La ficción protagonizada por Rodrigo de la Serna combina hechos reales, figuras históricas y personajes creados para mostrar las conexiones entre el crimen y la violencia política (Netflix)

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La nueva miniserie Gordon llegó a Netflix con siete episodios y puso el foco en uno de los personajes más polémicos de la historia reciente argentina. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, la ficción reconstruyó el recorrido de un delincuente que comenzó su carrera en el mundo de los robos y los asaltos, pero que con el tiempo logró acercarse a sectores del poder y terminó vinculado con estructuras de violencia paraestatal durante la década de 1970.

La producción tomó como protagonista a Aníbal Gordon, una figura que existió en la vida real y cuyo recorrido criminal se extendió mucho más allá de los delitos comunes. Su nombre quedó asociado con distintos episodios de violencia política y con organismos vinculados a la represión clandestina. La serie parte de esa historia para reconstruir el ascenso de un hombre que pasó de moverse en el ambiente del hampa a relacionarse con sectores de inteligencia y organizaciones parapoliciales.

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Antes de quedar ligado a esos espacios, Gordon se especializó en robos y asaltos. A partir de su actividad delictiva consiguió acercarse a sectores del poder y fue reclutado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde entonces, su figura comenzó a quedar relacionada con estructuras que excedían el delito común y que formaban parte del entramado de violencia política que atravesó a la Argentina durante aquellos años.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la nueva miniserie de Netflix

Gordon también integró la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como Triple A, una organización vinculada con acciones violentas contra militantes políticos, sindicales y sociales. Además, estuvo relacionado con el funcionamiento de Automotores Orletti, un centro clandestino de detención que operó durante la última dictadura militar. La serie toma esos elementos históricos como parte del recorrido de su personaje central y los presenta dentro de una trama de poder, clandestinidad y violencia.

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La historia también incluye a Alejandro Giovenco, interpretado por Matías Mayer. Giovenco fue un dirigente estudiantil relacionado con la derecha peronista y con la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Su aparición permite ampliar el universo político de la ficción y mostrar las conexiones que existían entre distintas agrupaciones y organizaciones violentas durante los años 70.

Matías Mayer encarna a Alejandro Giovenco, una figura histórica vinculada con la derecha peronista y la CNU

La muerte de Giovenco ocurrió en 1974, cuando explotó una bomba que llevaba consigo en el centro porteño. Ese episodio forma parte de los hechos históricos que rodean al personaje y que la producción utiliza para reconstruir el clima de confrontación política de la época. A través de su figura, la miniserie incorpora otra dimensión del conflicto y muestra cómo las trayectorias individuales se cruzaban con las disputas entre sectores políticos y grupos organizados.

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Sin embargo, no todos los personajes que aparecen en Gordon tienen un equivalente directo en los registros históricos. Uno de esos casos es Acosta, interpretado por Matías Recalt. El personaje fue creado especialmente para la ficción y funciona como la mano derecha de Gordon. Su vínculo con el protagonista permite desarrollar las relaciones de confianza, las disputas internas y las contradicciones que atravesaban a quienes formaban parte de ese universo criminal.

Matías Recalt interpreta a Acosta, un personaje creado para la ficción que funciona como mano derecha de Gordon

Acosta acompaña el recorrido de Gordon desde un lugar cercano, pero también expone las tensiones que surgen dentro de una estructura basada en secretos, lealtades y acuerdos. A través de esa relación, la trama se concentra en los vínculos personales que se construyen dentro de un ambiente marcado por la violencia y en las consecuencias que aparecen cuando esas alianzas comienzan a quebrarse.

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Algo similar ocurre con Julieta Melo, interpretada por Camila Peralta. La mujer no corresponde a una figura histórica identificable con ese nombre, sino que fue creada para representar la participación femenina en las estructuras de inteligencia. Su relación operativa con Gordon permite incorporar otra perspectiva sobre las maniobras clandestinas, los acuerdos y las traiciones que atraviesan la historia.

Camila Peralta interpreta a Julieta Melo, una figura construida para representar la participación femenina en estructuras de inteligencia

La presencia de Julieta también amplía el modo en que la serie observa ese entramado. Su personaje forma parte de las operaciones y de los vínculos que rodean al protagonista, pero al mismo tiempo permite mostrar otras formas de participación dentro de una estructura dominada por el secreto. A través de ella, la ficción suma una mirada sobre las decisiones, los pactos y las tensiones que sostenían ese mundo.

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También pertenece al terreno de la ficción Graciela Mancini, interpretada por Fiorella Bottaioli. Su presencia permite desarrollar el costado más personal de los acontecimientos y mostrar cómo la violencia política repercutía en los vínculos y en la vida cotidiana. El personaje funciona como una puerta de entrada a las consecuencias íntimas de una historia marcada por las operaciones clandestinas y por las disputas de poder.

Fiorella Bottaioli interpreta a Graciela Mancini, un personaje ficticio que refleja el impacto personal de la violencia política

Por su parte, El Polaco, encarnado por Agustín Pardella, representa a los integrantes del hampa que terminaron involucrados en las organizaciones parapoliciales. Su personaje se ubica en el punto de contacto entre el delito común y las estructuras violentas que comenzaron a operar con una lógica política y represiva.

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Agustín Pardella encarna a El Polaco, un personaje asociado con el vínculo entre el hampa y las organizaciones parapoliciales

La producción también cuenta con las actuaciones de Fernando Contigiani García, Agustina Muñoz y Toto Rovito, quienes completan el universo de personajes que rodea a Gordon. Cada una de esas figuras forma parte de una trama en la que conviven delincuentes, dirigentes, agentes de inteligencia y personas que fueron creadas para representar diferentes aspectos de aquella época.

Toto Rovito interpreta a Federico, uno de los líderes de la agrupación Montoneros en la miniserie Gordon

Detrás del proyecto estuvieron los directores Pablo Trapero y Pablo Fendrik. El guion estuvo a cargo de Marcos Osorio Vidal y Trapero, y tomó como base las investigaciones y los libros del periodista Marcelo Larraquy. La serie se inspiró particularmente en las obras Gordon y Gordon, el aniquilador, que reconstruyen el recorrido del personaje real y su relación con las estructuras de violencia política.

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Con siete episodios, Gordon volvió sobre una etapa atravesada por la clandestinidad, las alianzas y la violencia. La ficción siguió el camino de Aníbal Gordon desde sus comienzos como delincuente hasta su vinculación con organismos de inteligencia, la Triple A y Automotores Orletti. A través de personajes históricos y otros creados para la trama, la producción reconstruyó un universo en el que las fronteras entre el crimen, la política y la represión comenzaron a mezclarse de manera cada vez más visible.

Crédito de fotos: Netflix.