnóstico es la proporción de reclamos que, según la clasificación de la SRT, no cuentan con sustento administrativo previo. El organismo considera dentro de esta categoría los juicios correspondientes a siniestros rechazados, aquellos en los que las comisiones médicas o las ART determinaron un 0% de incapacidad y los casos que llegaron a la Justicia sin haber sido denunciados previamente ante el sistema.

En el promedio nacional, esta modalidad tiene una incidencia elevada, aunque con diferencias marcadas entre jurisdicciones. Mendoza encabeza el registro, con el 94% de sus demandas dentro de esa categoría. Le siguen Santa Fe y CABA, con el 93%, y Córdoba, con el 92%. En la provincia de Buenos Aires, la proporción alcanza el 90%.

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También se destacan Corrientes, con el 87%; Salta y Neuquén, con el 85% cada una, y Jujuy, con el 84%. En total, las nueve jurisdicciones con porcentajes particularmente elevados concentran el 89% de los juicios del país.

La SRT señaló que el 90% de las demandas en la provincia de Buenos Aires y el 93% en CABA corresponden a litigiosidad especulativa - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El informe advierte que una elevada frecuencia de demandas no necesariamente implica un mayor costo por trabajador. Santa Fe, por ejemplo, combina un sobrecosto de USD 298 con el segundo índice de judicialidad más alto del país, de 370,2, y un 93% de litigiosidad especulativa. Córdoba, en cambio, presenta indicadores económicos y judiciales intermedios —USD 180 por trabajador y 131,7 juicios por cada mil siniestros—, pero una proporción del 92% de reclamos dentro de la categoría analizada.

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Las diferencias entre las evaluaciones médicas

Otro de los factores que la SRT identifica como determinante del costo de los litigios es la brecha entre los porcentajes de incapacidad establecidos en el ámbito administrativo y los que finalmente reconoce la Justicia.

Según el organismo, cuando las sentencias judiciales determinan incapacidades superiores a las evaluadas inicialmente por las comisiones médicas o las ART, aumenta la base de cálculo de las indemnizaciones y, por lo tanto, el costo de los procesos.

Para el período 2017-2026, la diferencia promedio nacional se ubica en 11,3 puntos porcentuales. La Rioja presenta la mayor brecha, con 21,7 puntos, seguida por San Luis y Jujuy, ambas con 18,2 puntos. En el otro extremo aparecen Santa Fe, con 6,2 puntos, y Tucumán, con 7,1.

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La SRT sostiene que ambas instancias deben aplicar la misma normativa y los mismos criterios de evaluación, por lo que atribuye las diferencias a divergencias en la interpretación y aplicación de los parámetros de valoración. El documento aclara que los datos correspondientes a 2026 son preliminares, dado que el año todavía está en curso y numerosos procesos judiciales no cuentan con sentencia definitiva.

En su diagnóstico final, el organismo plantea que la litigiosidad no responde a una única dinámica en todo el territorio nacional. Mientras algunas provincias presentan un costo elevado por trabajador, otras se destacan por la cantidad de expedientes o por la composición de los reclamos.

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Por ese motivo, considera necesario avanzar con estrategias diferenciadas según las características de cada jurisdicción y profundizar el análisis de las diferencias entre las evaluaciones administrativas y judiciales.